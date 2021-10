Urbane Elektromobilität braucht immer mehr Autonomie

SHELTON STREET, GREATER LONDON, UNITED KINGDOM, October 25, 2021 / EINPresswire.com / -- In jeder Großstadt sieht man sie mittlerweile: E-Scooter, die kleinen motorisierten Roller. Die wendigen Fahrzeuge sind gerade im Stadtverkehr recht nützlich: Während die Kollegen sich frühmorgens mit dem Auto durch den Berufsverkehr quälen, können stolze E-Scooter-Besitzer häufig alle überholen.Zum Glück muss man aber keine riesigen Summen ausgeben, um einen guten E-Scooter zu erwerben. So ist beispielsweise der Komeet X9, der 2021 auf den Markt kam, ein wahres Luxusmodell – und das zu einem unschlagbaren Preis - €399 + KOSTENLOSER VERSAND Es gibt zwei Versionen des E-Scooters zur Auswahl: Komeet X9, 36V500W (max. Leistung 850W), und Komeet X9 Pro, 48V550W (max. Leistung 1100W). Jede Version des E-Scooters verfügt über mehrere Konfigurationsmöglichkeiten je nach Batteriekapazität mit einer maximalen Reichweite von 100 km.Mit diesem E-Scooter der Firma X-Technology Co., Ltd, hat man hohen Fahrkomfort bei größter Sicherheit. Der schicke X9 ist wendig sowohl im Straßenverkehr als auch Offroad. Zusammengeklappt misst der Scooter 111 x 50 x 54 cm und mit Hilfe eines Faltschlosses passt er leicht in jeden Kofferraum und lässt sich auch mal unter den Arm klemmen, um damit zum Beispiel ein Stück Bus oder Bahn zu fahren.Die Batterien kann man im Handumdrehen herausnehmen. Die Besitzer müssen den Roller nicht in der Nähe einer Steckdose parken, um ihn aufzuladen. Sie nehmen den Akku einfach mit nach Hause oder ins Büro, um ihn anzuschließen oder einen zweiten Akku einzulegen.Lenker und Trittbrett sind breit genug, sodass der Fahrer bequem steht, aber auch eine gute Kontrolle über das Fahrzeug hat. Der Komeet X9 ist mit 10-Zoll breiten Reifen ausgestattet.Ein großzügiger HD-LED-Bildschirm zeigt die Geschwindigkeit und die verbleibende Akkuleistung an. Damit man auf jedem Untergrund und in jeder Situation sicher unterwegs ist, hat der Komeet X9 drei Fahrmodi (Fußgänger, Standard und Sport). Er kommt auf eine Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h (Geschwindigkeitsbegrenzung für Deutschland 20 km/h). Mit der Schutzklasse IP54 ist er auch für leichte Regenfälle, staubige und unebene Wege geeignet. So kann der Fahrer leicht kleinere Bodenwellen, Hindernisse wie Bordsteinkanten oder Pfützen überwinden. Brian Wilson, CEO von X-Technology Co ., Ltd, sagte: "Wir haben dafür gesorgt, dass der Komeet X9 auf der Straße und in jedem Gelände hervorragende Kontrolle bietet. Unser bürstenloser Motor sorgt für SUV-Power in einem Elektroroller, der unbegrenzte Beweglichkeit über steiles, hügeliges, unebenes oder sandiges Gelände bietet. Wir haben hier an alles gedacht. Diese Aktion ist keine Spende und wir garantieren eine Lieferung des Komeet X9 E-Scooters beim Kauf. Bitte beachten Sie, dass der Komeet X9 E-Scooter eine ABE-Zulassung für die Fahrt auf deutschen Straßen erhalten wird."