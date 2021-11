Concluye 9na. edición INCmty e impulsa al ecosistema emprendedor a mejorar la calidad de vida en la sociedad

Las implicaciones de la diversidad e inclusión en la cultura organizacional y educación How to draw strength to be reborn and fulfill your dreams Gaming el futuro para la generación de empleos e ingresos para el país

Con un mensaje a buscar emprendimientos que cuiden el medio ambiente y den oportunidades de crecimiento en México y América Latina.

Esta edición es punto de partida para conectar ecosistemas emprendedores del continente americano. INCmty es una plataforma que brinda herramientas, conocimiento y genera redes de contacto.” — Josué Delgado, Director de INCmty.

MONTERREY, MéXICO, November 11, 2021 / EINPresswire.com / -- INCmty , la plataforma de emprendimiento del Tec de Monterrey, destacó en su último día de actividades las soluciones innovadoras para mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas a través de prácticas que propicien el desarrollo humano y la sustentabilidad. La voz de las mujeres tuvo un papel predominante por medio de Maye Musk.Joao Bocas, CEO de Digital Salutem, y David Albert, fundador y CMO de AliveCor, exploraron en el fireside chat “The Future of Wearable Technology”, el potencial que tiene la tecnología de “wearables” en la salud, adentrándose en las barreras y retos asociadas a esto. Gracias a las nuevas tecnologías inteligentes, se puede recabar una gran cantidad de datos que pueden ser traducidos e interpretados para ayudar a los médicos en el cuidado de la salud de sus pacientes. Hoy la meta es buscar reducir los costos de estos aparatos para ampliar el acceso a personas con recursos limitados.En el fireside chat “How to draw strength to be reborn and fulfill your dreams” se conoció con más detalle a Maye Musk, la empresaria exitosa y también madre de Elon Musk, ha destacado por ser creadora de tendencias, nutricionista y modelo. Compartió su vida en un libro, sobre todo sus dificultades que tuvo al ser una madre soltera y en quiebra, fue un proceso demandante, pero cuando vio la respuesta de las personas entendió la importancia de transmitir sus mensajes de superación personal. Desde su infancia y adolescencia en Sudáfrica, su carrera como modelo y su lucha constante para alcanzar sus metas se han traducido en un mensaje de esperanza para las mujeres que están pasando por sus propias dificultades para que puedan encontrar su camino.Sofía Pérez Gasque, presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, resaltó en su conferencia “Las mujeres como parte fundamental de la reactivación económica de México” el papel primordial que tiene la mujer en el mercado laboral y en la economía de México, que es fundamental para la reactivación económica. Esto se debe a que las mujeres están enfocadas en ayudar a su círculo familiar y han demostrado su resiliencia en los últimos años con la pandemia.En el panel “Gaming: el futuro para la generación de empleos e ingresos para el país” Guillermo Vizcaíno, Lienzo, Jorge Lizárraga, CEO en Gaming Partners, y Mike Sorrenti, presidente de Game Pill, compartieron sus perspectivas del futuro de la industria de videojuegos, las mejores prácticas y tendencias a futuro. En los últimos años se ha visto un alto crecimiento en toda la industria, pero se rebasó cualquier expectativa con la pandemia. La presión de la creciente demanda del mercado está generando, al grado que se espera que la siguiente generación sea la que más jugará videojuegos en toda la historia.En el panel “Las implicaciones de la diversidad e Inclusión en la cultura organizacional y educación” Roberto López A, líder de Cultura de Diversidad e Inclusión Walmart México y Centroamérica, Sonia Garza, Presidenta Nacional de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE), Inés Sáenz, Vicepresidenta de Inclusión, Impacto Social y Sostenibilidad del Tecnológico de Monterrey, conversaron sobre el proceso paulatino del cambio cultural que se está dando en muchas empresas, por lo que es fundamental seguir luchando para alcanzar la equidad e inclusión, romper paradigmas, buscar un ambiente de diversidad y así contribuir a la innovación.En el panel “El rol de las universidades en el desarrollo económico de las regiones y el papel del emprendimiento” se unieron grandes voces del ámbito universitario como Antonio Ríos, Director del Instituto de Emprendimiento Tec de Monterrey, María Angélica Granados Trespalacios, Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno de Chihuahua, Jaime Parada Ávila especialista en Ciencia, Tecnología e Innovación en el Sector Público y Privado, Sergio Mendoza, Presidente de Desarrollo Económico A.C. Chihuahua y Alfonso Pompa Padilla del Secretario de Innovación Ciencia y Tecnología de Jalisco. Se resaltó la importancia del intercambio de experiencias en el rol de las universidades en la construcción y fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento regional.Juan Pablo Murra, Rector de Profesional y Posgrado del Tec moderó la charla “La era del blitzscaling: 3 pasos para el crecimiento exponencial de LATAM” Reid Hoffman, co-fundador y presidente ejecutivo de LinkedIn, Chris Yei, autor y co-fundador del Blitzscaling Academy, en la resaltaron que la velocidad es la mejor estrategia para que las empresas latinoamericanas tengan un crecimiento 'relámpago' en la actualidad. A su vez, el futuro requiere de mayor compromiso con la sustentabilidad y la creación de soluciones tecnológicas para un mejor desarrollo de la sociedad.Erika Falfán, vicepresidenta de soporte de operaciones y miembro del Comité de Diversidad e Inclusión de Walmart México, y Luz María Velazquez, líder nacional de Zona Shero, Programa del Tecnológico de Monterrey para fortalecer los emprendimientos y la trayectoria de las emprendedoras en el ecosistema mundial, dialogaron en su fireside chat “Digitalización y transformación de los negocios en igualdad y diversidad” las aportaciones de las mujeres en áreas de tecnología, y lo indispensable que es crear ambientes seguros en áreas STEM para mujeres emprendedoras.Raj Sisodia, fundador y líder del movimiento de Capitalismo Consciente, Profesor Distinguido del Tecnológico de Monterrey y del Banson College, habló en su fireside chat “The Healing Power of the Conscious Enterprise for the Post COVID” sobre el potencial que tienen las empresas solidarias para lograr la recuperación y la sanación necesarias para la sociedad en los tiempos posteriores al COVID.“Esta novena edición fue un punto de partida para conectar ecosistemas emprendedores de México, América Latina , Estados Unidos y Canadá. Sin duda, INCmty es más que un festival, es una plataforma que brinda herramientas, conocimiento y genera redes de contacto. En el futuro cercano, seremos testigos de los nuevos unicornios que participaron aquí”, finalizó Josué Delgado, director de INCmty.

La era del blitzscaling: 3 pasos para el crecimiento exponencial de LATAM