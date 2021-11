Österreichischer SportsTech Start-up ermöglicht Tennis im Lockdown

Tennis Esports

VR Motion Learning, mehrfach ausgezeichneter österreich. SportsTech Start-up hat in Zusammenarbeit mit der TUW einen realistischen Tennissimulator entwickelt.

Keiner muss im Lockdown auf Tennis verzichten.” — Gregory Gettinger

VIENNA, AUSTRIA, November 19, 2021 / EINPresswire.com / -- Realistisches Tennis kann nun mittels VR-Technologie mit authentischen Ballverhalten und echten Abläufen zu Hause trainiert und gespielt werden.Gregory Gettinger, Gründer und Geschäftsführer: „Wir bringen das reale Tennis, eins zu eins wie es in der Wirklichkeit ist, in den virtuellen Raum, das Metaverse: mit realer Ballphysik, authentischen Bewegungen und damit nach Hause ins Wohnzimmer. Allen Lockdown -Betroffenen steht unsere Demo Version gratis zur Verfügung. Nun muss niemand mehr während des Lockdowns auf Tennis verzichten.”Die Firma VR Motion Learning Gmbh & Co KG entwickelte eine Software, mit der das virtuelle Tennisspiel mittels einer VR-Brille (Virtual Reality-Brille) und einem Racket oder Controller einfach und ohne großen Platzbedarf zuhause gespielt werden kann. „Dazu benötigt werden die Oculus Quest 2 VR-Brille und eine Internet Verbindung. So kann in den eigenen vier Wänden mit gleichgesinnten SpielerInnen aus ganz Europa gespielt, mit einer virtuellen Ballmaschine geübt oder sogar gegen sich selbst gespielt werden.“, erklärt der Gründer.Ständige WeiterentwicklungBereits im August 2019 noch vor der Gründung des Unternehmens wurde der Tennistrainer geplant. Mittlerweile arbeiten 12 MitarbeiterInnen in dem jungen Unternehmen. „Alle arbeiten fieberhaft an der Programmierung der Software und Weiterentwicklung, beziehungsweise Verbesserung des Produkts, um in absehbarer Zeit allen KonsumentInnen eine Weltneuheit zu präsentieren“, so Gettinger.Primär geht es bei dieser VR-Applikation aber nicht nur um das Spiel selbst. Einen beträchtlichen Mehrwert erhält es auch durch präzis aufgeschlüsselte Feedbackdaten, die während eines Spiels gesammelt werden. So können Spielende Speed, Genauigkeit und Spinn verfolgen und bestenfalls ihr Spiel auf ein völlig neues Niveau heben.Mit dem VR Lockdown Training gelingt später die Rückkehr auf den realen Center Court bestimmt besser und es macht Spaß!

Tennis Esports Teaser