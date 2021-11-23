Chery выходит на рынок Узбекистана с новой серией Pro Family
EINPresswire.com/ -- Chery Group недавно опубликовала данные по экспорту: в октябре было экспортировано 25 049 единиц, что на 92,7% больше, чем в прошлом году, и ежемесячный экспорт превысил 20 000 единиц то есть в шесть раз превысил в этом году. За первые 10 месяцев компания Chery также достигла рекордного уровня экспорта в 212 959 единиц, что на 145,7% больше, чем в прошлом году, обеспечив себе лидерство среди китайских экспортеров легковых автомобилей. Согласно официальному источнику, Chery входит в рынок Узбекистана с новой серией Pro Family
Продажи серий Pro Family компании Chery была запущена в таких странах, как Россия, Бразилия и Чили, установив сильные рыночные показатели и высокую производственную репутацию. В России Tiggo 7 Pro стал самым популярным китайским внедорожником в октябре; в Чили Chery в октябре заняла 15,3% долю в сегменте внедорожников, заняв первое место в течение 10 месяцев подряд, а Tiggo 2 стал бестселлером; в Бразилии Chery наблюдала продолжающийся бум продаж таких моделей, как Tiggo 8 и Tiggo 2 Pro.
Серия Pro Family от Chery оснащена самыми современными технологиями Chery и отличительными функциями PRO. Модный дизайн PRO и блестящая, звездчатая передняя облицовка делают его узнаваемым и впечатляющим; интерьер отличается окружающим высокотехнологичным салоном; он наиболее великолепен с интеллектуальными конфигурациями PRO, такими как UHD-консоль, дистанционный запуск и 360-градусный панорамный обзор, которые предлагают потребителям интеллектуальный опыт вождения, превосходящий ожидания; кроме того, он обладает огромной мощностью PRO: Chery имеет 6 двигателей, включенных в список "Десяти лучших двигателей" в Китае, все из которых мощные и более экономичные в потреблении топлива
Сейчас у Chery 9,8 миллионов потребителей по всему миру, включая 1,9 миллионов потребителей за рубежом. Являясь крупнейшим экспортером пассажирских автомобилей в Китае на протяжении 18 лет подряд, Chery входит в Узбекистан с новой серией Pro Family, чтобы принести местным потребителям новые впечатления от вождения Pro.
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Media Relations
Продажи серий Pro Family компании Chery была запущена в таких странах, как Россия, Бразилия и Чили, установив сильные рыночные показатели и высокую производственную репутацию. В России Tiggo 7 Pro стал самым популярным китайским внедорожником в октябре; в Чили Chery в октябре заняла 15,3% долю в сегменте внедорожников, заняв первое место в течение 10 месяцев подряд, а Tiggo 2 стал бестселлером; в Бразилии Chery наблюдала продолжающийся бум продаж таких моделей, как Tiggo 8 и Tiggo 2 Pro.
Серия Pro Family от Chery оснащена самыми современными технологиями Chery и отличительными функциями PRO. Модный дизайн PRO и блестящая, звездчатая передняя облицовка делают его узнаваемым и впечатляющим; интерьер отличается окружающим высокотехнологичным салоном; он наиболее великолепен с интеллектуальными конфигурациями PRO, такими как UHD-консоль, дистанционный запуск и 360-градусный панорамный обзор, которые предлагают потребителям интеллектуальный опыт вождения, превосходящий ожидания; кроме того, он обладает огромной мощностью PRO: Chery имеет 6 двигателей, включенных в список "Десяти лучших двигателей" в Китае, все из которых мощные и более экономичные в потреблении топлива
Сейчас у Chery 9,8 миллионов потребителей по всему миру, включая 1,9 миллионов потребителей за рубежом. Являясь крупнейшим экспортером пассажирских автомобилей в Китае на протяжении 18 лет подряд, Chery входит в Узбекистан с новой серией Pro Family, чтобы принести местным потребителям новые впечатления от вождения Pro.
Следите за нами в социальных сетях:
FB: Chery Uzbekistan https://www.facebook.com/Chery-Uzbekistan-100948345301949/
INS：cheryuzbekistan
https://www.instagram.com/cheryuzbekistan/
Media Relations
Chery Group
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