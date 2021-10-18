Optima Design Automation公司通过拓展中国业务提升全球影响力
NewPlus Systems & Technologies Ltd.（新益系统技术有限公司）为Optima在中国大陆和台湾地区提供功能安全与IC安全产品的销售及业务支持
OPTIMA提供的领先技术使半导体公司能够在较短的时间内达到最高的汽车半导体功能安全标准ISO 26262。中国客户渴望利用这种方式，看到他们对Optima技术的反应令人兴奋。”上海 , 中国, October 18, 2021 /EINPresswire.com/ -- 为汽车功能安全、符合ISO 26262标准和IC安全提供EDA解决方案和服务的Optima Design Automation很高兴地宣布与NewPlus建立战略合作伙伴关系，并在中国上海和北京设有办事处。这一合作将为中国半导体公司提供进入领先的汽车安全和EDA安全验证技术的途径，这些技术适用于汽车以及所有安全保障关键和安全防护关键领域。
— NewPlus董事长兼首席技术官Felix Wong指出
“我们看到中国市场正在迅速扩张，对功能安全的需求也在急剧增长，” Optima创始人兼首席执行官Jamil Mazzawi表示，“考虑到这个市场的重要性，我们希望通过提供本地销售和有效支持来满足对我们产品不断增长的需求。我们很高兴能有像NewPlus这样经验丰富、声誉良好的公司成为我们在中国客户第一线的联系人。”
NewPlus是中国领先的半导体知识产权、EDA工具和咨询支持供应商。它是该地区最有经验的经销商之一，与领先的技术供应商建立了多个合作伙伴关系。该公司还与中国大陆的主要IC制造商保持着关系。作为正式经销商，NewPlus将通过上海、北京和香港的业务为Optima的本地客户提供销售支持。
“OPTIMA提供的领先技术使半导体公司能够在较短的时间内达到最高的汽车半导体功能安全标准ISO 26262。” NewPlus董事长兼首席技术官Felix Wong指出：“中国客户渴望利用这种方式，看到他们对Optima技术的反应令人兴奋。”
关于OPTIMA
Optima Design Automation是汽车功能安全保障的下一代故障分析和IC安全防护验证的先驱。该公司通过认证的自动化解决方案产品组合针对特定的故障条件，按数量级顺序加速ISO 26262标准规定的故障模拟，并使分析覆盖率和最终设备质量大幅提高。Optima与领先的汽车半导体供应商和EDA工具供应商合作，创建完整的解决方案，缩短安全关键设备上市时间。Optima的主要工程负责人都是半导体功能安全方面的认证专家。该公司由欧盟共同出资，由私人控股，总部设在以色列拿撒勒。欲了解更多信息，请访问：www.Optima-DA.com
关于NewPlus
NewPlus是中国领先的半导体知识产权、EDA工具和咨询支持的供应商，在北京、上海和香港设有办事处。NewPlus成立于2002年，在过去的20年里一直为本地和跨国公司提供各种领先的IP和EDA工具。欲了解更多信息，请访问：www.newplus.com.cn
Anastasiya Sasnakevich
Optima Design Automation
anastasiya@optima-da.com
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