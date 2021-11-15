曼菲斯电子管理层收购 (MBO) 推动全球增长
曼菲斯电子立志要实现增长，通过由华登国际提供支持的管理层收购，有望满足市场对专业内存解决方案的需求。SHANGHAI, CHINA, November 16, 2021 /EINPresswire.com/ -- 自公司成立 30 年以来，作为专业的内存经销商和内存模块制造商，曼菲斯电子(MEMPHIS Electronic) 始终致力于实现全球增长，以解决当前专业内存解决方案市场需求激增的问题——这是华登国际堪称典范的管理层收购案例。华登国际 (Walden International) 是一家全球领先的风险投资 (VC) 公司，专门从事技术投资。
作为该投资的一部分，新成立一家名为芯梦达 (Neumonda) 的控股公司，负责基于三个独立实体管理最完整的专业内存产品组合，包括：
• 曼菲斯电子 (Memphis Electronic) ——作为内存 IC 和模块解决方案分销商，将持续扩大其专业产品组合，为客户提供全新和经验证的一站式内存解决方案。
• 睿进记忆体 (Intelligent Memory) ——作为一家内存制造商，致力于将现有 DRAM 存储产品进行升级，即扩展成基于 NAND 闪存的存储产品和解决方案，并通过自身不断增长的全球分销商网络来实现。
• 芯梦达 (Neumonda Technology) ——专注于技术开发，拥有大量知识产权，致力于基于新应用的颠覆性系统级测试器和故障分析，以验证其内存解决方案并将质量提高到全新水平。其推出的市面上独一无二的产品旨在帮助内存解决方案制造商满足日益复杂和多样化的应用需求，例如工业物联网 (IIOT)、人工智能 (AI) 和边缘计算。
“在各个行业数字化和自动化趋势的推动下，专业内存已成为一个庞大的增长型市场，” 华登国际董事总经理黄庆博士(Dr. Hing Wong) 表示：“我们发现，曼菲斯拥有 30 年市场经验，而我们的配套投资将为全球市场带来宝贵经验以及可持续增长的全新应用测试解决方案。”
曼菲斯现任首席技术官 (CTO) 和奇梦达(Qimonda)前内存产品开发副总裁濮必得博士(Prof. Dr. Peter Poechmueller) 以及曼菲斯前首席运营官 (COO) 兼总裁马尔轲 (Marco Mezger)将成为新控股公司的掌门人。
濮必得博士将出任首席执行官 (CEO) 兼首席技术官 (CTO) 继续推动技术创新，重点专注于芯梦达，以期进一步扩大其知识产权组合。
马尔轲是半导体行业的思想领导者，将出任执行副总裁 (EVP) 兼首席运营官 (COO)，负责推动芯梦达及其子公司的全球扩张计划。
“新冠疫情显著加速了各个行业对技术的应用，并将推动其对专业内存及存储的巨大需求，”马尔轲解释道：“凭借全新的企业结构，我们将在市场上打造独一无二的内存性能，以满足整条价值链上对内存和存储解决方案的需求，使我们实现全球成就与成长。”
关于曼菲斯电子
曼菲斯电子是一家致力于领先内存 IC、内存模块和 NAND 闪存解决方案的专业分销商。该公司成立于 1991 年，拥有 30 年的市场经验。曼菲斯电子专注于内存技术并拥有超过 20 家制造商的产品组合，可为要求严苛的嵌入式应用提供广泛的内存解决方案。来自全球 12 个国家/地区的内存专家可提供本地支持和制造商建议，以确保为客户的项目提供最合适的技术解决方案。
关于华登国际
华登国际是一家领先的国际风险投资公司，自 1987 年以来，凭借其得天独厚的泛亚洲网络优势，为投资者提供跨境 IT 投资机会。该公司的承付资本总额达到 26 亿美元。华登国际在 12 个国家/地区投资了 500 多家公司，其中超过 100 家在 15 个证券交易所成功上市，并有 70 多家完成并购退出。
Christina Isenberg
Memphis Electronic
+49 6172 903586
christina.isenberg@memphiselectronic.com
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