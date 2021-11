Première application à utiliser l'intelligence artificielle pour les VE

WEST FLANDERS, WATERTORENSTRAAT, BELGIUM, November 1, 2021 /EINPresswire.com/ -- - EEVEE utilise désormais l'intelligence artificielle pour prévoir la durée de vie et l'état de la batterie.

- Le kilométrage, l'autonomie et la consommation sont calculés avec précision.

- Les utilisateurs de VE connaissent exactement leur coût de recharge.

- Déjà compatible avec Tesla, BMW, Ford et Mini. D'autres marques suivront dans un avenir proche.

- L'application est disponible en anglais, espagnol, allemand et français.

- L'appli EEVEE est gratuite

Plus de 10 000 propriétaires de voitures électriques, dans 63 pays, disposent déjà d'informations sur leur coût de recharge grâce à EEVEE. L'entreprise offre désormais plus de commodité à ses utilisateurs grâce aux données produites par l'IA. L'intelligence artificielle joue un rôle central dans la prévision des données à court et à long terme.

Informations sur le coût de recharge

Les propriétaires de voitures électriques rencontrent toujours le même problème : le manque de transparence de leur coût de recharge. Contrairement à ce qui se passe à la pompe, le coût de la recharge relève de la divination.

Alors que le marché des VE s'accélère, l'adoption est ralentie par le manque de commodité, de transparence et de sensibilisation aux coûts. Les gouvernements se concentrent sur les incitants fiscaux et les obstacles liés aux infrastructures, mais les conducteurs et les entreprises se heurtent à des problèmes beaucoup plus pratiques, comme la façon de rembourser la recharge professionnelle à domicile ou l'influence du coût total de possession d'un véhicule.

Contrairement à d'autres solutions, l'appli EEVEE récupère les données directement de la voiture. Il est surprenant qu'aucun investissement n'est nécessaire pour un câble de recharge intelligent ou une borne de recharge. L'utilisateur obtient automatiquement un aperçu de chaque charge, des statistiques et la génération de rapports.

Depuis son lancement en 2019, EEVEE Mobility travaille en étroite collaboration avec ses utilisateurs pour intégrer de nouvelles fonctionnalités. Quelques questions peu communes se sont présentées.

Sueur froide à l'aéroport

Lorsque vous garez votre VE, la puissance de sa batterie diminue. C'est à peine perceptible au quotidien, mais cela peut être un sérieux problème lorsque les conducteurs doivent laisser leur voiture pendant de longues périodes.

Un utilisateur de VE a envoyé un e-mail à l'équipe depuis sa station balnéaire, expliquant qu'à chaque fois qu'il atterrissait, il craignait de ne pas avoir suffisamment d'autonomie pour le retour à la maison.

Entrée de l'intelligence artificielle

Cette préoccupation a incité l'équipe EEVEE à recourir à l'intelligence artificielle, ou IA en abrégé.

L'IA est un système automatisé de prise de décision qui peut prendre des décisions sur la base d'informations saisies par des humains. En alimentant le système avec de nombreuses données historiques, il devient possible de faire des prédictions précises.

Lorsqu'un conducteur de VE gare sa voiture, l'IA prédit avec précision le kilométrage pour une période de 1 à 30 jours. Les conducteurs qui savent qu'il leur restera suffisamment d'autonomie pour rentrer chez eux auront la même tranquillité d'esprit qu'au volant d'une voiture à essence.

La même technologie d'IA est utilisée pour prédire l'état de la batterie de la voiture sur 6 mois, 1 an et 3 ans.

Embarquement des grands constructeurs automobiles

Tout a commencé avec Tesla. Aujourd'hui, les conducteurs de Ford, BMW et Mini peuvent connecter leur voiture. EEVEE Mobility discute actuellement avec tous les grands constructeurs automobiles.

Steffen Brans a déclaré : « Rendre les informations sur les VE accessibles à tous les conducteurs de VE est notre priorité absolue. Nous menons actuellement de nombreuses discussions constructives avec presque tous les constructeurs automobiles. La complexité technique signifie que les intégrations sont souvent plus lentes que nous le souhaiterions, mais tous les constructeurs avec lesquels nous discutons sont convaincus de la valeur ajoutée pour leurs clients. »

Ambitions pour l'avenir

Le message des constructeurs automobiles est fort et clair : l'avenir de la conduite est électrique. L'ambition d'EEVEE Mobility est de rendre cette adoption des VE aussi facile que possible pour les conducteurs en supprimant tout obstacle.

Et Steffen Brans d'ajouter : « Le premier pas vers un avenir plus radieux pour les VE est de reconnaître que les conducteurs de VE du monde entier subissent des inconvénients que les conducteurs de voitures à essence n'ont pas. EEVEE a objectif de résoudre ces problèmes et d'apporter une valeur ajoutée. »

EEVEE est disponible en anglais, français, allemand et espagnol dans sa nouvelle version.

L'appli EEVEE peut être téléchargée sur iOS ici et sur Android ici.

Pour télécharger des images / captures d'écran de l'appli EEVEE Driver 2.0, cliquez ici

Pour plus d'informations sur l'appli EEVEE et la solution EEVEE Business, rendez-vous sur le site https://eeveemobility.com/.

Les images de presse peuvent être téléchargées à partir de ce lien : https://eeveemobility.presskithero.com/images

