تجاوزت مبيعات صادرات شيري 200000 ، محطمة الرقم القياسي للعلامات التجارية الصينية

ALGIERS, ALGERIA, November 22, 2021 /EINPresswire.com/ -- في الآونة الأخيرة ، أصدرت مجموعة شيري أحدث مبيعاتها. في مواجهة البيئات المعقدة و التكنولوجيات العالمية في صناعة السيارات ، واصلت شيري الحفاظ على أسرع معدل نمو في صناعة السيارات في الصين ، محققة مبيعات تراكمية بلغت 739730 سيارة من يناير إلى أكتوبر ، بزيادة 44.3٪ على أساس سنوي.

أما بالنسبة للصادرات ، فقد صدرت شيري في أكتوبر أكثر من 20000 سيارة للمرة السادسة هذا العام بإجمالي مبيعات 25،049 سيارة ، بزيادة قدرها 92.7٪ على أساس سنوي. من يناير إلى أكتوبر ، بلغ حجم المبيعات التراكمي 212،959 مركبة ، بزيادة 145.7٪ على أساس سنوي. أثناء تحقيقها رقما قياسيا تاريخيا جديدا ، حافظت شيري بثبات على مكانتها الرائدة في التصدير بين جميع السيارات النفعية الصينية.

أما في السوق الروسية ، التي كانت شيري تطورها منذ 16 عامًا ، كانت شيري دائمًا "وسيلة الناس" في نظر السكان المحليين. وفقًا للبيانات الصادرة عن رابطة الأعمال الأوروبية، زادت مبيعات شيري من يناير إلى أكتوبر بنسبة 266٪ على أساس سنوي ، لتحتل المرتبة الأولى بين جميع ماركات السيارات ، وأصبحت Tiggo 7 أشهر طرازات سيارات الدفع الرباعي الصينية في روسيا لحين اكتوبر.

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تجاوزت مبيعات صادرات شيري 200000 ، محطمة الرقم القياسي للعلامات التجارية الصينية

Distribution channels: Automotive Industry, Companies, World & Regional


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