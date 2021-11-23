تجاوزت مبيعات صادرات شيري 200000، محطمة الرقم القياسي للعلامات التجارية الصينية
EINPresswire.com/ -- في الآونة الأخيرة، أصدرت مجموعة شيري أحدث مبيعاتها. في مواجهة البيئات المعقدة والتكنولوجيات العالمية في صناعة السيارات، واصلت شيري الحفاظ على أسرع معدل نمو في صناعة السيارات في الصين، محققة مبيعات تراكمية بلغت 739730 سيارة من يناير إلى أكتوبر، بزيادة 44.3٪ على أساس سنوي.
أما بالنسبة للصادرات، فقد صدرت شيري في أكتوبر أكثر من 20000 سيارة للمرة السادسة هذا العام بإجمالي مبيعات 25،049 سيارة، بزيادة قدرها 92.7٪ على أساس سنوي. من يناير إلى أكتوبر، بلغ حجم المبيعات التراكمي 212،959 مركبة، بزيادة 145.7٪ على أساس سنوي. أثناء تحقيقها رقما قياسيا تاريخيا جديدا، حافظت شيري بثبات على مكانتها الرائدة في التصدير بين جميع السيارات النفعية الصينية.
أما في السوق الروسية، التي كانت شيري تطورها منذ 16 عامًا، كانت شيري دائمًا "وسيلة الناس" في نظر السكان المحليين. وفقًا للبيانات الصادرة عن رابطة الأعمال الأوروبية، زادت مبيعات شيري من يناير إلى أكتوبر بنسبة 266٪ على أساس سنوي، لتحتل المرتبة الأولى بين جميع ماركات السيارات، وأصبحت Tiggo 7 أشهر طرازات سيارات الدفع الرباعي الصينية في روسيا لحين اكتوبر..
وفقًا للبيانات الصادرة عن الجمعية الوطنية للمركبات في التشيلي، احتلت شيري المرتبة الرابعة بين جميع ماركات السيارات في أكتوبر، متجاوزة العلامات التجارية مثل Toyota ,Kia” .”Volkswagen, في قطاع سوق سيارات الدفع الرباعي، وصلت حصة المبيعات في السوق إلى 15.3٪ في أكتوبر ، لتحتل المرتبة الأولى لمدة عشرة أشهر متتالية ، وأصبحت سلسلة Tiggo 2 أفضل طراز سيارات الدفع الرباعي مبيعًا.
وفقًا للبيانات الصادرة عن الاتحاد الوطني لتوزيع سيارات السيارات في البرازيل، زادت مبيعات شيري في أكتوبر بنسبة 127٪ على أساس سنوي، متجاوزة نيسان لتحتل المركز التاسع في مبيعات سيارات الركاب، وتحتل المرتبة العشرة الأولى في المبيعات. لمدة ستة أشهر متتالية في قطاع سوق سيارات الدفع الرباعي، استمرت Tiggo 8 , Tiggo 3X , Tiggo 2 Pro و نماذج أخرى بالأسواق في البيع بشكل جيد.
المبيعات التراكمية التي تجاوزت 200000 في الأشهر العشرة الأولى لا تعني فقط أن شيري أكملت هدف التصدير السنوي البالغ 200000 مركبة قبل الموعد المحدد، ولكن أيضًا جعلت شيري أول شركة صينية لتصنيع سيارات الركاب تصدر أكثر من 200000 مركبة سنويًا.
حتى الآن، حصدت Chery ما يقارب من 9.8 مليون عميل في جميع أنحاء العالم، لتحتل المرتبة الأولى في عدد سيارات الركاب المصدرة من الصين لمدة 18 عامًا متتالية.
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أما بالنسبة للصادرات، فقد صدرت شيري في أكتوبر أكثر من 20000 سيارة للمرة السادسة هذا العام بإجمالي مبيعات 25،049 سيارة، بزيادة قدرها 92.7٪ على أساس سنوي. من يناير إلى أكتوبر، بلغ حجم المبيعات التراكمي 212،959 مركبة، بزيادة 145.7٪ على أساس سنوي. أثناء تحقيقها رقما قياسيا تاريخيا جديدا، حافظت شيري بثبات على مكانتها الرائدة في التصدير بين جميع السيارات النفعية الصينية.
أما في السوق الروسية، التي كانت شيري تطورها منذ 16 عامًا، كانت شيري دائمًا "وسيلة الناس" في نظر السكان المحليين. وفقًا للبيانات الصادرة عن رابطة الأعمال الأوروبية، زادت مبيعات شيري من يناير إلى أكتوبر بنسبة 266٪ على أساس سنوي، لتحتل المرتبة الأولى بين جميع ماركات السيارات، وأصبحت Tiggo 7 أشهر طرازات سيارات الدفع الرباعي الصينية في روسيا لحين اكتوبر..
وفقًا للبيانات الصادرة عن الجمعية الوطنية للمركبات في التشيلي، احتلت شيري المرتبة الرابعة بين جميع ماركات السيارات في أكتوبر، متجاوزة العلامات التجارية مثل Toyota ,Kia” .”Volkswagen, في قطاع سوق سيارات الدفع الرباعي، وصلت حصة المبيعات في السوق إلى 15.3٪ في أكتوبر ، لتحتل المرتبة الأولى لمدة عشرة أشهر متتالية ، وأصبحت سلسلة Tiggo 2 أفضل طراز سيارات الدفع الرباعي مبيعًا.
وفقًا للبيانات الصادرة عن الاتحاد الوطني لتوزيع سيارات السيارات في البرازيل، زادت مبيعات شيري في أكتوبر بنسبة 127٪ على أساس سنوي، متجاوزة نيسان لتحتل المركز التاسع في مبيعات سيارات الركاب، وتحتل المرتبة العشرة الأولى في المبيعات. لمدة ستة أشهر متتالية في قطاع سوق سيارات الدفع الرباعي، استمرت Tiggo 8 , Tiggo 3X , Tiggo 2 Pro و نماذج أخرى بالأسواق في البيع بشكل جيد.
المبيعات التراكمية التي تجاوزت 200000 في الأشهر العشرة الأولى لا تعني فقط أن شيري أكملت هدف التصدير السنوي البالغ 200000 مركبة قبل الموعد المحدد، ولكن أيضًا جعلت شيري أول شركة صينية لتصنيع سيارات الركاب تصدر أكثر من 200000 مركبة سنويًا.
حتى الآن، حصدت Chery ما يقارب من 9.8 مليون عميل في جميع أنحاء العالم، لتحتل المرتبة الأولى في عدد سيارات الركاب المصدرة من الصين لمدة 18 عامًا متتالية.
لمزيد من المعلومات المرجو زيارة
https://www.facebook.com/WithCheryWithLove.DZ
Media Relations
Chery Group
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