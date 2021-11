Se vive “Latin power” en 9na edición de INCmty, el festival de emprendimiento más importante de México y América Latina

De Argentina a México. Proyectos de IA éticos y responsables Neil Patel Conferencia inaugural de INCmty 2021 Datos, analytics e IA_oportunidades y retos para el talento del futuro, en INCmty 2021

MONTERREY, NUEVO LEóN, MéXICO, November 9, 2021 / EINPresswire.com / -- INCmty , la plataforma de emprendimiento del Tec de Monterrey, inauguró la novena edición del festival más importante de América Latina para este sector con un llamado a todos los participantes a unirse como ecosistema para aprovechar las oportunidades que se están presentando para salir adelante a través del mensaje de bienvenida de David Garza, Rector y Presidente del Tecnológico de Monterrey.“Ustedes como emprendedores son ejemplo de esta nueva forma de vida actual y la que viene en el futuro. No hay que olvidar que muchas empresas que conocemos y admiramos nacieron en medio de la adversidad. Los invitamos a que sigan siendo fuente de inspiración y que transformen al mundo con su pasión para emprender ".Rogelio de los Santos, Presidente de INCmty y del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera declaró: "como cada año, el festival prepara a muchos emprendedores y los pone enfrente de problemáticas para ser resueltas, por lo que en esta edición el hilo conductor y temática principal es ‘Creating Change and Building Opportunities’. Queremos agradecer al Tec de Monterrey por todo el apoyo que nos ha dado”.La conferencia inaugural fue por Neil Patel, el reconocido autor y una de las principales figuras del Marketing Digital destacó en la conferencia magistral “How to become a successful entrepreneur in the new era with the new markets” cuales son las claves para tomar ventaja de las innovaciones que se están generando en el marketing digital. Para esto, el SEO (Posicionamiento en buscadores) es una de las herramientas clave ya que permite generar tráfico sin la necesidad de gastar demasiados recursos.Inteligencia artificial en América LatinaDurante el primer día de INCmty, se resaltó la presencia de conferencistas de América Latina con el panel “De Argentina a México: Proyectos de IA éticos y responsables” con Claudia del Pozo, Directora de Eon Resilience Lab de C Minds; Sebastian Flores Benner Chief Data Officer en uPlanner; Cristina Pombo, Asesora Principal Coordinadora del cluster digital y de datos Departamento del Sector Social, BID; Melisa Breda, Subsecretaria de Políticas Públicas Basadas en Evidencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En este espacio, se dieron a conocer diferentes proyectos de Inteligencia Artificial que se están desarrollando en las ciudades más importantes de Latinoamérica para buscar mejorar la calidad de vida de sus habitantes.Medir el impacto en América LatinaEn la conferencia “La realidad sobre la gestión del impacto en América Latina: Casos prácticos”, Paola Cubides, Directora Medición de Impacto de Azaí Consultores, Nicolás Serrato, Consultor en Azaí Consultores y Nathalia Pinilla, Directora de Inteligencia de Negocio en Fundación Bolívar Davivienda, hablaron desde su perspectiva como la gestión de impacto es imprescindible para cumplir los objetivos de cualquier ámbito. En sí, es indispensable saber cómo se hace, crea y se mide, para eso se presentaron casos concretos de consultoría, explicando cómo la gestión del impacto es un proceso de iteración continua en el diseño de las organizaciones para crecer y alcanzar las metas.De Argentina a Sillicon ValleySantiago Bibiloni, el emprendedor en tecnología y cofundador & CEO de COR, una solución de gestión con Inteligencia Artificial resaltó, en su conferencia “Cómo lograr agencias y software factories rentables” la importancia de educar a los empresarios sobre la transformación tecnológica por el uso del machine learning y la data, para una mejor toma de decisiones en la gestión de proyectos, recursos y finanzas.Las conferencias continuarán hasta el 10 de noviembre. Dentro de los participantes se encuentran: Jeff Abbot, Blitzscaling Academy, y Chris Yei, autor abordaron durante el Book meeting de Blitzscaling; Brad Feld, inversionista de etapa inicial y emprendedor en serie, compartió en su conferencia “Independence of Mine and Other Lessons from Nietzsche” y Darin Olien, el reconocido conferencista y presentador del docu-series de Netflix ‘Down to Earth with Zac Efron, resaltó con la presentación de su libro "SuperLife: The 5 Simple Fixes That Will Make You Health”.Acerca de INCmtyINCmty es un festival de emprendimiento que se realiza cada año durante 3 días. Funge como una plataforma del Tec de Monterrey, única para el impulso y la promoción del emprendimiento innovador; su propósito es inspirar, conectar y empoderar a emprendedores, inversionistas, empresarios y corporativos, activando un ecosistema para crear e impulsar ideas e iniciativas para que se conviertan en empresas innovadoras y transformadoras. Se ha realizado desde 2013 y ha tenido un crecimiento consistente, con más de 81 mil asistentes en sus 8 ediciones anteriores. Ha contado con personalidades tan relevantes como: Gary Vaynerchuk, Jeremy Gutsche, Mayim Bialik, Guy Kawasaki, Peter Diamandis, Jason Silva, Richard Branson, Kevin O´leary, Jenn Lim, Alexander Osterwalder, Daymond John y emprendedores inspiradores como Tanya Moss y Xavier López Ancona, entre cientos más.

