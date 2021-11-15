曼菲斯電子管理層收購 （MBO） 推動全球增長
曼菲斯電子立志要實現增長，通過由華登國際提供支援的管理層收購，有望滿足市場對專業記憶體解決方案的需求。TAIPEI, TAIWAN, November 16, 2021 /EINPresswire.com/ -- 2021 年 11 月 16 日，德國上烏瑟爾——自公司成立 30 年以來，作為專業的記憶體分銷商和記憶體模塊製造商，曼菲斯電子(MEMPHIS Electronic) 始終致力於實現全球增長，以解決當前專業記憶體解決方案市場需求激增的問題——這是華登國際 (Walden International) 堪稱典範的管理層收購案例。 華登國際是一家全球領先的風險投資 （VC） 公司，專門從事技術投資。
作為該投資的一部分，新成立一家名為芯夢達 (Neumonda) 的控股公司，負責基於三個獨立實體管理最完整的專業記憶體產品群組，包括：
1. 曼菲斯電子 (MEMPHIS Electronic) ——作為記憶體IC和模組解決方案分銷商，將持續擴大其專業產品群組，為客戶提供全新和經驗證的一站式記憶體解決方案。
2. 睿進記憶體 (Intelligent Memory) ——作為一家記憶體製造商，致力於將現有 DRAM 存儲產品進行升級，即擴展成基於 NAND 快閃記憶體的儲存產品和解決方案，並通過自身不斷增長的全球分銷商網路來實現。
3. 芯夢達 (Neumonda Technology) ——專注於技術開發，擁有大量智慧財產權，致力於基於新應用的顛覆性系統級測試器和故障分析，以驗證其記憶體解決方案並將品質提高到全新水準。 其推出的市面上獨一無二的產品旨在幫助記憶體解決方案製造商滿足日益複雜和多樣化的應用需求，例如工業物聯網 （IIOT）、人工智慧 （AI） 和邊緣計算。
"在各個行業數位化和自動化趨勢的推動下，專業記憶體已成為一個龐大的增長型市場，"華登國際董事總經理黃慶博士(Dr. Hing Wong) 表示："我們發現，曼菲斯擁有 30 年市場經驗，而我們的配套投資將為全球市場帶來寶貴經驗以及可持續增長的全新應用測試解決方案。"
曼菲斯現任首席技術官 （CTO） 和奇夢達(Qimonda) 前記憶體產品開發副總裁濮必得博士(Prof. Dr. Peter Poechmueller) 以及曼菲斯前首席運營官 （COO） 兼總裁馬爾軻(Marco Mezger) 將成為新控股公司的掌門人。
濮必得博士將出任首席執行官 （CEO） 兼首席技術官 （CTO） 繼續推動技術創新，重點專注於芯夢達，以期進一步擴大其知識產權組合。
馬爾軻是半導體行業的思想領導者，將出任執行副總裁 （EVP） 兼首席運營官 （COO），負責推動芯夢達及其子公司的全球擴張計劃。
"新冠疫情顯著加速了各個行業對技術的應用，並將推動其對專業記憶體及存儲的巨大需求，"馬爾軻解釋道："憑借全新的企業結構，我們將在市場上打造獨一無二的記憶體性能，以滿足整條價值鏈上對記憶體和存儲解決方案的需求，使我們實現全球成就與成長。 ”
關於曼菲斯電子
曼菲斯電子是一家致力於領先記憶體IC、記憶體模組和NAND快閃記憶體解決方案的專業分銷商。 該公司成立於 1991 年，擁有 30 年的市場經驗。 曼菲斯電子專注於記憶體技術並擁有超過20家製造商的產品群組，可為要求嚴苛的嵌入式應用提供廣泛的記憶體解決方案。 來自全球 12 個國家 / 地區的記憶體專家可提供本地支援和製造商建議，以確保為客戶的專案提供最合適的技術解決方案。
關於華登國際
華登國際是一家領先的國際風險投資公司，自 1987 年以來，憑藉其得天獨厚的泛亞洲網路優勢，為投資者提供跨境 IT 投資機會。 該公司的承付資本總額達到26億美元。 華登國際在12個國家/地區投資了500多家公司，其中超過100家在15個證券交易所成功上市，並有70多家完成併購退出。
Christina Isenberg
Memphis Electronic
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