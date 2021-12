ALLOcloud certifie les postes Alcatel-Lucent Enterprise Cloud Edition sur sa plateforme de téléphonie Cloud en Zero-touch provisioning

SHANGHAI, CHINA, December 2, 2021 / EINPresswire.com / -- ALLOcloud profite du salon IT Partners pour annoncer la certification de la totalité de la gamme de postes Alcatel-Lucent Enterprise Cloud Edition avec une configuration automatique totale des postes. Ceux-ci sont conçus et fabriqués par ALE China Co., Ltd, leader des technologies audio pour le marché mondial des téléphones fixes, menant ses activités sous le nom commercial d'ALE SIP Devices.L’éditeur européen spécialisé dans la téléphonie professionnelle hébergée dans le Cloud met à profit son expérience dans la gestion à distance des terminaux téléphoniques pour proposer aux distributeurs d’Alcatel-Lucent Enterprise et à leurs clients une solution de téléphonie Cloud entièrement gérée à distance.De nombreuses sociétés actuellement équipées de postes Alcatel-Lucent Enterprise numériques doivent renouveler leur parc pour anticiper l’arrêt des lignes téléphoniques traditionnelles et s’adapter aux nouvelles exigences du télétravail. La gamme Alcatel-Lucent Enterprise Cloud Edition permet à ces utilisateurs de garder leurs repères tout en faisant évoluer la technologie.Isabelle Sinegre, directrice commerciale ALLOcloud France précise : « La configuration automatique Zero-touch développée sur la plateforme ALLOcloud permet de configurer l’intégralité du poste à distance depuis l’interface administrateur, y compris les annuaires et les touches directes. Il n’est plus nécessaire de déballer les postes en atelier pour les préparer, ni de se déplacer pour modifier des paramètres. Ceci représente un gain de temps appréciable et permet une réactivité plébiscitée par les clients. Le téléphone peut même être envoyé directement chez le client sans transiter par les locaux de l’installateur. »À propos d'ALE SIP DevicesLes produits d'ALE SIP Devices sont conçus et fabriqués par ALE China Co., Ltd, leader des technologies audio pour le marché mondial des téléphones fixes, menant ses activités sous le nom commercial d'ALE SIP Devices. L'entreprise met l'accent sur l'innovation pour les développements de sa gamme d'appareils à protocole d'ouverture de session (ou « SIP »), qui peuvent être intégrés – de manière rentable, sûre et flexible – dans une variété de solutions et avec des outils d'approvisionnement conviviaux.ALE SIP Devices fourni aux partenaires commerciaux et aux utilisateurs finaux à travers le monde, des produits avec des connexions commerciales plus simples, n'importe où, avec un son de premier ordre, du matériel et des logiciels fiables qui ont subi des tests approfondis avant le lancement sur le marché..Du développement innovant à la fabrication verte, ALE SIP Devices gère rigoureusement chaque composant et chaque procédure de production pour garantir que les produits répondent aux normes mondiales.Pour plus d'informations, visitez notre site Web à l'adresse : www.aledevice.com A propos d’ALLOcloud, a Telavox companyALLOcloud est un fournisseur européen de solutions avancées de communication et de collaboration dans le cloud, ayant intégré en juin 2021 le groupe Telavox, fournisseur nordique d’UCaaS. Le siège social d’ALLOcloud est situé en périphérie de Bruxelles, en Belgique, avec des bureaux de vente en France. Une technologie Cloud développée en interne permet d'offrir des solutions UCaaS et SIP trunking intuitives et riches en fonctionnalités.Le logiciel ALLOcloud est spécialement conçu pour le marché des petites et moyennes entreprises(PME) et se caractérise par une configuration, une installation et un support simples. L'entreprise dispose d'une large couverture en Belgique et en France grâce à plus de 300 partenaires, chacun actifs sur leur région. Parmi eux, on retrouve des revendeurs du domaine de l’IT, de la bureautique et des télécoms et des partenaires en marque blanche.