Boathouse Auctions 宣布与Concierge Auctions 合作进行 120 米 SOLAS 巨型游艇的无底价拍卖

Project Y910 是目前世界上第九大在建超级游艇，成功拍下即可根据自己的喜好进行设计，机会难得，不容错过。

NEW YORK, NEW YORK, UNITED STATES, October 7, 2021 /EINPresswire.com/ -- Boathouse Auctions 与 Concierge Auctions 携手合作，隆重推出 Project Y910。Project Y910 已在 9 月 22 日至 25 日的摩纳哥游艇展 (Monaco Yacht Show) 上揭开面纱，目前停靠在意大利的里雅斯特芬坎蒂尼造船厂，准备进行舾装。该游艇以 2,500 万欧元的价格挂牌出售，将与 Althaus Luxury Yachting 的挂牌代理 Eric Althaus 合作，采用无底价方式拍卖，出价最高者即可根据自己的喜好设计目前在建的第九大超级游艇。该游艇还有可能成为世界上最大的 40 艘超级游艇之一，机会难得，不容错过。竞拍将于 11 月 11 日至 23 日在 Concierge Auctions 的数码市场 ConciergeAuctions.com 进行，买家无论身处世界何处，均可远程竞拍。

“也许 Y910 的独特之处在于，它不仅是当今世界上最大的巨型游艇之一，而且由于采用了 1A 冰级船体结构，它能够在充满挑战性的高纬度海区安然无恙地航行，不同喜好的人都可尽情探索，”Boathouse Auctions 的 Jack Mahoney 表示。“Project Y910 总吨位约为 6,000 吨，拥有超大内部和外部空间。新船主可创造无限可能，赋予其生命力，使之成为独特的游艇项目、探险家的豪华巨型游艇、私人超级游艇、租赁和活动专用的超级游艇，亦或豪华度假住宅，实现完全个性化。”

Project Y910 以可持续发展为核心，由 McFarlane ShipDesign 的海军建筑师 Robert McFarlane 和建筑师Cor D. Rover、Andrew Winch 和 Oliver Stirling 设计，并准备由以多样化和创新著称的世界最大造船集团的里雅斯特芬坎蒂尼 (Fincantieri Trieste) 进行舾装。这艘长达 120 米的豪华游艇“回收”了现有冰级船体，进行加长，并搭配全新铝制上层建筑和柴油电力推进系统，体现了全新的概念。船体和上层建筑均已全部完工，剩下的工作是豪华的内部和甲板设施，包括是否设置最多 18 个客舱以及最多可容纳 36 位客人和 50 位船员的公共区域。

“一支由工程师、建筑师和设计师组成的专业团队可以将新船主的梦想变成现实，”Althaus 说道。“到目前为止，已完成重要阶段，从签署合同开始算，预计只需 18 个月即可交付，而从零开始则需要 4 到 5 年，时间大大缩短。”

Project Y910 还提供超过 2,5000 平方英尺/2,370 平方米的住宿和娱乐空间，以及超过1,4000 平方英尺/1,360 平方米的开放空间。效果图/平面图上有两个游泳池（分别为 75 平方英尺/7 平方米、86 平方英尺/8 平方米），提供宽敞的聚会场所，可以享受阳光、欣赏美景；两个直升机停机坪；一个直升机升降机/机库；四个补给船车库，可以气派地接送客人往返；一间船主大型公寓位于6层甲板；两间 VIP 公寓位于 5 层甲板，还有 15 个额外的双人床舱位于 4 层甲板。船上的车库可以容纳任何车型，包括全地形自行车、迷你摩托车、大型 SUV，还有一艘登陆艇接送往返人员。

Concierge Auctions 的业务拓展副总裁 Caitlin Keys 表示：“很荣幸与游艇界合作，在拍卖会上推出这艘船，期待新船主的诞生”。

Project Y910 将进行现场和私人虚拟展示，需提前预约。有关该游艇的详细信息、动画片、尽职调查文件等，请访问 ConciergeAuctions.com。

详情请参见拍卖条款和条件。如欲了解更多信息，请访问ConciergeAuctions.com 或致电 +1.212.202.2940。

关于 Boathouse Auctions, Inc.

Boathouse Auctions是一个提供统包服务、时效性较强的在线游艇拍卖平台，该平台将通过资格预审的买家与急于脱手的卖家联系起来，为船舶买家创造更大的价值，为船主提供流动性以及时效性强的解决方案，为经纪人提供佣金保护。请前往 boathouseauctions.com 查看拍品列表，提交船舶信息，了解详情。

关于 Concierge Auctions

Concierge Auctions 是世界上最大的豪宅拍卖公司，拥有最先进的数字营销、房产预览和竞标平台。该公司将独一无二的房产的卖家与世界上的高净值房产行家进行匹配。卖家获得无可比拟的触及面、速度和确定性；买家完成划算的交易；代理人在 30 天内赚到佣金。自 2008 年成立以来，Concierge Auctions创造了数十亿美元的销售额，打破了四项拍卖最高价房屋的世界纪录，并在美国 44 个州和 30 个国家/地区开展活动。该公司拥有业内最全面、最智能的高净值房地产买家和卖家数据库，与 Giveback HomesTM 合作推出 Key For Key® 捐赠计划，保证该公司每售出一套房产，就会为一个贫困家庭资助一套新房，作为该计划的一部分，迄今已捐赠 300 多套房屋。如欲了解更多信息，请访问 ConciergeAuctions.com。