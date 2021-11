école de Mode et de Stylisme à Paris, leader de l'alternance dans les métiers de la Mode, vous invite le samedi 20 novembre 2021 à sa JOURNÉE PORTES OUVERTES

PARIS, FRANCE, November 9, 2021 /EINPresswire.com/ -- Vous êtes passionné(e) par la Mode et souhaitez en faire votre métier ?

MODE ESTAH, école de Mode et de Stylisme à Paris, leader de l'alternance dans les métiers de la Mode, vous invite le samedi 20 novembre 2021 à sa JOURNÉE PORTES OUVERTES qui vous permettra de découvrir l'école et les travaux de nos étudiants, vous informer sur nos filières STYLISME & CREATION et FASHION BUSINESS, de rencontrer notre équipe pédagogique et nos étudiants.

Inscrivez-vous en cliquant sur ce lien : https://www.mode-estah.com/dates/journees-portes-ouvertes/

Situé au cœur de Paris, MODE ESTAH est un établissement d'enseignement supérieur privé qui propose des cursus post-bac, chaque cursus allie un enseignement académique d'excellence avec une expérience immersive en alternance qui vous permettra de devenir un véritable expert de la Mode et du Luxe. Nous avons développé un portefeuille d’entreprises partenaires au fil des années parmi lesquelles : DIOR, BALMAIN, LOUIS VUITTON, CHANEL, HERMÈS, JEAN PAUL GAULTIER…

L’école crée sa pédagogie avec les entreprises pour accompagner l’évolution rapide du marché du travail et des métiers qui ne cessent d’évoluer d’enrichir notre secteur, design et innovation, création et savoir-faire, image et communication, événementiel et marketing, management et création d’entreprise.

Etablissement privé hors Parcoursup, Mode Estah dispense plusieurs cursus après le bac : Styliste-Designer, Modéliste-Créateur, Manager de la Mode.

MODE ESTAH est un lieu d’apprentissage des métiers de la Mode et du Luxe. Les mises en situation réelles, les intervenants professionnels permettent aux étudiants non seulement d’acquérir des connaissances théoriques mais aussi de développer des capacités et de maîtriser des compétences définies avec des professionnels de la mode. Les stages tout au long de la scolarité, l’alternance en cursus supérieurs, les compétitions professionnelles, les concours, les défilés, les participations de l’école à des projets artistiques et scéniques sont des expériences essentielles à la construction du projet professionnel des étudiants.

Durant vos études, un dialogue ininterrompu se poursuivra entre vous et l’entreprise de mode.

L’école se fait l’intermédiaire, jusqu’à progressivement disparaître à mesure que vous devenez professionnel…

Pour toute question sur nos formations, contactez-nous : 01 53 24 64 34 ou info@mode-estah.com