بطل مبيعات السيارات الصغيرة الصينية ، إطلاق CHERY EQ1 الجديدة
EINPresswire.com/ -- في الآونة الأخيرة ، أطلقت شيري أحدث طراز وردي من Chery EQ1 ، بطل المبيعات في قطاع السوق من السيارات الكهربائية الصغيرة الصينية. من أجل تلبية الطلب المتزايد على السفر من حيث الجودة ، تم تحديث 168 عنصرًا بالكامل لهذا الطراز الجديد. يوفر للعملاء الشباب تجربة سفر أكثر تخصيصًا. روج الفيسبوك الرسمي لشيري الجزائر لطراز السيارة هذا بشكل متكرر.
تم تجهيز وضع EQ1 الوردي الجميل بشاشة LCD عالية الدقة مقاس 10 بوصات ووظيفة التفاعل الصوتي. بالإضافة إلى شكل السيارة الذكي ذو البابين والأربعة مقاعد ، تم تجهيز هذا الطراز أيضًا بأحدث محرك عالي الطاقة 55 كيلو وات ، مما يحقق وقت التسارع أصغر من خمس ثواني من 1 كم / ساعة إلى 50 كم / ساعة وأعلى سرعة 120 كم في الساعة. التحمل NEDC نوعان من التكوينات: 301 كم و 408 كم. في الوقت نفسه ، تضمن ثلاث طرق للشحن استمرار الرحلة دون أي قلق. من حيث السلامة ، تم تصميم النموذج بهيكل مصنوع بالكامل من الألومنيوم باعتباره فريدًا بين المركبات من نفس المستوى ، وتقنية "ثلاثية الكهرباء " المتقدمة ، وتكوينات أمان السلامة النشطة والإيجابية الغنية لضمان السفر الآمن والسليم .
شيري لديها تراكمات تقنية متقدمة في البطارية والمحرك والتحكم الإلكتروني. فيما يتعلق بالبطاريات ، اختارت شيري خلية البطارية لكبار موردي البطاريات مثل CATL ، وحزمة البطارية المطورة ذاتيًا تحقق أعلى مستوى في صناعة استهلاك طاقة البطارية. في غضون ذلك ، قامت Chery بدمج تقنيات مثل توازن مبادرة البطارية والجهد الثابت والشحن الحالي في نظام البطارية لضمان التحمل والسلامة للبطارية. فيما يتعلق بالمحركات ، اشتركت Chery و YASKAWA في مشروع مشترك مع Chery YASKAWA Electric Drive System Co.، Ltd. ، التي تعد منتجاتها أكثر كفاءة وأخف بنسبة 22٪ من نظيراتها. أما بالنسبة للتحكم الإلكتروني ، فقد طورت Chery بشكل مستقل وحدة التحكم في السيارة (VCU) والتي يمكنها مراقبة حالة تشغيل بطاريات ومحركات السيارة بشكل أكثر دقة ، مما يضمن أداءً أفضل للسيارة من حيث الطاقة والسلامة وإعادة تدوير الطاقة.
باعتبارها "سيارة كهربائية نقية مصنوعة بالكامل من الألمنيوم" تدمج الموضة والسلامة والذكاء ، فإن EQ1 هي المعيار في قطاع السوق لمركبات الطاقة الصينية الجديدة. تهدف شيري الآن إلى دخول السوق العالمية. نأمل أن تجلب شيري سيارة الطاقة الجديدة عالية الجودة مع EQ1 للجزائريين عندما يكون السوق مفتوحًا.
للمزيد من المعلومات, المرجو الاتصال https://www.facebook.com/WithCheryWithLove.DZ
Media Relations
تم تجهيز وضع EQ1 الوردي الجميل بشاشة LCD عالية الدقة مقاس 10 بوصات ووظيفة التفاعل الصوتي. بالإضافة إلى شكل السيارة الذكي ذو البابين والأربعة مقاعد ، تم تجهيز هذا الطراز أيضًا بأحدث محرك عالي الطاقة 55 كيلو وات ، مما يحقق وقت التسارع أصغر من خمس ثواني من 1 كم / ساعة إلى 50 كم / ساعة وأعلى سرعة 120 كم في الساعة. التحمل NEDC نوعان من التكوينات: 301 كم و 408 كم. في الوقت نفسه ، تضمن ثلاث طرق للشحن استمرار الرحلة دون أي قلق. من حيث السلامة ، تم تصميم النموذج بهيكل مصنوع بالكامل من الألومنيوم باعتباره فريدًا بين المركبات من نفس المستوى ، وتقنية "ثلاثية الكهرباء " المتقدمة ، وتكوينات أمان السلامة النشطة والإيجابية الغنية لضمان السفر الآمن والسليم .
شيري لديها تراكمات تقنية متقدمة في البطارية والمحرك والتحكم الإلكتروني. فيما يتعلق بالبطاريات ، اختارت شيري خلية البطارية لكبار موردي البطاريات مثل CATL ، وحزمة البطارية المطورة ذاتيًا تحقق أعلى مستوى في صناعة استهلاك طاقة البطارية. في غضون ذلك ، قامت Chery بدمج تقنيات مثل توازن مبادرة البطارية والجهد الثابت والشحن الحالي في نظام البطارية لضمان التحمل والسلامة للبطارية. فيما يتعلق بالمحركات ، اشتركت Chery و YASKAWA في مشروع مشترك مع Chery YASKAWA Electric Drive System Co.، Ltd. ، التي تعد منتجاتها أكثر كفاءة وأخف بنسبة 22٪ من نظيراتها. أما بالنسبة للتحكم الإلكتروني ، فقد طورت Chery بشكل مستقل وحدة التحكم في السيارة (VCU) والتي يمكنها مراقبة حالة تشغيل بطاريات ومحركات السيارة بشكل أكثر دقة ، مما يضمن أداءً أفضل للسيارة من حيث الطاقة والسلامة وإعادة تدوير الطاقة.
باعتبارها "سيارة كهربائية نقية مصنوعة بالكامل من الألمنيوم" تدمج الموضة والسلامة والذكاء ، فإن EQ1 هي المعيار في قطاع السوق لمركبات الطاقة الصينية الجديدة. تهدف شيري الآن إلى دخول السوق العالمية. نأمل أن تجلب شيري سيارة الطاقة الجديدة عالية الجودة مع EQ1 للجزائريين عندما يكون السوق مفتوحًا.
للمزيد من المعلومات, المرجو الاتصال https://www.facebook.com/WithCheryWithLove.DZ
Media Relations
Chery Group
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