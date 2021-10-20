DefiSports تشد قبضتها على رؤيتها من خلال جلب Kazuki Takahashi
إلى أضعاف مشروعها الرائدSINGAPORE, BELIZE, October 19, 2021 /EINPresswire.com/ --
سجل لاعب كرة القدم المحترف في الشركة كمظهر من مظاهر ذلك
من إيمانه برقمنة صناعة الرياضة!
هونغ كونغ ، 14 أكتوبر / تشرين الأول - لاعب وسط في نادي كرة القدم السويدي إسكيلستونا ، كازوكي
تعاون تاكاهاشي مع Defisports ، مما عزز نمو الشركة الناشئة
بدء التشغيل من خلال إيمانه الراسخ بالنمو الهائل لتقنية Blockchain. اللاعب
تبلغ القيمة السوقية الحالية له 50 ألف يورو ويستمر عقده في النادي حتى 31
ديسمبر 2021. دفعت عملية تسجيل اللاعب في DefiSports الشركة
عدة درجات أخرى في تحقيق هدف حلمه.
في ذروة حياته المهنية ، حقق Kazuki Takahashi صافي قيمة سوقية قدرها 100 ألف يورو ، و
يعتقد اللاعب أن الانضمام إلى DefiSports سيعزز نتائج مسيرته. كازوكي
تعتقد أن الوصول الشفاف إلى البيانات والإحصاءات ، وهو امتياز توفره DefiSports ،
من شأنه أن يساعده على الخروج من الوضع الحالي الذي يبدو أنه يفتقر إلى الأصالة.
تهدف DefiSports إلى أن تكون المزود للتكنولوجيا الرياضية المبتكرة التي يمكن للجميع استخدامها
القنوات الرياضية السائدة. قال السيد كيفن بلال ، في قيادة المسعى بأكمله:
"لدينا قوتنا على ابتكار صناعة الرياضة باستخدام التكنولوجيا الذكية من خلال Blockchain ،
البدء أولا مع ديفي. "
"أنا سعيد ومتحمس للغاية للانضمام إلى DefiSports. يجلب لي فرحة هائلة عندما أنظر إليها
المشروع والرؤية الكامنة وراء هذا الإنجاز العظيم والناس الذين يعملون فيه
فريق. كل شيء كان متطابقا معي. دعونا نكون الأسرة و # المستقبل للرياضة
قال كازوكي تاكاهاشي في إيجاز صحفي.
في الماضي ، لعب Kazuki Takahashi مع أندية مثل Pandurii و FC U Craiova و FF Jaro. ال
لدى الشركة مستشارون رائعون لهذا المشروع المربح بما في ذلك هربرت ر. سيم ونير أباكار.
يقدم Herbert R. Sim المعروف أيضًا باسم BitcoinMan المشورة للفريق بشأن بناء عقود للمحترفين
الرياضيين والمساعدة في التواصل مع عالم الرياضة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو الشبكات.
كان السيد ناير أباكار يسافر في جميع أنحاء إفريقيا لحضور مؤتمرات رياضية مختلفة ، حيث شارك في
امتياز لقاء الوكالات الرياضية التي تبحث عن مشاريع جديدة يمكنها بناء منصة أفضل
مع المؤسسات الرياضية على ECOTrack.
-- أكثر --
لمزيد من المعلومات ، انتقل إلى https://www.defisportscoin.com
حول DefiSports
DefiSports هي من بنات أفكار ريادة الأعمال من فريق متقدم ومنفتح الذهن
أفراد بقيادة كيفن بلال ، الذي انغمس في عملته المشفرة القوية لكسرها
من خلال النظام المركزي الذي يشرف على النموذج القديم في كل مكان الذي يحتوي على
موطئ قدم قوي في العالم بأسره. تهدف المؤسسة إلى إزالة الوضع الراهن و
الإطار الحالي الذي يدعو إلى الاستخدام التعسفي للسلطة. يمكن DefiSports تشكيل المستقبل و
لديه هدف لا لبس فيه للتحقيق في أوجه القصور في النظام الحالي خالية من
الشفافية التي تشمل فجوة الأجور بين الجنسين. كما تعتزم DefiSports توفير ملموس
الركيزة إلى المواهب الناشئة من العالم الثالث معززة من خلال الوصول السلس إلى مسارها
تحليلات التسجيل والأداء.
اتصل:
البريد الإلكتروني: support@defisportscoin.com
Kazuki Takahashi
DeFisports
+1 6506810218
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