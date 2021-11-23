印度尼西亚投资局 (INA) 和 DP WORLD 合作伙伴将长期向印度尼西亚海港设施投资 75 亿美元
DUBAI, UAE, November 23, 2021 /EINPresswire.com/ -- 印度尼西亚投资局 (INA) 与 DP World 签署了战略联盟协议，以加强印度尼西亚在全球制造业生态系统中的海运和港口部门。从长远来看，这种伙伴关系的经济价值可能高达 75 亿美元。这种伙伴关系将改善港口运营，降低物流成本，提高国家竞争力。
作为数据驱动的物流专业知识和全球基础设施的全球领导者，总部位于迪拜的 DP World 将带来世界一流的技术和最佳实践，以开发新的港口码头和资产，提高航运效率并加强岛际和国际连通性。
DP World 和 INA 将组成一个财团和工作团队，探索对印度尼西亚物流基础设施的投资，包括腹地投资、内陆码头、货运园区、支线网络系统、陆上运输和工业区。他们还将探索与印度尼西亚港口公司（Pelindo）的合作。 DP World 将寻求利用其与 Caisse de dépôt et place du Québec (CDPQ) 的联合投资平台，该平台自 2016 年推出以来，已在全球资产生命周期的各个阶段投资了 12 个港口码头。
INA 的首席执行官 Ridha Wirakusumah 表示，与 DP World 的这种战略伙伴关系符合 INA 的使命，即优化对印度尼西亚基础设施和资源的投资，以实现长期经济发展。 INA 的投资集中在几个关键领域，例如机场、港口、收费公路、工业区、数字基础设施、医疗保健服务和可再生能源。
印度尼西亚是世界上最大的群岛，拥有 17,000 多个岛屿。其广阔的地理环境使其依赖于强大的国内航运网络。尽管历史上集装箱化率落后于邻国，目前面临着物流成本高的问题，但印度尼西亚已跻身集装箱运输量前 15 位的国家之列，并具有进一步增长的巨大潜力。此外，鉴于国内消费和生产的蓬勃发展，印度尼西亚的集装箱化率只会增加。
“印度尼西亚的海运和港口部门是支持整个群岛贸易和消费的关键，与 DP World 的合作将使我们能够解决高物流成本和港口效率低下的问题。按照 INA 严格的合作伙伴选择流程，我们相信 DP World 可以与我们很好地合作，共同打造强大的国内航运网络，并为投资者、企业和员工增加价值。我们要感谢国有企业部、财政部、交通部、其他政府机构和佩林多的大力支持，” Wirakusumah 先生说。
DP World 集团董事长兼首席执行官 H. E. Sultan Ahmed Bin Sulayem 说：“DP World 认识到印度尼西亚作为世界上增长最快的经济体之一的巨大潜力，以及政府为改善港口设施而进行的项目。通过与 INA 的合作，我们致力于支持创造价值并引入专业知识以实现印度尼西亚海事基础设施现代化的国家举措。
”DP World 亚太区和澳大拉西亚区首席执行官兼总经理 Glen Hilton 表示：“与 INA 一起，我们将专注于与当地政府和利益相关者建立互利关系，以在整个印度尼西亚的供应链中创造价值。通过将我们的经验和颠覆性技术与 INA 最大化经济影响的使命相结合，我们对提升印度尼西亚的供应链绩效感到乐观”
DP World 还将向印度尼西亚介绍其全球最佳实践，包括运营优化、服务创新、颠覆性技术和安全原则。尖端的物流技术包括消除低效率的全自动堆垛、用于快速货物交付的超级高铁系统以及 100% 电动可持续的货物运输方式。
Media Liaison Officer
作为数据驱动的物流专业知识和全球基础设施的全球领导者，总部位于迪拜的 DP World 将带来世界一流的技术和最佳实践，以开发新的港口码头和资产，提高航运效率并加强岛际和国际连通性。
DP World 和 INA 将组成一个财团和工作团队，探索对印度尼西亚物流基础设施的投资，包括腹地投资、内陆码头、货运园区、支线网络系统、陆上运输和工业区。他们还将探索与印度尼西亚港口公司（Pelindo）的合作。 DP World 将寻求利用其与 Caisse de dépôt et place du Québec (CDPQ) 的联合投资平台，该平台自 2016 年推出以来，已在全球资产生命周期的各个阶段投资了 12 个港口码头。
INA 的首席执行官 Ridha Wirakusumah 表示，与 DP World 的这种战略伙伴关系符合 INA 的使命，即优化对印度尼西亚基础设施和资源的投资，以实现长期经济发展。 INA 的投资集中在几个关键领域，例如机场、港口、收费公路、工业区、数字基础设施、医疗保健服务和可再生能源。
印度尼西亚是世界上最大的群岛，拥有 17,000 多个岛屿。其广阔的地理环境使其依赖于强大的国内航运网络。尽管历史上集装箱化率落后于邻国，目前面临着物流成本高的问题，但印度尼西亚已跻身集装箱运输量前 15 位的国家之列，并具有进一步增长的巨大潜力。此外，鉴于国内消费和生产的蓬勃发展，印度尼西亚的集装箱化率只会增加。
“印度尼西亚的海运和港口部门是支持整个群岛贸易和消费的关键，与 DP World 的合作将使我们能够解决高物流成本和港口效率低下的问题。按照 INA 严格的合作伙伴选择流程，我们相信 DP World 可以与我们很好地合作，共同打造强大的国内航运网络，并为投资者、企业和员工增加价值。我们要感谢国有企业部、财政部、交通部、其他政府机构和佩林多的大力支持，” Wirakusumah 先生说。
DP World 集团董事长兼首席执行官 H. E. Sultan Ahmed Bin Sulayem 说：“DP World 认识到印度尼西亚作为世界上增长最快的经济体之一的巨大潜力，以及政府为改善港口设施而进行的项目。通过与 INA 的合作，我们致力于支持创造价值并引入专业知识以实现印度尼西亚海事基础设施现代化的国家举措。
”DP World 亚太区和澳大拉西亚区首席执行官兼总经理 Glen Hilton 表示：“与 INA 一起，我们将专注于与当地政府和利益相关者建立互利关系，以在整个印度尼西亚的供应链中创造价值。通过将我们的经验和颠覆性技术与 INA 最大化经济影响的使命相结合，我们对提升印度尼西亚的供应链绩效感到乐观”
DP World 还将向印度尼西亚介绍其全球最佳实践，包括运营优化、服务创新、颠覆性技术和安全原则。尖端的物流技术包括消除低效率的全自动堆垛、用于快速货物交付的超级高铁系统以及 100% 电动可持续的货物运输方式。
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