هيئة الاستثمار الإندونيسية (INA) وشريك موانئ دبي العالمية يستثمران 7.5 مليار دولار في ميناء إندونيسي
DUBAI, UAE, November 23, 2021 /EINPresswire.com/ --
وقعت هيئة الاستثمار الإندونيسية (INA) اتفاقية تحالف استراتيجي مع موانئ دبي العالمية لتعزيز قطاع النقل البحري والموانئ في إندونيسيا ضمن بيئة التصنيع العالمية. يمكن أن تصل القيمة الاقتصادية لهذه الشراكة إلى 7.5 مليار دولار على المدى الطويل.
ستعمل هذه الشراكة على تحسين تشغيل الموانئ ، وتقليل التكاليف اللوجستية ، وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية.
بصفتها شركة عالمية رائدة في مجال الخبرة اللوجستية القائمة على البيانات والبنية التحتية العالمية ، ستقدم موانئ دبي العالمية التي تتخذ من دبي مقراً لها تقنيات عالمية وأفضل الممارسات لتطوير محطات وأصول جديدة في الموانئ ، مما يتيح كفاءة أكبر في الشحن ويعزز الاتصال الدولي والجزري.
ستشكل موانئ دبي العالمية و INA تحالفًا وفريق عمل لاستكشاف الاستثمارات في البنية التحتية اللوجستية في إندونيسيا ، بما في ذلك استثمارات المناطق النائية والمحطات الداخلية ومجمعات الشحن وأنظمة شبكة التغذية والنقل البري والمناطق الصناعية. سوف يستكشفون أيضًا التعاون مع مؤسسات الموانئ الإندونيسية (بيليندو). ستسعى موانئ دبي العالمية إلى الاستفادة من منصتها الاستثمارية المشتركة مع Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) التي استثمرت منذ إطلاقها في عام 2016 في 12 محطة ميناء على مستوى العالم عبر مراحل مختلفة من دورة حياة الأصول.
وقال الرئيس التنفيذي للمعهد الوطني للصحافة ، ريدها ويراكوسوماه ، إن هذه الشراكة الاستراتيجية مع موانئ دبي العالمية تتماشى مع مهمة المعهد الوطني للأبحاث في تحسين الاستثمار في البنية التحتية والموارد في إندونيسيا لتحقيق التنمية الاقتصادية على المدى الطويل. يركز استثمار INA على العديد من القطاعات الرئيسية ، مثل المطارات والموانئ والطرق ذات الرسوم والمدن الصناعية والبنية التحتية الرقمية وخدمات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة.
إندونيسيا هي أكبر أرخبيل في العالم وتضم أكثر من 17000 جزيرة. جغرافيتها الشاسعة تجعلها تعتمد على شبكة شحن محلية قوية. على الرغم من أن إندونيسيا تتخلف تاريخيًا عن البلدان المجاورة في معدل النقل بالحاويات وتواجه حاليًا مشكلات تتعلق بتكاليف لوجستية عالية ، إلا أنها تعد بالفعل من بين أفضل 15 دولة من حيث حركة الحاويات ولديها الكثير من الإمكانات للنمو بشكل أكبر. علاوة على ذلك ، فإن معدل النقل بالحاويات في إندونيسيا سوف يرتفع فقط بالنظر إلى تزايد الاستهلاك والإنتاج المحليين.
يعد قطاع النقل البحري والموانئ في إندونيسيا أمرًا أساسيًا لدعم التجارة والاستهلاك عبر الأرخبيل ، وسيمكننا هذا التعاون مع موانئ دبي العالمية من حل مشكلات التكاليف اللوجستية المرتفعة وعدم كفاءة الموانئ. بعد عملية اختيار الشركاء الصارمة من INA ، نحن على ثقة من أن موانئ دبي العالمية يمكنها العمل معنا بشكل جيد لإنشاء شبكة شحن محلية قوية وإضافة قيمة للمستثمرين والشركات والموظفين. نود أن نعرب عن امتناننا لوزارة الشركات المملوكة للدولة ، ووزارة المالية ، ووزارة النقل ، والوكالات الحكومية الأخرى وشركة Pelindo على دعمهم القوي ، "قال السيد Wirakusumah.
وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية السيد سلطان أحمد بن سليم: "تدرك موانئ دبي العالمية الإمكانات الهائلة لإندونيسيا كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم ، فضلاً عن المشاريع التي تنفذها الحكومة لتحسين مرافق الموانئ. من خلال شراكتنا مع INA ، نحن ملتزمون بدعم المبادرات الوطنية التي تخلق القيمة وتجلب الخبرة لتحديث البنية التحتية البحرية الإندونيسية. " قال الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية والمدير التنفيذي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأستراليا جلين هيلتون: "سنركز مع INA على بناء علاقات متبادلة المنفعة مع الحكومات المحلية وأصحاب المصلحة لخلق قيمة عبر سلسلة التوريد في إندونيسيا. من خلال الجمع بين خبرتنا والتكنولوجيا التخريبية مع تفويض INA لتعظيم الأثر الاقتصادي ، نحن متفائلون بأننا قادرون على رفع أداء سلسلة التوريد في إندونيسيا ".
كما ستقدم موانئ دبي العالمية أفضل ممارساتها العالمية إلى إندونيسيا ، بما في ذلك تحسين العمليات ، وابتكار الخدمات ، والتقنيات التخريبية ، ومبادئ السلامة. تتضمن أحدث التقنيات اللوجيستية التكديس الآلي بالكامل للتخلص من عدم الكفاءة ، وأنظمة هايبرلوب لتسليم البضائع بسرعة ، ووسائل نقل البضائع الكهربائية المستدامة بنسبة %100
Media Liaison Officer
وقعت هيئة الاستثمار الإندونيسية (INA) اتفاقية تحالف استراتيجي مع موانئ دبي العالمية لتعزيز قطاع النقل البحري والموانئ في إندونيسيا ضمن بيئة التصنيع العالمية. يمكن أن تصل القيمة الاقتصادية لهذه الشراكة إلى 7.5 مليار دولار على المدى الطويل.
ستعمل هذه الشراكة على تحسين تشغيل الموانئ ، وتقليل التكاليف اللوجستية ، وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية.
بصفتها شركة عالمية رائدة في مجال الخبرة اللوجستية القائمة على البيانات والبنية التحتية العالمية ، ستقدم موانئ دبي العالمية التي تتخذ من دبي مقراً لها تقنيات عالمية وأفضل الممارسات لتطوير محطات وأصول جديدة في الموانئ ، مما يتيح كفاءة أكبر في الشحن ويعزز الاتصال الدولي والجزري.
ستشكل موانئ دبي العالمية و INA تحالفًا وفريق عمل لاستكشاف الاستثمارات في البنية التحتية اللوجستية في إندونيسيا ، بما في ذلك استثمارات المناطق النائية والمحطات الداخلية ومجمعات الشحن وأنظمة شبكة التغذية والنقل البري والمناطق الصناعية. سوف يستكشفون أيضًا التعاون مع مؤسسات الموانئ الإندونيسية (بيليندو). ستسعى موانئ دبي العالمية إلى الاستفادة من منصتها الاستثمارية المشتركة مع Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) التي استثمرت منذ إطلاقها في عام 2016 في 12 محطة ميناء على مستوى العالم عبر مراحل مختلفة من دورة حياة الأصول.
وقال الرئيس التنفيذي للمعهد الوطني للصحافة ، ريدها ويراكوسوماه ، إن هذه الشراكة الاستراتيجية مع موانئ دبي العالمية تتماشى مع مهمة المعهد الوطني للأبحاث في تحسين الاستثمار في البنية التحتية والموارد في إندونيسيا لتحقيق التنمية الاقتصادية على المدى الطويل. يركز استثمار INA على العديد من القطاعات الرئيسية ، مثل المطارات والموانئ والطرق ذات الرسوم والمدن الصناعية والبنية التحتية الرقمية وخدمات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة.
إندونيسيا هي أكبر أرخبيل في العالم وتضم أكثر من 17000 جزيرة. جغرافيتها الشاسعة تجعلها تعتمد على شبكة شحن محلية قوية. على الرغم من أن إندونيسيا تتخلف تاريخيًا عن البلدان المجاورة في معدل النقل بالحاويات وتواجه حاليًا مشكلات تتعلق بتكاليف لوجستية عالية ، إلا أنها تعد بالفعل من بين أفضل 15 دولة من حيث حركة الحاويات ولديها الكثير من الإمكانات للنمو بشكل أكبر. علاوة على ذلك ، فإن معدل النقل بالحاويات في إندونيسيا سوف يرتفع فقط بالنظر إلى تزايد الاستهلاك والإنتاج المحليين.
يعد قطاع النقل البحري والموانئ في إندونيسيا أمرًا أساسيًا لدعم التجارة والاستهلاك عبر الأرخبيل ، وسيمكننا هذا التعاون مع موانئ دبي العالمية من حل مشكلات التكاليف اللوجستية المرتفعة وعدم كفاءة الموانئ. بعد عملية اختيار الشركاء الصارمة من INA ، نحن على ثقة من أن موانئ دبي العالمية يمكنها العمل معنا بشكل جيد لإنشاء شبكة شحن محلية قوية وإضافة قيمة للمستثمرين والشركات والموظفين. نود أن نعرب عن امتناننا لوزارة الشركات المملوكة للدولة ، ووزارة المالية ، ووزارة النقل ، والوكالات الحكومية الأخرى وشركة Pelindo على دعمهم القوي ، "قال السيد Wirakusumah.
وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية السيد سلطان أحمد بن سليم: "تدرك موانئ دبي العالمية الإمكانات الهائلة لإندونيسيا كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم ، فضلاً عن المشاريع التي تنفذها الحكومة لتحسين مرافق الموانئ. من خلال شراكتنا مع INA ، نحن ملتزمون بدعم المبادرات الوطنية التي تخلق القيمة وتجلب الخبرة لتحديث البنية التحتية البحرية الإندونيسية. " قال الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية والمدير التنفيذي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأستراليا جلين هيلتون: "سنركز مع INA على بناء علاقات متبادلة المنفعة مع الحكومات المحلية وأصحاب المصلحة لخلق قيمة عبر سلسلة التوريد في إندونيسيا. من خلال الجمع بين خبرتنا والتكنولوجيا التخريبية مع تفويض INA لتعظيم الأثر الاقتصادي ، نحن متفائلون بأننا قادرون على رفع أداء سلسلة التوريد في إندونيسيا ".
كما ستقدم موانئ دبي العالمية أفضل ممارساتها العالمية إلى إندونيسيا ، بما في ذلك تحسين العمليات ، وابتكار الخدمات ، والتقنيات التخريبية ، ومبادئ السلامة. تتضمن أحدث التقنيات اللوجيستية التكديس الآلي بالكامل للتخلص من عدم الكفاءة ، وأنظمة هايبرلوب لتسليم البضائع بسرعة ، ووسائل نقل البضائع الكهربائية المستدامة بنسبة %100
Media Liaison Officer
Indonesia Pavilion
email us here
Visit us on social media:
Facebook
Twitter