Neutrino Energy - نيوترينو فولتيك - عندما لا تحتاج الخلية الشمسية إلى الضوء
طاقة النيوترينو - الحل البديل والفعال للطاقة في المستقبل للجميعDUBAI, UAE, October 14, 2021 /EINPresswire.com/ -- بالطبع يمكن الحصول على الطاقة من الإشعاع الشمسي في الأحوال الجوية السيئة. بعد كل شيء، الكهرباء لا تتوفر بشعور الحرارة، ولكن بأطياف الإشعاع المرئية للشمس التي تصل إلى الأرض حتى في الغيوم وفي الشتاء.
عوائد الطاقة الشمسية التي تعتمد بشكل كبير على الموسم
ومع ذلك، فإن القيم التي حققتها الأنظمة الكهروضوئية الألمانية تختلف اختلافًا كبيرًا بين أشهر الصيف والشتاء. حتى لو لم يتوقف الإنتاج تمامًا في الشتاء، فإن الخلايا الكهروضوئية هي تقنية طاقة موسمية للغاية. بشكل عام، يمكن القول إن كمية الطاقة المتولدة في الصيف أكبر بثلاث مرات من تلك التي يمكن استخدامها لتوليد الطاقة في الشتاء.
أنظمة الطاقة الشمسية تصل إلى أقصى إنتاج لها في الأشهر من مايو إلى سبتمبر
عشره متر مربع من مساحة الألواح الشمسية لحوالي سبعة عشر كيلوواط ساعة من الطاقة في نوفمبر. في نوفمبر، بلغ إنتاج النظام الكهروضوئي الذي يبلغ إنتاجه الاسمي من خمسه كيلوواط في الساعة الى سبعة عشر كيلو واط في الساعة فقط، وفي ديسمبر تسعة عشر كيلو واط في الساعة، وفي يناير بلغ متوسطه سبعه وعشرين كيلو واط في الساعة.
فرق كبير في قيم 125 كيلوواط ساعة، والتي تم التوصل إليها في يونيو. ومع ذلك، لتحقيق هذا الناتج على الإطلاق، فإن النظام الكهروضوئي الذي يبلغ إنتاجه الاسمي حوالي كيلو وات واحد هو بالفعل شرط أساسي، ويتكون من خمس إلى سبع وحدات. لذروة كيلو وات واحد، يلزم من سبعه إلى عشر أمتار مربعة من السطح المواجه للشمس، اعتمادًا على جودة الوحدات المركبة. لا يمكن لأي شخص تثبيت مثل هذا النظام على المنزل بسبب نقص المساحة. بالإضافة إلى ذلك، فإن زاوية ميل النظام مهمة جدًا للعائد. إذا لم تصطدم أشعة الشمس بالوحدات الشمسية بزاوية مناسبة، فإن العائد يكون أقل والتركيب المعقد لا يكاد يؤتي ثماره في النهاية.
الثلج والظلام أعداء طبيعيون للطاقة الشمسية
في حالة تساقط الثلوج، لا يمكن للوحدات الكهروضوئية أن تعمل على الإطلاق. على وجه الخصوص، على الأسطح حيث يمكن للثلج أن يتجمع ولا ينزلق، يمنع الغطاء الثلجي الضوء من الوصول إلى الوحدات. ثم تنعكس الطاقة الشمسية حتى قبل أن يتم تحويلها إلى كهرباء، ويكاد يكون الناتج غائبًا تمامًا. في الليل أو عندما تتساقط الثلوج على النظام الشمسي تحت غطاء من الثلج، يتعين على نظام تخزين البطاريات تزويد المنزل بالكهرباء.
بدون تخزين باهظ الثمن، غالبًا ما تكون الطاقة الشمسية غير كافية
تتحول بطارية الرصاص الحمضية أو نظام تخزين أيونات الليثيوم بسرعة إلى حجم الثلاجة ولا يمكن إعدادها في كل قبو، ليس فقط لأسباب تتعلق بالمساحة. بالإضافة إلى تكاليف تركيب وحدات الطاقة الشمسية على السطح، فإن تكاليف نظام التخزين هذا لا تقل عن ستة الاف يورو، ولكن أحيانا تصل بسرعة الى اثنا عشرة ألف يورو. صُممت سعتها التخزينية بحيث يمكن للأسرة أن تزود نفسها بالطاقة الشمسية مرة أخرى في صباح اليوم التالي. إذا كانت كمية الكهرباء لا تزال غير كافية، يجب شراء الكهرباء من الشبكة التقليدية بسعر مرتفع.
نيوترينو فولتيك - الحل البديل والفعال للطاقة في المستقبل للجميع
إن توليد كمية كبيرة من الطاقة من الخلايا الشمسية يرتبط بعدد من المتطلبات التي لن يجدها كل مستخدم.
يعمل أيضًا مبدأ نيوترينو فولتيك، الذي طورته الشركة الألمانية الأمريكية، مجموعة نيوترينو للطاقة. بدلاً من الإشعاع الشمسي المرئي، يستخدم نيوترينو فولتيك جميع أطياف الإشعاع غير المرئية التي، على سبيل المثال، تصل إلينا باستمرار من الفضاء، ولكن أيضًا الدمج الكهربائي الذي أنشأناه بشكل مصطنع. يمكن إجبار النيوترونات عالية الطاقة، التي تخترق عالمنا تمامًا، على إطلاق جزء صغير من طاقتها الحركية عندما تصطدم بسطح كثيف بشكل خاص، والذي يمكن بعد ذلك تحويله إلى كهرباء وإزالته. الأمر نفسه ينطبق على التعرض للإشعاع الكهرومغناطيسي.
تعزز المواد الخاصة الاهتزازات الذرية - من خلال عدة طبقات فوق بعضها البعض
تحقيقا لهذه الغاية، طورت مجموعة نيوترينو للطاقة، برئاسة عالم الرياضيات والرئيس التنفيذي هولجار ثورستن شوبارت مادة خارقة مصنوعة من طبقات السيليكون والجرافين المخدر. يضرب الإشعاع غير المرئي مادة الطلاء النانوي ويؤدي إلى اهتزاز الذرات. تم تحسين الاهتزازات الذرية على وجه التحديد أفقيًا ورأسيًا من خلال التركيب الهندسي لطبقات الجرافين والسيليكون وتضخيمها في الرنين حتى يمكن التقاطها من السطح كتيار كهربائي مباشر.
طاقة النيوترينو - دائمًا وفي كل مكان، وقت النهار تمامًا وبصرف النظر عن الطقس
مع فيلم عالي الأداء مطلي وفقًا لمبدأ نيوترينو فولتيك بمساحة ورقة واحدة فقط، يمكن توفير أكثر من 2.7 واط. يمكن زيادة كمية الكهرباء لأعلى. رياضيا، كما هو الحال مع الخلايا الشمسية، يعتمد الأمر فقط على حجم الخلية. ومع ذلك، بدلاً من التفاعل فقط مع البيئة على الطبقة العليا، مثل سطح الوحدة الشمسية على أشعة الشمس، فإن وحدات نيوترينو فولتيك المكدسة تطور حرفيًا تأثير العمق، حيث يوجد أيضًا تفاعل في الطبقات السفلية. باستخدام "حزمة طاقة" بحجم رزمة ورق الطابعة، يمكن توليد 1.25 إلى 1.5 كيلو واط من الكهرباء، حتى لو كانت لا تزال حاليًا في ظروف المختبر.
أكدت العديد من الاختبارات أيضًا فعالية الطريقة تحت الأرض، على سبيل المثال في عمود في كتلة جوت هارد السويسرية، أكثر من 40 مترًا تحت السطح- أي مع الحماية المطلقة من مصادر الإشعاع الاصطناعي! باستخدام المادة المركبة الخلوية متعددة الطبقات والمخدرة والتي تعتمد على الجرافين، تم تطوير مادة خارقة تسمح بتوفير الطاقة حتى في مساحة صغيرة عن طريق تحويل الإشعاع غير المرئي.
في البداية كانت الأجهزة الإلكترونية الصغيرة مثل الهواتف الذكية، وآلات حاسبة الجيب، وأجهزة تنظيم ضربات القلب، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، ولكن لاحقًا أيضًا التنقل الإلكتروني والأسر بأكملها.
على أساس نيوترينو فولتيك، يمكن تشغيل كل ما يمكن أن تفعله الخلايا الكهروضوئية، ولكن حتى عندما تغرب الشمس. من خلال الجمع بين نيوترينو فولتيك والخلايا الكهروضوئية، سيكون من الممكن تقديم إجابة على المدى القصير حول كيفية توفير الطاقة الكافية بطريقة مستدامة تمامًا في المستقبل القريب.
النيوترونات قطعوه طريق طويل عبر الظلام إلينا. الآن سوف ينيرون الطريق لنا في المستقبل.
حول شركة نيوترينو الألمانية
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Holger Thorsten Schubart
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