Optima Design Automation公司通过拓展中国业务提升全球影响力

NewPlus Systems & Technologies Ltd.（新益系统技术有限公司）为Optima在中国大陆和台湾地区提供功能安全与IC安全产品的销售及业务支持

OPTIMA提供的领先技术使半导体公司能够在较短的时间内达到最高的汽车半导体功能安全标准ISO 26262。中国客户渴望利用这种方式，看到他们对Optima技术的反应令人兴奋。” — NewPlus董事长兼首席技术官Felix Wong指出