DefiSports通过将高桥佳树 (Kazuki Takahashi) 纳入其开创性的项目中来加强对其愿景的掌控
这位职业足球运动员已经签约这家公司，表明他对体育产业数字化的信念！BELIZE, October 19, 2021 /EINPresswire.com/ -- 香港，10月14日 — 瑞典足球俱乐部埃斯基尔斯蒂纳(AFC Eskilstuna)的中场球员, 高桥佳树(Kazuki Takahashi) 通过他对区块链技术指数增长的坚定信念正式与Defisports联手，进一步巩固了这家新生初创公司的增长。这名球员目前的市值为5万欧元，他在俱乐部的合同将持续到2021年12月31日。这名球员与DefiSports的签约加盟使得该公司在实现其梦想目标方面又前进了几个等级。
在他职业生涯的巅峰时期，高桥佳树(Kazuki Takahashi)曾获得了10万欧元的净市值，这位球员相信加入DefiSports会加强他的职业生涯。佳树认为，能透明地获取数据和统计数据（这是DefiSports提供的一项特惠待遇）将有助于他从似乎缺乏真实性的现状环境中崛起。 DefiSports的目标是成为所有主流体育频道都可以使用的创新体育技术提供者。领导整个项目的凯文·比拉尔 (Kevin Bilal）先生宣称： “我们有能力通过区块链用智能技术创新体育产业，首先从Defi开始” 。
高桥佳树(Kazuki Takahashi)在新闻发布会上表示：“我很高兴也很兴奋能加入DefiSports。当我看到这个项目伟大成就背后的愿景以及在这个团队中工作的人员时，我感到无比的快乐。一切都和我非常匹配。让我们成为一家人，为体育产业塑造未来（#shapethefuture）”。
过去，高桥佳树(Kazuki Takahashi)曾效力于潘杜里(Pandurii)，克拉约瓦(FC Craiova)和雅罗(FF Jaro)等足球俱乐部。该公司为这个利润丰厚的项目提供了优秀的顾问，包括赫伯特·西蒙(Herbert R.Sim) 和奈尔·阿巴卡尔 (Nair Abakar) 。赫伯特·西蒙 (Herbert R. Sim) 又名BitcoinMan正在为团队提供建议，为职业运动员建立合同，并通过社交媒体或网络协助与体育界建立联系。奈尔·阿巴卡尔 (Nair Abakar) 一直在非洲各地参加不同的体育会议，他有幸与体育机构会面，寻找能够与体育基金会在生态赛道 (ECOTrack)上建立更好平台的新项目。
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关于DefiSports
DefiSports是凯文·比拉尔 (Kevin Bilal) 领导的一个进步和思想开放的个人团队的创业智慧产物。该团队投入了强大的加密货币使用，以撕裂无处不在的过时中央系统模式。中央系统模式在整个世界都有强大的立足点。该企业旨在推翻现状和主张任意使用权力的现有框架。Defisports可以塑造未来，其明确的目标是调查当前缺乏透明度的系统中的低效率，包括性别薪酬差距。Defisports还打算为来自第三世界的新兴人才提供一个具体的平台，通过无缝访问他们的记录和绩效分析来帮助进行强化。
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Kazuki Takahashi
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