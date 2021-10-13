TRAFFIC ALERT US RTE 2 MONTPELIER CLOSED
STATE OF VERMONT
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY
VERMONT STATE POLICE
ON BEHALF OF MONTPELIER POLICE DEPARTMENT
NEWS RELEASE
US RTE 2 (IN THE AREA OF 408 EAST MONTPELIER RD) IN MONTPELIER IS CLOSED DUE TO A MOTOR VEHICLE CRASH.
STOPPING TRAFFIC EASTBOUND AT THE ROTARY BY THE FORD DEALERSHIP
WESTBOUND DETOURING UP GALLISON HILL RD
UNCLEAR AT THIS TIME HOW LONG THIS IS EXPECTED TO LAST.
SPECIFIC DETAILS ARE NOT YET AVAILABLE AND UPDATES WILL BE PROVIDED AS APPROPRIATE.
MOTORISTS SHOULD EXPECT DELAYS IN THE AREA OR SEEK ALTERNATE ROUTES
PLEASE DRIVE CAREFULLY
Louise M. Field
Williston PSAP Emergency Communications Dispatcher
(802)878-7111