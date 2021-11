Kaymera Technologies collabora con Argus Cyber ​​Security per proteggere i veicoli dagli attacchi informatici

Soluzioni di sicurezza per i produttori di veicoli dotati di connessione

Kaymera e Argus insieme forniscono una soluzione per la sicurezza informatica, al fine di proteggere le componenti dei veicoli con sistema operativo Android.

TEL AVIV, ISRAEL, November 2, 2021 / EINPresswire.com / -- Kaymera Technologies, fornitore di soluzioni per la sicurezza mobile di livello militare, ha annunciato oggi che sta lavorando al fianco di Argus Cyber Security, leader mondiale nella sicurezza informatica per la mobilità connessa, per fornire ai produttori di veicoli e ai fornitori di servizi di mobilità intelligente, una soluzione unica per proteggere i sistemi infotainment dei veicoli che utilizzano Google Android.I veicoli dotati di connessione stanno diventando molto comuni, con un numero crescente di produttori che introducono sistemi di infotainment Android di Google all’interno delle loro flotte di veicoli. Insieme a questa tendenza si accompagna un aumento dell'esposizione al rischio informatico dell'intero ecosistema dei veicoli dotati di connessione. Per affrontare questa minaccia, normative e standard, come UNR 155, ISO/SAE 21434 e GB/T, richiedono ai produttori di rilevare, prevenire e rispondere ad attacchi informatici, vulnerabilità e minacce, durante tutto il ciclo di vita del veicolo.Argus e Kaymera hanno unito le forze per offrire ai produttori di veicoli una soluzione completa basata sull'intelligenza artificiale, per rilevare, prevenire e rispondere degli attacchi mirati alle unità di controllo elettronico (ECU) con sistemi operativi Android. Il sistema invierà avvisi alla Argus Vehicle Security Operation Center Solution per ulteriori analisi.La tecnologia di rilevamento delle minacce Android di Kaymera, si basa su un approccio Euristico per identificare e classificare nuove minacce, basandosi sul loro comportamento e sulle funzionalità. Il modulo rileva gli attacchi in corso, per garantire la sicurezza del conducente e la riservatezza dei dati.Argus offre, ai produttori di veicoli, una vasta gamma di prodotti avanzati per la sicurezza informatica , sia a bordo che fuori bordo. I prodotti Argus sono stati selezionati per mettere in sicurezza oltre 65 milioni di veicoli in 19 progetti di produzione."Argus si impegna a mitigare i rischi nella sicurezza dell'ecosistema della mobilità connessa" ha affermato Ido Ben Ami, VP R&D, Argus Cyber Security. “Le soluzioni di sicurezza informatica automobilistica per i sistemi operativi Google Android, sono essenziali per questa missione. Sono lieto di avere l'opportunità di portare innovazione insieme a Kaymera, leader in questo settore. Allo scopo di fornire una protezione Android completa, di livello automobilistico"."I moderni veicoli dotati di connessione, sono essenzialmente degli ecosistemi digitali avanzati, che li rendono obiettivi desiderabili agli occhi degli hacker", ha affermato Oshri Asher, CEO di Kaymera Technologies. "Guideresti un'auto soggetta al rischio di essere controllata a distanza da uno sconosciuto? La sicurezza e la privacy dei conducenti sono, ora più che mai, sotto minaccia. Noi di Kaymera abbiamo cambiato il modo in cui la sicurezza mobile funziona alla base, senza danneggiarne l'usabilità, e ora puntiamo a portare la nostra tecnologia all'avanguardia, di rilevamento e prevenzione delle minacce, a milioni di auto. Argus Cyber Security è senza dubbio un leader di mercato, e siamo entusiasti di offrire una soluzione, frutto dell’unione di due forze, che migliorerà la protezione della mobilità ed eleverà la privacy automobilistica e l'innovazione della sicurezza informatica”.INFORMAZIONI RIGUARDO ARGUS CYBER SECURITYArgus, leader mondiale nella sicurezza informatica per la mobilità connessa, fornisce soluzioni modulari di sicurezza informatica per i veicoli, a bordo e fuori bordo, per proteggere tutte le forme di mobilità connessa, dagli attacchi informatici. Tra i clienti vi sono svariati produttori di veicoli, i loro fornitori e i fornitori di mobilità connessa. Fondata nel 2013, Argus ha sede a Tel Aviv, Israele, con uffici in Michigan, Stoccarda, Francia, Tokyo, Shanghai e Corea. Visita Argus Cyber Security su https://www.argus-sec.com. INFORMAZIONI RIGUARDO KAYMERA TECHNOLOGIESKaymera è leader nella fornitura di soluzioni per la sicurezza mobile. Si impegna a proteggere aziende e privati da attacchi informatici costosi e dannosi. Fondata nel 2013 dai veterani della sicurezza, l'azienda offre una soluzione di sicurezza mobile modulare completa, ai titolari di aziende, organizzazioni di livello aziendale e privati. Per maggiori informazioni visita www.kaymera.com