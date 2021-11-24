TALQ 证书数量持续攀升
目前已有 36 款产品获准标注 TALQ 认证PISCATAWAY, NJ, USA, November 24, 2021 /EINPresswire.com/ -- TALQ 联盟，作为“智慧城市协议”的发起者，制定了服务于智慧城市设备网络的全球性开放式API 接口标准，现已有 35 款产品得到了 TALQ 的合规认证。TALQ 严格的认证流程使得所有认证产品都拥有相同的框架，从而保证了来自不同供应商的智慧城市解决方案可以相互兼容。对于城市和公用事业来说，投资这些长期项目的优势也显而易见：以TALQ 标准作为先决条件，能够避免供应商的绑定，从而促进良性竞争。
首批 TALQ 合规认证在 2017 年被颁发给了四款道路照明系统。四年后的今天，该标准升级为广泛支持智慧城市应用的开放式API 协议，已有总计 36 款产品可正式标注 TALQ 认证标识。
为了确保对潜在客户的透明度，在获得认证后，任何产品的认证状态均可以在联盟网站上公开查看，同时，通过“功能清单”能查到其具体的支持性功能。如需了解更多信息，客户可以向任何一个供应商索取详细的检测报告。
目前实施TALQ第2版的36款认证产品包括来自27家公司的16款中央管理软件（CMS）和20款网关（室外设备网络，ODN）。
“作为一家智慧路灯供应商，一直以来我们经常发现各个城市在解决技术问题和创新方面困难重重，因为他们都依赖于单一的供应商，而这些供应商均有其各自的专用软件或系统。当今城市所面临的最大挑战在于真正实现开放并能与多家供应商合作。因此，除了能够相互兼容之外别无他法，而TALQ 协议能帮助我们确保其兼容性”，Schréder Hyperion公司智慧解决方案营销与推广负责人Joana Vilhena 这样表示。
“我们坚信系统之间的兼容性能够加快解决方案的实施，以便管理公共照明、保证空间安全并便于人们出行。我们的解决方案致力于为智慧城市和地区的市民、用户，以及地区内所有的公共及私营企业提供服务。因此，我们很高兴的宣布，我们的 Tegis 解决方案已获得认证，这是一款点到点的智慧管理产品，得益于广受认可的 TALQ 第 2 版接口协议，我们能够向客户提供具备开放和兼容性的产品”，LACROIX-City 智能照明产品经理 Guillaume Moenne-Loccoz 表示。
CGI 集团的 IBOR 产品专家 Ralph Bisschops 报告说：“我们的 IBOR 解决方案获得了 TALQ 联盟认证，我们对此深感自豪。通过我们提供的综合服务和这一全球标准，我们能够加快城市的数字化转型。IBOR是一个经过验证的行业解决方案，在资产诊断与分析方面经验丰富。对数据的实时洞察和远程控制有助于减少城市的二氧化碳排放，节约能源并降低成本。”
Eva Jubitz
TALQ Consortium
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