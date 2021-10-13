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TRAFFIC ALERT US RTE 2 MONTPELIER CLOSED

STATE OF VERMONT

DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY

VERMONT STATE POLICE

 

ON BEHALF OF MONTPELIER POLICE DEPARTMENT

 

NEWS RELEASE

 

US RTE 2 (IN THE AREA OF 408 EAST MONTPELIER RD) IN MONTPELIER  IS CLOSED DUE TO A MOTOR VEHICLE CRASH.

 STOPPING TRAFFIC EASTBOUND AT THE ROTARY BY THE FORD DEALERSHIP

WESTBOUND DETOURING UP GALLISON HILL RD

 

UNCLEAR AT THIS TIME HOW LONG THIS IS EXPECTED TO LAST. 

SPECIFIC DETAILS ARE NOT YET AVAILABLE AND UPDATES WILL BE PROVIDED AS APPROPRIATE.

 

MOTORISTS SHOULD EXPECT DELAYS IN THE AREA OR SEEK ALTERNATE ROUTES

 

PLEASE DRIVE CAREFULLY

 

 

Louise M. Field

Williston PSAP Emergency Communications Dispatcher

Louise.Field@vermont.gov 

(802)878-7111

 

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TRAFFIC ALERT US RTE 2 MONTPELIER CLOSED

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