وزارة الصناعة تؤكد وجود صناعة الحلال الإندونيسية في إكسبو 2020 دبي
DUBAI, UAE, November 23, 2021 /EINPresswire.com/ -- تدعم مشاركة وزارة الصناعة في إكسبو 2020 دبي يومي 22 و 28 أكتوبر 2021 وجود صناعة الحلال في إندونيسيا. باعتبارها الدولة التي تضم أكبر عدد من المسلمين ، تطمح إندونيسيا إلى أن تكون المركز العالمي للأعمال الحلال.
صرح وزير الصناعة Agus Gumiwang Kartasasmita في خطابه الافتتاحي يوم الجمعة (22/10) في معرض إكسبو 2020 قائلاً: "إحدى الصناعات الأولية التي نركز عليها الآن هي صناعة الحلال ، التي تحولت إلى شركة عالمية ذات أسرع نمو على مستوى العالم". دبي. علاوة على ذلك ، يدعم هذه الإمكانات سكان العالم المسلمون ، الذين من المتوقع أن يتجاوزوا 2.2 مليار شخص بحلول عام 2030 ، ويمثلون 26.5 في المائة من سكان العالم. صرح وزير الصناعة أن "هذا من شأنه أن ينمو ليصبح سوقًا ضخمًا للغاية للأطعمة الحلال في جميع أنحاء العالم".
بالإضافة إلى ذلك ، وفقًا لتقرير حالة الاقتصاد الإسلامي العالمي 2020-2021 ، بلغ حجم سوق الاقتصاد الإسلامي في تجارة الحلال 2.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2019 للأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل والأزياء والسياحية وغيرها من الضروريات. وأشار إلى أنه "مقارنة بالعام السابق ، ارتفعت هذه البيانات بنسبة 3.2 في المائة".
الحقيقة ، وفقًا لمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي (GIEI) ، ارتفع التصنيف الاقتصادي الإسلامي لإندونيسيا من الخامس إلى الرابع ، مع ماليزيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. علاوة على ذلك ، يكشف مؤشر GIEI أن إندونيسيا هي المستهلك الرائد في العالم للأغذية الحلال ، وثاني أكبر مستهلك لمستحضرات التجميل الحلال ، ورابع أكبر مستهلك للأدوية الحلال.
في عام 2017 ، بلغ الطلب على المنتجات الحلال في إندونيسيا 218.8 مليار دولار أمريكي ، أي ما يعادل 22٪ تقريبًا من إجمالي الناتج المحلي لإندونيسيا (بناءً على استهلاك المنتجات الحلال). ومن المتوقع أن يرتفع هذا الاستهلاك تماشياً مع ارتفاع عدد السكان المسلمين في إندونيسيا.
"من أجل دعم سوق وصناعة الحلال المحلية ، هناك عدة عوامل لنمو المنتجات الحلال وتطويرها ، وهي تطوير فرص الاستثمار في النظام الاقتصادي الشرعي ، وخاصة في مجال الغذاء الحلال ، وزيادة أنماط الحياة الحلال ، و وقال وزير الصناعة "الاستثمار في التمويل الإسلامي".
لهذا السبب ، وكجزء من الجهود المبذولة لتعزيز القدرة التنافسية لصناعة الحلال ، أنشأت وزارة الصناعة منطقة صناعية حلال ، حيث تحتوي البنية التحتية المقدمة على أنظمة ومرافق تنتج فقط المنتجات الحلال وفقًا لنظام ضمان المنتجات الحلال.
حاليًا ، هناك ثلاث مناطق صناعية جاهزة لتوفير مناطق حلال في مناطقها الصناعية ، وهي منطقة Cikande الصناعية الحديثة ، ومنطقة Bintan Inti الصناعية ، و Halal Safe & Lock Industrial Estate ، سيدوارجو ، جاوة الشرقية.
بالإضافة إلى ذلك ، طورت وزارة الصناعة 27 منطقة صناعية ، يقع معظمها خارج جاوة ، كل منها مخصص بشكل خاص للصناعة الزراعية وصناعة الفحم وصناعة الطيران وصناعة المعادن الأساسية وصناعة النفط والغاز.
"لقد دخل العديد من المستثمرين إلى المنطقة الصناعية ، سواء كانوا مستثمرين جددًا أو متحولون ، وهم مستثمرون من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية. في هذه المناسبة الميمونة ، أدعو رواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إلى التعاون والمشاركة في تطوير الصناعة 4.0 ، والمناطق الصناعية ، وصناعة الحلال في إندونيسيا ".
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صرح وزير الصناعة Agus Gumiwang Kartasasmita في خطابه الافتتاحي يوم الجمعة (22/10) في معرض إكسبو 2020 قائلاً: "إحدى الصناعات الأولية التي نركز عليها الآن هي صناعة الحلال ، التي تحولت إلى شركة عالمية ذات أسرع نمو على مستوى العالم". دبي. علاوة على ذلك ، يدعم هذه الإمكانات سكان العالم المسلمون ، الذين من المتوقع أن يتجاوزوا 2.2 مليار شخص بحلول عام 2030 ، ويمثلون 26.5 في المائة من سكان العالم. صرح وزير الصناعة أن "هذا من شأنه أن ينمو ليصبح سوقًا ضخمًا للغاية للأطعمة الحلال في جميع أنحاء العالم".
بالإضافة إلى ذلك ، وفقًا لتقرير حالة الاقتصاد الإسلامي العالمي 2020-2021 ، بلغ حجم سوق الاقتصاد الإسلامي في تجارة الحلال 2.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2019 للأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل والأزياء والسياحية وغيرها من الضروريات. وأشار إلى أنه "مقارنة بالعام السابق ، ارتفعت هذه البيانات بنسبة 3.2 في المائة".
الحقيقة ، وفقًا لمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي (GIEI) ، ارتفع التصنيف الاقتصادي الإسلامي لإندونيسيا من الخامس إلى الرابع ، مع ماليزيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. علاوة على ذلك ، يكشف مؤشر GIEI أن إندونيسيا هي المستهلك الرائد في العالم للأغذية الحلال ، وثاني أكبر مستهلك لمستحضرات التجميل الحلال ، ورابع أكبر مستهلك للأدوية الحلال.
في عام 2017 ، بلغ الطلب على المنتجات الحلال في إندونيسيا 218.8 مليار دولار أمريكي ، أي ما يعادل 22٪ تقريبًا من إجمالي الناتج المحلي لإندونيسيا (بناءً على استهلاك المنتجات الحلال). ومن المتوقع أن يرتفع هذا الاستهلاك تماشياً مع ارتفاع عدد السكان المسلمين في إندونيسيا.
"من أجل دعم سوق وصناعة الحلال المحلية ، هناك عدة عوامل لنمو المنتجات الحلال وتطويرها ، وهي تطوير فرص الاستثمار في النظام الاقتصادي الشرعي ، وخاصة في مجال الغذاء الحلال ، وزيادة أنماط الحياة الحلال ، و وقال وزير الصناعة "الاستثمار في التمويل الإسلامي".
لهذا السبب ، وكجزء من الجهود المبذولة لتعزيز القدرة التنافسية لصناعة الحلال ، أنشأت وزارة الصناعة منطقة صناعية حلال ، حيث تحتوي البنية التحتية المقدمة على أنظمة ومرافق تنتج فقط المنتجات الحلال وفقًا لنظام ضمان المنتجات الحلال.
حاليًا ، هناك ثلاث مناطق صناعية جاهزة لتوفير مناطق حلال في مناطقها الصناعية ، وهي منطقة Cikande الصناعية الحديثة ، ومنطقة Bintan Inti الصناعية ، و Halal Safe & Lock Industrial Estate ، سيدوارجو ، جاوة الشرقية.
بالإضافة إلى ذلك ، طورت وزارة الصناعة 27 منطقة صناعية ، يقع معظمها خارج جاوة ، كل منها مخصص بشكل خاص للصناعة الزراعية وصناعة الفحم وصناعة الطيران وصناعة المعادن الأساسية وصناعة النفط والغاز.
"لقد دخل العديد من المستثمرين إلى المنطقة الصناعية ، سواء كانوا مستثمرين جددًا أو متحولون ، وهم مستثمرون من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية. في هذه المناسبة الميمونة ، أدعو رواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إلى التعاون والمشاركة في تطوير الصناعة 4.0 ، والمناطق الصناعية ، وصناعة الحلال في إندونيسيا ".
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