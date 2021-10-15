التنقل الكهربائي في المستقبل: الهند وألمانيا أقامت شراكة رائدة. NEUTRINO ENERGY
EINPresswire.com/ -- "Car Pi" سيارة كهربائية ذاتية الشحن باستخدام تقنية نيوترينو فولتيك - مشروع بقيمة 2.5 مليار دولار
"Car Pi" سيارة كهربائية ذاتية الشحن باستخدام تقنية نيوترينو فولتيك - مشروع بقيمة 2.5 مليار دولار
أحد أكثر المشاريع البشرية طموحًا أصبحا قريب التحقيق: تعمل شراكة جديدة بين الهند وألمانيا على السيارة الكهربائية "Car Pi"، التي لا تحصل على طاقتها من محطة الشحن، ولكن ببساطة من البيئة - مستقلة تمامًا عن الكهرباء التي تأتي من حرق الوقود الأحفوري.
تأتي هذه الأخبار المثيرة من المؤتمر الدولي حول المواد الإلكترونية متعددة الوظائف والمعالجة (MEMP 2021)، الذي انعقد للتو في الهند. عالم الكمبيوتر د. فيجاي باندورانج بهاتكار ، رئيس جامعة نالاندا في الهند، أعلن رسميًا التوقيع على مذكرة تعاون (MoC) في هذا المؤتمر. تم الاعتراف بـفيجاي باندورانج بهاتكار في جميع أنحاء العالم كمطور لبرنامج الحوسبة عالي الأداء التابع للدولة الهندية ومنشئ الكمبيوتر العملاق PARAM.
حسب المذكرة سوف يتم تأسيس شراكة جديدة بين أحد مراكز البحث والتطوير الرائدة في العالم للمواد الإلكترونية والمركز الهندي C-MET للعلوم ومجموعة نيوترينو للطاقة. طورت الشركة الألمانية الأمريكية ومقرها الذي يقع في برلين تقنية لتحويل الطاقة المحيطة إلى كهرباء بمساعدة مادة مركبة مبتكرة باستخدام الجرافين. يؤكد هولجر ثورستين شوبارت ، الرئيس التنفيذي لمجموعة نيوترينو للطاقة: "يمكن لهذا التحالف الذكي الجديد والفريد أن يطلق عمليات ثورية في مجال توليد الطاقة وتكنولوجيا السيارات".
أكدت C-MET، مركز لمواد التكنولوجيا الإلكترونية مقره في بونه ، تابع لوزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات (MeitY)، وبالتالي حكومة الهند، ومجموعة نيوترينو للطاقة تحت رعاية ودعم مالي من حكومة الهند وشريك آخرين. انها تخلق الأساس للجمع بين الموارد المالية والفكرية لتطوير Car Pi. تهدف المذكرة إلى التعاون في مجالات علوم المواد، والمواد الإلكترونية، والمواد ثنائية الأبعاد، وإنشاء نقاط كمية لتحويل طاقة النيوترينو وتطوير الأجهزة التطبيقية. وقدرت ميزانية تنفيذ المشروع 2.5 مليار دولار بما يعادل 2.12 مليار يورو.
يجب أن تكون نتيجة العمل المشترك هي السيارة الكهربائية Car Pi ، والتي لا تتطلب كهرباء من محطات الشحن. ستأتي قوة المحرك من مصادر الطاقة المستقلة المدمجة في جسم السيارة الكهربائية وتجمع الطاقة من البيئة. سيتم أيضًا شحن حزمة البطارية الصغيرة، التي تُستخدم لتغطية فترات ذروة الحمل، بهذه الطريقة. يعد هذا النهج المبتكر بحل الاختناقات في التنقل الكهربائي مثل فترات الانتظار الطويلة للشحن أو الحاجة إلى تكثيف توليد الطاقة التقليدية لتلبية احتياجات السيارات الكهربائية، جنبًا إلى جنب مع الزيادة الحتمية في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. Car Pi هي مركبة كهربائية ذات مصادر تيار مباشر مضمنة، تعتمد على تكنولوجيا النيوترينو فولتيك، حيث يتم توليد التيار الكهربائي تحت تأثير النيوترونات الكونية وغيرها من الإشعاع الكهرومغناطيسي والحراري.
أكد شري سانجاي دوتري ، وزير الدولة للتعليم والاتصالات والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة الهندية، في MEMP 2021 أن تحالف أفضل العلماء اليوم سيحدث ثورة في قطاع الطاقة العالمي "وبالتأكيد يتمتع بأوسع دعم من الحكومة الهندية". وقال السياسي إن العمل في المشروع المشترك سيساعد في حل مشاكل الطاقة في الدولتين، وتعزيز التفاهم المتبادل بين الشعوب، وتقوية مبدأ التعايش السلمي بين الشعوب. "المواد والمكونات الإلكترونية هم قلب جميع الأجهزة الإلكترونية. المواد هي العمود الفقري لقدرات ووظائف أي جهاز إلكتروني."
أداء المنتجات الإلكترونية يعتمد بشكل مباشر على المكونات المستخدمة. شري سانجاي دوتر قال "لطالما قدمت الهند دعمًا ماليًا كبيرًا للبحث والتطوير في المواد الجديدة، على الرغم من أن تسويق نتائج البحث والتطوير (R & D) يمثل تحديًا: تم تأسيس C-MET في عام 1990 لسد الفجوة بين البحث والتطوير وإنتاج الأجهزة الإلكترونية المهمة يجب إغلاق المواد ". أيضا دكتور. بهارات بانوداس كالي، المؤسس المشارك ومدير مركز مواد التكنولوجيا الإلكترونية (C-MET)، زميل الجمعية الملكية للكيمياء في لندن، هو أحد أعضاء الفريق ويرى توقيع مذكرة الشراكة وبدء التعاون على أنه أهمية خاصة للمجتمع العالمي في مجال الطاقة والمواد. العالم هو أحد الخبراء الرائدين في العالم في مجال الطاقة والمواد. "على الرغم من قاعدة التكنولوجيا التي تم تجربتها واختبارها بالفعل في المختبر، لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه قبل أن تكون ال Car Pi أول سيارة على الطريق."
يؤكد هولجر ثورستين شوبارت أن تطوير Car Pi ذاتية الشحن يتطلب مزيدًا من البحث في موثوقية توليد الطاقة في ظل ظروف مختلفة، والسلامة والعديد من المعلمات الأخرى. لذلك سيكون مركز التصميم والتظاهر في فرانكفورت جزءًا مهمًا من المشروع. هولجر ثورستن شوبارت قال ايضا. "يسعدنا أن نسير في هذا المسار مع شريك استراتيجي مهم مثل C-MET، المعروف بأخصاءيها المعترف بهم دوليًا - لطالما بحثت مجموعة نيوترينو للطاقة عن شريك كفء يمكنه التعامل مع مثل هذا المشروع الكبير والمعقد". "يبدو الأمر طموحًا ورائعًا للغاية: تطوير سيارة كهربائية ذاتية الشحن هو بلا شك علامة فارقة جديدة في تاريخ هندسة السيارات، وعلى وجه الخصوص، التنقل الكهربائي."
المؤلفون: كرستين هايس ، كلاوس فيلاند وهايكو شولتز (مجلس النواب الألماني الفيدرالي الصحفي).
معلومات الاتصال
Holger Thorsten Schubart
NEUTRINO ENERGY GROUP
web@neutrino-energy.com
Phone : +493020924013
https://neutrino-energy.com/
يصدر هذا البيان الصحفي من خلال عرب نيوزواير(www.arabnewswire.com) – وهي وكالة أنباء مع توزيع بيان صحفي على وسائل الإعلام في العالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا
Holger Thorsten Schubart
"Car Pi" سيارة كهربائية ذاتية الشحن باستخدام تقنية نيوترينو فولتيك - مشروع بقيمة 2.5 مليار دولار
أحد أكثر المشاريع البشرية طموحًا أصبحا قريب التحقيق: تعمل شراكة جديدة بين الهند وألمانيا على السيارة الكهربائية "Car Pi"، التي لا تحصل على طاقتها من محطة الشحن، ولكن ببساطة من البيئة - مستقلة تمامًا عن الكهرباء التي تأتي من حرق الوقود الأحفوري.
تأتي هذه الأخبار المثيرة من المؤتمر الدولي حول المواد الإلكترونية متعددة الوظائف والمعالجة (MEMP 2021)، الذي انعقد للتو في الهند. عالم الكمبيوتر د. فيجاي باندورانج بهاتكار ، رئيس جامعة نالاندا في الهند، أعلن رسميًا التوقيع على مذكرة تعاون (MoC) في هذا المؤتمر. تم الاعتراف بـفيجاي باندورانج بهاتكار في جميع أنحاء العالم كمطور لبرنامج الحوسبة عالي الأداء التابع للدولة الهندية ومنشئ الكمبيوتر العملاق PARAM.
حسب المذكرة سوف يتم تأسيس شراكة جديدة بين أحد مراكز البحث والتطوير الرائدة في العالم للمواد الإلكترونية والمركز الهندي C-MET للعلوم ومجموعة نيوترينو للطاقة. طورت الشركة الألمانية الأمريكية ومقرها الذي يقع في برلين تقنية لتحويل الطاقة المحيطة إلى كهرباء بمساعدة مادة مركبة مبتكرة باستخدام الجرافين. يؤكد هولجر ثورستين شوبارت ، الرئيس التنفيذي لمجموعة نيوترينو للطاقة: "يمكن لهذا التحالف الذكي الجديد والفريد أن يطلق عمليات ثورية في مجال توليد الطاقة وتكنولوجيا السيارات".
أكدت C-MET، مركز لمواد التكنولوجيا الإلكترونية مقره في بونه ، تابع لوزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات (MeitY)، وبالتالي حكومة الهند، ومجموعة نيوترينو للطاقة تحت رعاية ودعم مالي من حكومة الهند وشريك آخرين. انها تخلق الأساس للجمع بين الموارد المالية والفكرية لتطوير Car Pi. تهدف المذكرة إلى التعاون في مجالات علوم المواد، والمواد الإلكترونية، والمواد ثنائية الأبعاد، وإنشاء نقاط كمية لتحويل طاقة النيوترينو وتطوير الأجهزة التطبيقية. وقدرت ميزانية تنفيذ المشروع 2.5 مليار دولار بما يعادل 2.12 مليار يورو.
يجب أن تكون نتيجة العمل المشترك هي السيارة الكهربائية Car Pi ، والتي لا تتطلب كهرباء من محطات الشحن. ستأتي قوة المحرك من مصادر الطاقة المستقلة المدمجة في جسم السيارة الكهربائية وتجمع الطاقة من البيئة. سيتم أيضًا شحن حزمة البطارية الصغيرة، التي تُستخدم لتغطية فترات ذروة الحمل، بهذه الطريقة. يعد هذا النهج المبتكر بحل الاختناقات في التنقل الكهربائي مثل فترات الانتظار الطويلة للشحن أو الحاجة إلى تكثيف توليد الطاقة التقليدية لتلبية احتياجات السيارات الكهربائية، جنبًا إلى جنب مع الزيادة الحتمية في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. Car Pi هي مركبة كهربائية ذات مصادر تيار مباشر مضمنة، تعتمد على تكنولوجيا النيوترينو فولتيك، حيث يتم توليد التيار الكهربائي تحت تأثير النيوترونات الكونية وغيرها من الإشعاع الكهرومغناطيسي والحراري.
أكد شري سانجاي دوتري ، وزير الدولة للتعليم والاتصالات والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة الهندية، في MEMP 2021 أن تحالف أفضل العلماء اليوم سيحدث ثورة في قطاع الطاقة العالمي "وبالتأكيد يتمتع بأوسع دعم من الحكومة الهندية". وقال السياسي إن العمل في المشروع المشترك سيساعد في حل مشاكل الطاقة في الدولتين، وتعزيز التفاهم المتبادل بين الشعوب، وتقوية مبدأ التعايش السلمي بين الشعوب. "المواد والمكونات الإلكترونية هم قلب جميع الأجهزة الإلكترونية. المواد هي العمود الفقري لقدرات ووظائف أي جهاز إلكتروني."
أداء المنتجات الإلكترونية يعتمد بشكل مباشر على المكونات المستخدمة. شري سانجاي دوتر قال "لطالما قدمت الهند دعمًا ماليًا كبيرًا للبحث والتطوير في المواد الجديدة، على الرغم من أن تسويق نتائج البحث والتطوير (R & D) يمثل تحديًا: تم تأسيس C-MET في عام 1990 لسد الفجوة بين البحث والتطوير وإنتاج الأجهزة الإلكترونية المهمة يجب إغلاق المواد ". أيضا دكتور. بهارات بانوداس كالي، المؤسس المشارك ومدير مركز مواد التكنولوجيا الإلكترونية (C-MET)، زميل الجمعية الملكية للكيمياء في لندن، هو أحد أعضاء الفريق ويرى توقيع مذكرة الشراكة وبدء التعاون على أنه أهمية خاصة للمجتمع العالمي في مجال الطاقة والمواد. العالم هو أحد الخبراء الرائدين في العالم في مجال الطاقة والمواد. "على الرغم من قاعدة التكنولوجيا التي تم تجربتها واختبارها بالفعل في المختبر، لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه قبل أن تكون ال Car Pi أول سيارة على الطريق."
يؤكد هولجر ثورستين شوبارت أن تطوير Car Pi ذاتية الشحن يتطلب مزيدًا من البحث في موثوقية توليد الطاقة في ظل ظروف مختلفة، والسلامة والعديد من المعلمات الأخرى. لذلك سيكون مركز التصميم والتظاهر في فرانكفورت جزءًا مهمًا من المشروع. هولجر ثورستن شوبارت قال ايضا. "يسعدنا أن نسير في هذا المسار مع شريك استراتيجي مهم مثل C-MET، المعروف بأخصاءيها المعترف بهم دوليًا - لطالما بحثت مجموعة نيوترينو للطاقة عن شريك كفء يمكنه التعامل مع مثل هذا المشروع الكبير والمعقد". "يبدو الأمر طموحًا ورائعًا للغاية: تطوير سيارة كهربائية ذاتية الشحن هو بلا شك علامة فارقة جديدة في تاريخ هندسة السيارات، وعلى وجه الخصوص، التنقل الكهربائي."
المؤلفون: كرستين هايس ، كلاوس فيلاند وهايكو شولتز (مجلس النواب الألماني الفيدرالي الصحفي).
معلومات الاتصال
Holger Thorsten Schubart
NEUTRINO ENERGY GROUP
web@neutrino-energy.com
Phone : +493020924013
https://neutrino-energy.com/
يصدر هذا البيان الصحفي من خلال عرب نيوزواير(www.arabnewswire.com) – وهي وكالة أنباء مع توزيع بيان صحفي على وسائل الإعلام في العالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا
Holger Thorsten Schubart
NEUTRINO ENERGY GROUP
+49 3020924013
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