Share This Article

News Provided By

Diogo Suguimoto, Vinicius Romani, Daniel Paredes e Lucas Navarro, fundadores da Startup

Startup cuida de todo o processo de venda para o usuário: retirada do produto em casa ou na empresa, fotos para o anúncio, negociação e entrega para o comprador

SãO PAULO, SãO PAULO, BRASIL, October 18, 2021 /EINPresswire.com/ -- Já Vendeu recebe aporte de R$ 2,5 milhões

● Startup cuida de todo o processo de venda para o usuário, desde a retirada do produto em casa ou na empresa, fotos para o anúncio, negociação e entrega para o comprador;

● A plataforma já movimentou meio milhão de reais em menos de um ano;

A Já Vendeu, empresa que veio para revolucionar a venda de produtos usados pela internet, anunciou o fechamento de um aporte de R$ 2,5 milhões com a Verve Capital, fundo dos Estados Unidos, e 6 grupos de investidores-anjo do Brasil: Urca Angels, Poli Angels, Insper Angels,INSEAD Angels Club, Hangar 8 e FEA Angels. “Apostamos em trazer um grande volume de investidores no momento para estruturar uma rede de apoio ainda mais robusta, diversa e experiente. Será um diferencial para o nosso crescimento e para as próximas rodadas de investimento” afirma Lucas Navarro, CEO da startup e co-fundador.

Fundada por Daniel Paredes, Diogo Suguimoto, Lucas Navarro e Vinicius Romani, ex-colegas de universidade que passaram por empresas como GetNinjas, Uber e OLX Brasil, a startup aposta em um modelo de negócio que facilita o processo de vendas de produtos usados para qualquer pessoa ou empresa. “A Já Vendeu elimina a maioria das etapas que geralmente resultam em muita dor de cabeça para quem pensa em vender algo usado. Ao escolher a nossa plataforma, o cliente não precisa se preocupar com nada. Todo o trabalho é feito por nós, desde as fotos até a retirada, anúncio e entrega do produto. Nós oferecemos muito além de compra e venda. Oferecemos uma solução completa, simples e rentável para quem quer vender ou comprar”, explica Navarro.

A empresa tem acompanhado o aquecimento do setor com a alta procura por este tipo de serviço, principalmente ocasionado pelas mudanças de endereços nos últimos meses, tanto por empresas quanto pessoas físicas. “Já precisamos criar uma fila de espera para atender toda a demanda, pois o fluxo de pessoas interessadas era muito elevado. A partir daí , entendemos que a nossa ideia tinha muito potencial e que era o momento de pensar em uma expansão”, diz o colombiano Daniel Paredes, um dos fundadores da startup.

Trajetória

Fundada há um ano em São Carlos, interior de São Paulo, e agora com operação na cidade de São Paulo, a Já Vendeu superou R$500.000,00 em vendas na plataforma em 2021.

O serviço pode ser utilizado por empresas ou pessoas físicas. Hoje, as principais categorias são eletrônicos, eletrodomésticos e móveis. A Já Vendeu cuida de todo o processo da venda, começando pela precificação dos produtos e depois retirada imediata. Em seguida, a mercadoria passa pelo estúdio fotográfico e começa a ser negociada online. Fechando a venda, o comprador pode optar por receber sua encomenda em casa ou retirá-la direto no armazém da empresa, localizado no bairro da Mooca, Zona Leste da Cidade.

Nesse modelo de negócios, comprador e vendedor interagem diretamente com a empresa. Isso assegura a transparência com o estado dos produtos, negociações financeiras e segurança pessoal e de dados de ambas as partes.

“Com a crise econômica, há uma tendência das pessoas comprarem mais produtos usados e semi-novos. Queremos transformar esse mercado demonstrando que vender ou comprar usados não deveria ser tão difícil, deixando esse processo menos cansativo, mais seguro e confiável. Nossa missão é revolucionar esse tipo de venda, causando impacto ambiental, aumentando o volume de usados em detrimento de produtos novos que gastam recursos naturais na fabricação, e também social, ajudando pessoas e empreendedores a comprarem produtos de qualidade a preços mais acessíveis" afirma Lucas Navarro, CEO.



Sobre a Já Vendeu

Formada por um grupo de quatro empreendedores, a Startup Já Vendeu nasceu no início da pandemia, em 2020, na cidade de São Carlos, interior de São Paulo. Criada para revolucionar a forma de vender produtos usados pela internet, a empresa busca a mercadoria na casa da pessoa ou empresa, fotografa, precifica, vende, entrega ao comprador e paga ao vendedor. Além de promover a desburocratização do processo de vendas, a solução promove a sustentabilidade. A empresa inaugurou, em 2021, seu primeiro centro de distribuição na cidade de São Paulo. Em 2021, a Já Vendeu recebeu um aporte de R$2,5 milhões. Em menos de um ano, a empresa já movimentou mais de meio milhão de reais em sua plataforma. Para saber mais, acesse: https://javendeu.com/