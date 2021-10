Danh sách Xưởng May In Đồng Phục Ở Thanh Hóa: Quần Áo, Đầm Váy, Mũ Nón, Khẩu Trang, Bảo Hộ Lao Động

Xưởng gia công may mặc Dony: Hơn 30 năm kinh nghiệm chuyên may, in, thêu áo quần đồng phục, áo thun, đồ bảo hộ lao động

Đồng phục mang ý nghĩa gắn kết tập thể, tăng giá trị thương hiệu của doanh nghiệp, tổ chức. Bởi lẽ đó mà nhu cầu may in đồng phục đang ngày càng tăng.

Vậy nếu ở Thanh Hóa và muốn may in đồng phục thì nên tìm đơn vị nào uy tín – chất lượng – giá tốt? Hãy cùng Topnlist tham khảo danh sách các xưởng may in đồng phục chuyên nghiệp ở Thanh Hóa dưới đây nhé.Xưởng May Đồng Phục Thanh Hóa Xưởng may local brand Đồng Phục Thanh Hóa chuyên may in đồng phục công sở, đồng phục học sinh, đồng phục nhà hàng, bệnh viện, bảo hộ lao động, nhóm lớp…Với quy trình sản xuất, kiểm hàng nghiêm ngặt – xưởng cam kết mang đến các sản phẩm chất lượng từ đường may đến form dáng. Đặc biệt, Đồng Phục Thanh Hóa chỉ sử dụng chất liệu cotton co dãn 4 chiều nên đồng phục mặc lên rất thoáng mát, mềm mịn, không xù lông, ra màu.DONY là xưởng may có quy mô lớn với hơn 30 năm kinh nghiệm thiết kế và sản xuất đồng phục. Mặc dù ở HCM nhưng xưởng may vẫn được đông đảo khách hàng Thanh Hóa lựa chọn bởi có chính sách giao hàng tận nơi trên toàn quốc và được kiểm tra hàng trước khi thanh toán.Nhờ lợi thế nguồn nhân công tay nghề cao và trang thiết bị hiện đại nên DONY có năng lực sản xuất các đơn hàng lớn, đơn hàng gấp với chất lượng đồng đều trăm cái như một.Đến với xưởng, khách hàng có thể đặt may các loại đồng phục: đầm váy, áo quần, mũ nón, bảo hộ lao động, khẩu trang…Ưu điểm của xưởng may DONY:+ Có sẵn các mẫu đồng phục đẹp, hợp thị hiếu tại xưởng để khách lựa chọn. Ngoài ra, DONY cũng nhận thiết kế mẫu riêng miễn phí theo yêu cầu.+ Vải may đồng phục được tuyển chọn kỹ lưỡng, đảm bảo thoáng mát, an toàn, không nhăn xù.+ Form đồng phục đẹp, đường may đều, hình in sắc sảo rõ nét.+ DONY không qua trung gian, mang đến giá gốc tận xưởng cho khách hàng.+ Hoàn tiền 100% nếu đồng phục sai thiết kế, chất lượng không đảm bảo.Lưu ý: các mẫu đồng phục trên web DONY chỉ là thiết kế cơ bản, khách hàng cần liên hệ để được gửi nhiều mẫu mới đẹp, độc quyền.Thông tin liên hệ:+ Xưởng mẫu – Văn phòng: 142/4 Bàu Cát 2, Q. Tân Bình, HCM.+ Xưởng may: 355/23 Đường Kênh Tân Hóa, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, HCM.+ Xưởng in thêu: Số 8 Thép Mới, Phường 12, Q.Tân Bình, HCM.+ Hotline: 19009449 | 0938842123 – 0906718123 – 0901893234.+ Website: dony.vn | dongphuc.dony.vnXưởng May Đồng Phục Dũng ThảoLấy uy tín – chất lượng làm phương châm hoạt động, xưởng may Dũng Thảo cam kết mang đến dịch vụ may in đồng phục 4Đ: đúng giá – đúng mẫu – đúng chất lượng – đúng thời gian.Xưởng May Huân SportỞ Thanh Hóa, xưởng may Huân Sport cũng là địa chỉ được nhiều công ty, nhóm lớp, nhà hàng, khách sạn, gia đình… tin tưởng lựa chọn. Xưởng gây ấn tượng với khách hàng nhờ chất lượng sản phẩm tốt, giá cả phải chăng và thiết kế mang phong cách rất riêng phù hợp với từng đơn vị.Công Ty May Thanh HóaGần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực may mặc, công ty may Thanh Hóa tự tin mang đến các sản phẩm bền – đẹp – giá hợp lý. Quy mô xưởng rộng lớn, được trang bị hệ thống máy may, máy in công nghệ cao – đáp ứng nhu cầu đồng phục số lượng lớn.Công Ty May Tự LậpNếu bạn đang tìm địa chỉ may đồng phục công sở uy tín tại Thanh Hóa thì công ty may Tự Lập là địa chỉ không nên bỏ qua. Những trang phục tại đây được đánh giá cao về chất vải (mềm mại, thấm hút mồ hôi tốt, cứng cáp – veston) và đường may (sắc sảo, chỉn chu).Xưởng May Đồng Phục UniBravoKhách hàng Thanh Hóa nếu có nhu cầu may in đồng phục uy tín cũng có thể tham khảo xưởng may UniBravo. Tuy không có địa chỉ tại Thanh Hóa nhưng xưởng có hỗ trợ vận chuyển tận nơi nên bạn dễ dàng đặt và nhận hàng.Bài viết đã chia sẻ top xưởng may in đồng phục uy tín tại Thanh Hóa. Hy vọng với danh sách trên, các bạn sẽ chọn được cho mình địa chỉ phù hợp để sở hữu những bộ đồng phục ưng ý.