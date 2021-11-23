来自西爪哇的产品已准备好满足全球市场的需求
DUBAI, UAE, November 23, 2021 /EINPresswire.com/ -- 爪哇省在西爪哇省政府参加印尼馆的最后一天举办了“西爪哇脱口秀：创意经济、旅游和清真产业”商业论坛。展示西爪哇潜在的贸易和投资机会，时尚产品是最吸引与会者关注的。
西爪哇省省长夫人、地区国家手工业委员会 (Dekranasda) 主席 Atalia Praratya 表示，西爪哇在印尼经济中发挥着重要作用。 “西爪哇有巨大的潜力，我们的产品质量可以在国际舞台上竞争。 2020 年迪拜世博会是一个具有战略意义的地方，我们将继续鼓励将西爪哇风格的产品引入全球市场，”Atalia 说。
西爪哇时尚产业的发展离不开西爪哇优秀创意产业的发展。西爪哇拥有近 5000 万人口，作为创意产业的试验区，从不停止生产家居装饰和时尚产品，这些产品往往是年轻人的潮流引领者，包括清真时尚产品。印度尼西亚馆的滚动展区还展出了来自西爪哇的蜡染产品，如蜡染Megmendung、Garutan、Cianjur，甚至是突出使用鲜艳色彩的湖泊。其他吸引游客注意力的产品还有当代时尚产品，例如由西爪哇原创时尚品牌之一带来的牛仔裤制成的夹克和环保皮鞋。在为期7天的展会中，参观者对产品的试用非常感兴趣。用竹子做的吃饭的地方wayang等家居装饰产品也是游客最常问的西爪哇产品。
另一个展示的贸易潜力是西爪哇省政府计划的产品，即一所伊斯兰寄宿学校一产品（OPOP）。该计划是基于 pesantren 的经济独立计划。建立这个 OPOP 的目的是通过学生、社区和伊斯兰寄宿学校本身创造人民的独立性，能够在经济、社会上独立，并促进技能、生产技术、分销、通过西爪哇省政府与西爪哇省 KUKM 办公室的创新和战略方法进行营销。
自 2019 年以来，已有来自 27 个西爪哇城市/地区的 1574 所伊斯兰寄宿学校参与了 OPOP 计划。占领的各个商业领域从渔业、农业、贸易、时尚和对流、食品和饮料以及服务开始。这些产品包装精美，并通过网上商店销售。
OPOP 计划本身的创新影响使 Pesantren 业务部门的营业额增加了 133%。一次商务会议的销售交易也增加了 Rp21,000,000。生产的产品数量也从250个产品增加到500个产品。拥有产品的伊斯兰寄宿学校的数量也从 250 个 pesantren 业务单位增加到 500 个业务单位。另一方面，平均吸收的劳动力也增加到四人。目前，至少有20所选定的伊斯兰寄宿学校实施预合作，以建立省级合作法人实体。
“这个 OPOP 计划不仅是鼓励 pesantren 拥有经济独立，同时它可以为 pesantren 环境周围的社区开辟就业机会。未来，OPOP 计划将继续分阶段鼓励伊斯兰寄宿学校的独立性，并培训他们生产优质产品并为许多人带来好处，”OPOP 计划的一名参与者 Ust 说。 Peri Risnandar，Daarut Tauhid 伊斯兰寄宿学校的管理员。
除了展示包括 OPOP 产品在内的清真产品在时尚和家居装饰行业的潜力外，西爪哇省政府还向来自中国的潜在投资者展示了西爪哇的旅游潜力，例如 Tangkuban Perahu 和 Majalengka 的梯田。中东的各个国家，如阿拉伯联合酋长国和卡塔尔。
Media Liaison Officer
西爪哇省省长夫人、地区国家手工业委员会 (Dekranasda) 主席 Atalia Praratya 表示，西爪哇在印尼经济中发挥着重要作用。 “西爪哇有巨大的潜力，我们的产品质量可以在国际舞台上竞争。 2020 年迪拜世博会是一个具有战略意义的地方，我们将继续鼓励将西爪哇风格的产品引入全球市场，”Atalia 说。
西爪哇时尚产业的发展离不开西爪哇优秀创意产业的发展。西爪哇拥有近 5000 万人口，作为创意产业的试验区，从不停止生产家居装饰和时尚产品，这些产品往往是年轻人的潮流引领者，包括清真时尚产品。印度尼西亚馆的滚动展区还展出了来自西爪哇的蜡染产品，如蜡染Megmendung、Garutan、Cianjur，甚至是突出使用鲜艳色彩的湖泊。其他吸引游客注意力的产品还有当代时尚产品，例如由西爪哇原创时尚品牌之一带来的牛仔裤制成的夹克和环保皮鞋。在为期7天的展会中，参观者对产品的试用非常感兴趣。用竹子做的吃饭的地方wayang等家居装饰产品也是游客最常问的西爪哇产品。
另一个展示的贸易潜力是西爪哇省政府计划的产品，即一所伊斯兰寄宿学校一产品（OPOP）。该计划是基于 pesantren 的经济独立计划。建立这个 OPOP 的目的是通过学生、社区和伊斯兰寄宿学校本身创造人民的独立性，能够在经济、社会上独立，并促进技能、生产技术、分销、通过西爪哇省政府与西爪哇省 KUKM 办公室的创新和战略方法进行营销。
自 2019 年以来，已有来自 27 个西爪哇城市/地区的 1574 所伊斯兰寄宿学校参与了 OPOP 计划。占领的各个商业领域从渔业、农业、贸易、时尚和对流、食品和饮料以及服务开始。这些产品包装精美，并通过网上商店销售。
OPOP 计划本身的创新影响使 Pesantren 业务部门的营业额增加了 133%。一次商务会议的销售交易也增加了 Rp21,000,000。生产的产品数量也从250个产品增加到500个产品。拥有产品的伊斯兰寄宿学校的数量也从 250 个 pesantren 业务单位增加到 500 个业务单位。另一方面，平均吸收的劳动力也增加到四人。目前，至少有20所选定的伊斯兰寄宿学校实施预合作，以建立省级合作法人实体。
“这个 OPOP 计划不仅是鼓励 pesantren 拥有经济独立，同时它可以为 pesantren 环境周围的社区开辟就业机会。未来，OPOP 计划将继续分阶段鼓励伊斯兰寄宿学校的独立性，并培训他们生产优质产品并为许多人带来好处，”OPOP 计划的一名参与者 Ust 说。 Peri Risnandar，Daarut Tauhid 伊斯兰寄宿学校的管理员。
除了展示包括 OPOP 产品在内的清真产品在时尚和家居装饰行业的潜力外，西爪哇省政府还向来自中国的潜在投资者展示了西爪哇的旅游潜力，例如 Tangkuban Perahu 和 Majalengka 的梯田。中东的各个国家，如阿拉伯联合酋长国和卡塔尔。
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