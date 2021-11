Kaymera Technologies collabore avec Argus Cyber Security pour protéger les véhicules contre les cyberattaques

Argus et Kaymera : créer l'avenir de la mobilité sécurisée

Kaymera et Argus Cyber Security vont fournir une solution conjointe de cybersécurité pour protéger les composants de véhicules fonctionnant sous Android OS

Je suis ravi que Argus Cyber Security ait l'occasion de co-innover avec Kaymera, un leader dans ce domaine, pour fournir une protection Android complète de qualité automobile.” — Ido Ben Ami, VP R&D - Argus Cyber Security

TEL AVIV, ISRAE, November 2, 2021 / EINPresswire.com / -- Kaymera Technologies, fournisseur de solutions de sécurité mobile de niveau militaire, vient d'annoncer qu'il travaille en étroite collaboration avec Argus Cyber Security, un leader mondial de la cybersécurité pour la mobilité connectée, afin de fournir aux constructeurs automobiles et aux fournisseurs de services de mobilité intelligente une solution commune pour protéger les systèmes d'infodivertissement des véhicules fonctionnant sous Google Android.Les véhicules connectés sont de plus en plus répandus, et un nombre croissant de constructeurs automobiles introduisent les systèmes d'infodivertissement Android de Google dans leur flotte de véhicules. Cette tendance s'accompagne d'une augmentation de l'exposition au risque cybernétique de l'ensemble de l'écosystème des véhicules connectés. Pour faire face à cette menace, les réglementations et les normes, telles que UNR 155, ISO/SAE 21434 et GB/T, demandent aux constructeurs automobiles de détecter, prévenir et répondre aux cyberattaques, vulnérabilités et menaces tout au long du cycle de vie du véhicule.Argus et Kaymera ont uni leurs forces pour offrir aux constructeurs automobiles une solution complète basée sur l'IA pour détecter, prévenir et répondre aux attaques ciblant les unités de contrôle électronique (ECU) fonctionnant sous le système d'exploitation Android. La solution enverra des alertes à la solution Argus Vehicle Security Operation Center pour une analyse et une réponse plus poussées.La technologie de détection des menaces Android de Kaymera s'appuie sur une approche heuristique pour identifier et classer les nouvelles menaces en fonction de leur comportement et de leurs fonctionnalités. Le module détecte les attaques en cours afin de garantir la sécurité du conducteur ainsi que la confidentialité des données.Argus fournit aux constructeurs automobiles une large gamme de produits de cybersécurité avancés , embarqués ou non. Les produits Argus ont été sélectionnés pour sécuriser plus de 65 millions de véhicules dans le cadre de 19 projets de production."Argus se consacre à l'atténuation des risques de sécurité de l'écosystème de la mobilité connectée", a déclaré Ido Ben Ami, vice-président de la R&D, Argus Cyber Security. "" Les solutions de cybersécurité automobile pour les systèmes Google Android sont essentielles à cette mission. Je suis ravi d'avoir l'opportunité de co-innover avec Kaymera, un leader dans ce domaine, pour fournir une protection Android complète de qualité automobile""""."Les véhicules connectés modernes sont des écosystèmes numériques avancés, ce qui en fait des cibles désirables pour les pirates" , a déclaré Oshri Asher, PDG de Kaymera Technologies. "Conduiriez-vous une voiture susceptible d'être contrôlée à distance par un inconnu ? La sécurité et la vie privée des conducteurs sont plus que jamais menacées. Chez Kaymera, nous avons changé la façon dont la sécurité mobile fonctionne sans nuire à la convivialité, et maintenant nous voulons apporter notre technologie de pointe de détection et de prévention des menaces à des millions de voitures. Argus Cyber Security est sans aucun doute un leader du marché, et nous sommes ravis de proposer une solution commune qui améliorera la protection de la mobilité et renforcera l'innovation en matière de confidentialité et de cybersécurité dans le secteur automobile.À PROPOS DE ARGUS CYBER SECURITYArgus, leader mondial de la cybersécurité pour la mobilité connectée, fournit des solutions modulaires de cybersécurité embarquées et hors-bord pour protéger toutes les formes de mobilité connectée contre les cyberattaques. Ses clients sont les constructeurs automobiles, leurs fournisseurs et les prestataires de mobilité connectée. Fondée en 2013, Argus a son siège social à Tel Aviv, en Israël, et dispose de bureaux dans le Michigan, à Stuttgart, en France, à Tokyo, à Shanghai et en Corée. Visitez Argus Cyber Security sur www.argus-sec.com A PROPOS DE KAYMERA TECHNOLOGIESKaymera est un fournisseur de solutions de sécurité mobile de premier plan qui s'efforce de protéger les entreprises et les particuliers contre les cyberattaques mobiles coûteuses et dommageables. Fondée en 2013 par des vétérans de la sécurité, la société offre une solution de sécurité mobile modulaire complète aux propriétaires d'entreprises, aux organisations de niveau entreprise et aux particuliers. Pour plus d'informations, visitez le site www.kaymera.com