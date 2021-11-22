تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة الإندونيسية السوق العالمية في معرض دبي إكسبو 2020
DUBAI, UAE, November 23, 2021 /EINPresswire.com/ -- تشارك الشركات الصغيرة والمتوسطة الإندونيسية في معرض دبي إكسبو 2020 الذي سيعقد في 1 أكتوبر 2021 - 31 مارس 2022 تعد مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة الإندونيسية في معرض دبي إكسبو 2020 حدثًا استراتيجيًا لإظهار إمكاناتها في السوق العالمية. "هذه هي اللحظة المناسبة لتهيئة مناخ استثماري وتعاون وفرص تجارية مستدامة للمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة في الدولة ،" قال نائب الشركات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التعاونيات والشركات الصغيرة والمتوسطة ، هانونغ هاريمبا ، الأحد (2021/10/03) الذي كان حاضرًا أيضًا. في معرض دبي إكسبو 2020.
موضوع الجناح الإندونيسي في إكسبو 2020 دبي هو "نصنع المستقبل ، من إندونيسيا إلى العالم". سيضم الجناح الإندونيسي في معرض دبي إكسبو 2020 للأشهر الستة المقبلة أكثر من 300 منتج من منتجات الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة الجاهزة للتصدير ، بما في ذلك السلع والحرف اليدوية والديكورات الداخلية والمنسوجات وما إلى ذلك. منتجات الموضة. في هذا الحدث ، شاركت وزارة التعاونيات والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال جلب المنتجات التي تستخدم الموارد الطبيعية ومنتجات التوابل المصنعة لتشجيع التوابل على البرنامج العالمي ، وتطبيق البحث والتطوير في إدارة النفايات ، والغذاء الصحي.
تعد مشاركة إندونيسيا في معرض دبي إكسبو 2021 بمثابة تعاون بين الوزارات / المؤسسات ، بما في ذلك وزارة التجارة ، والتي حضرها أيضًا وزير التجارة محمد لطفي ، وسفير إندونيسيا لدى الإمارات العربية المتحدة ، والقنصل العام الإندونيسي في دبي ، و ITPC. دبي. تدعم جميع الأطراف تعاون وزارة التعاونيات والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال Smesco Indonesia مع الملحقين التجاريين و ITPCs في 44 دولة في تطوير صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وخاصة معلومات السوق والعروض الترويجية الخارجية ومطابقة الأعمال. قال هانونج هاريمبا: "تقوم KemenKopUKM بتصميم سياسات تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء نظام بيئي للأعمال ، بدءًا من التدريب لتحسين جودة المنتج والتمويل والتكيف التكنولوجي والتسويق وأنظمة سلسلة التوريد". وأوضح Hanung أن المنتجات التي تم الترويج لها في معرض دبي إكسبو 2020 كانت عبارة عن منتجات غذائية معبأة من Restu Mande Bandung و Matoh Banyuwangi ؛ جوز الهند المعالج من Kulaku Banyuasin ؛ منتجات غذائية عضوية من Ladang Lima Surabaya ؛ منتجات القهوة من Virgil Flores ؛ ومنتجات ديكور المنزل الممتازة من Indo Risakti Bantul و Raja Mas Cilacap. "تستخدم منتجات ديكور المنزل المتميزة المواد الطبيعية والمعاد تدويرها مثل صفير الماء والأعشاب البحرية وقشر الموز والمندونج والخشب المعاد تدويره. تعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة جنبًا إلى جنب مع الحرفيين المنزليين وتخلق نظامًا بيئيًا للأعمال التجارية المستدامة والعادلة "، قال هانونج.
يُنظر إلى تكثيف المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة الإندونيسية في مختلف المعارض على أنه أحد الأساليب لتعزيز مساهمة صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في قيمة الصادرات الوطنية. يعتقد هانونج أن المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ستساهم بأكثر من 17٪ من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية بحلول عام 2024. وزادت قيمة الصادرات الإندونيسية بنسبة 31.36٪ من يناير إلى يوليو 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020. في 4 أكتوبر 2021 ، وزارة التعاونيات واستضافت الشركات الصغيرة والمتوسطة منتدى الأعمال ومطابقة الأعمال في معرض دبي إكسبو 2020 ، ودعوة المشترين المحتملين من الفنادق والمطاعم وشركات المقاهي ، وكذلك تجار التجزئة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة
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موضوع الجناح الإندونيسي في إكسبو 2020 دبي هو "نصنع المستقبل ، من إندونيسيا إلى العالم". سيضم الجناح الإندونيسي في معرض دبي إكسبو 2020 للأشهر الستة المقبلة أكثر من 300 منتج من منتجات الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة الجاهزة للتصدير ، بما في ذلك السلع والحرف اليدوية والديكورات الداخلية والمنسوجات وما إلى ذلك. منتجات الموضة. في هذا الحدث ، شاركت وزارة التعاونيات والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال جلب المنتجات التي تستخدم الموارد الطبيعية ومنتجات التوابل المصنعة لتشجيع التوابل على البرنامج العالمي ، وتطبيق البحث والتطوير في إدارة النفايات ، والغذاء الصحي.
تعد مشاركة إندونيسيا في معرض دبي إكسبو 2021 بمثابة تعاون بين الوزارات / المؤسسات ، بما في ذلك وزارة التجارة ، والتي حضرها أيضًا وزير التجارة محمد لطفي ، وسفير إندونيسيا لدى الإمارات العربية المتحدة ، والقنصل العام الإندونيسي في دبي ، و ITPC. دبي. تدعم جميع الأطراف تعاون وزارة التعاونيات والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال Smesco Indonesia مع الملحقين التجاريين و ITPCs في 44 دولة في تطوير صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وخاصة معلومات السوق والعروض الترويجية الخارجية ومطابقة الأعمال. قال هانونج هاريمبا: "تقوم KemenKopUKM بتصميم سياسات تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء نظام بيئي للأعمال ، بدءًا من التدريب لتحسين جودة المنتج والتمويل والتكيف التكنولوجي والتسويق وأنظمة سلسلة التوريد". وأوضح Hanung أن المنتجات التي تم الترويج لها في معرض دبي إكسبو 2020 كانت عبارة عن منتجات غذائية معبأة من Restu Mande Bandung و Matoh Banyuwangi ؛ جوز الهند المعالج من Kulaku Banyuasin ؛ منتجات غذائية عضوية من Ladang Lima Surabaya ؛ منتجات القهوة من Virgil Flores ؛ ومنتجات ديكور المنزل الممتازة من Indo Risakti Bantul و Raja Mas Cilacap. "تستخدم منتجات ديكور المنزل المتميزة المواد الطبيعية والمعاد تدويرها مثل صفير الماء والأعشاب البحرية وقشر الموز والمندونج والخشب المعاد تدويره. تعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة جنبًا إلى جنب مع الحرفيين المنزليين وتخلق نظامًا بيئيًا للأعمال التجارية المستدامة والعادلة "، قال هانونج.
يُنظر إلى تكثيف المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة الإندونيسية في مختلف المعارض على أنه أحد الأساليب لتعزيز مساهمة صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في قيمة الصادرات الوطنية. يعتقد هانونج أن المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ستساهم بأكثر من 17٪ من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية بحلول عام 2024. وزادت قيمة الصادرات الإندونيسية بنسبة 31.36٪ من يناير إلى يوليو 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020. في 4 أكتوبر 2021 ، وزارة التعاونيات واستضافت الشركات الصغيرة والمتوسطة منتدى الأعمال ومطابقة الأعمال في معرض دبي إكسبو 2020 ، ودعوة المشترين المحتملين من الفنادق والمطاعم وشركات المقاهي ، وكذلك تجار التجزئة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة
Media Liaison Officer
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