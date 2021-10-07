تعلن شركة بوتهاوس أوكشنز عن مزاد بدون حد أدنى للسعر ليخت عملاق من علامة سولاس بطول 120 متر مع شركة كونسيرج أوكشنز

يعد مشروع Y910 فرصة نادرة للحصول على تاسع أكبر يخوت رائعة التي يتم بناءها حاليًا في العالم حيث يتم تصميمها حسب ذوق المشتري.

NEW YORK, NEW YORK, UNITED STATES, October 7, 2021 /EINPresswire.com/ -- يسرشركة بوتهاوس أوكشنز أن تقدم مشروع Y910 بالشراكة مع شركة كونسيرج أوكشنز حيث تقوم شركة فينكانتييري تريست بتجهيز المشروع حاليًا في حوض بناء السفن التابع لها في إيطاليا. تم الكشف عن هذا المشروع في معرض موناكو لليخوت في 22-25 سبتمبر. ويُعتبر فرصة نادرة للحصول على تاسع أكبر يخت رائع التي يتم بناءها حاليًا وإمكانية أن يصبح من أكبر 40 يخت رائع في العالم حيث يتم تصميمه حسب ذوق المشتري. يتم عرض اليخت للبيع بسعر 25 مليون يورو وسيُعرض في المزاد بدون حد أدني للسعر لأعلى مزايد بالتعاون مع وكيل البائع إريك ألتهاوس من شركة ألتهاوس لليخوت الفاخرة.

ستتم المزايدة في الفترة من 11 إلى 23 نوفمبر في السوق الرقمي لشركة كونسيرج أوكشن على موقع:ConciergeAuctions.com مما يتيح للمشترين المزايدة عن بُعد من أي مكان في العالم.

قال جاك ماهوني من شركة بوتهاوس أوكشنز "ربما الذي يجعل مشروع Y910 فريد من نوعه هو هيكل اليخت فئة 1أ القادر على الإبحار وسط طبقات الجليد وليس فقط لأنه أحد أكبر اليخوت الرائعة في العالم اليوم حيث يستطيع الإبحار في خطوط العرض الصعبة بأمان تام مما يتيح استكشاف جميع أنواع الأذواق بشكل رائع. " يتضمن مشروع Y910 أحجام داخلية وخارجية كبيرة بنحو 6000 طن في المجمل. يمكن للمالك الجديد أن يُفعم مشروع اليخت الفريد أو اليخت العملاق الفاخر المستكشِف أو اليخت الرائع الفاخر الخاص أو اليخت الفاخر المستأجر وحتى اليخت الرائع المخصص للفعاليات أو اليخت الذي يُعتبر إقامة في منتجع فاخر بالحياة وذلك مع آلاف الاحتمالات لإضفاء الطابع الشخصي بشكل كامل."

قام بتصميم هذ المشروع مهندس بناء السفن روبرت ماكفارلين من شركة ماكفارلين شيب ديزاين والمهندسين دكور دي روفر وآندرو وينتش وأوليفر ستيرلينج. وتقوم شركة فينكانتييري تريست التي تُعتبر أكبر مجموعات بناء السفن في العالم المعروفة بالتنويع والابتكار بتجهيز هذا المشروع. يُعد مشروع Y910 تنمية مستدامة في صميمه حيث يقوم مشروع اليخت الفاخر الذي يبلغ طوله 120 متر "بإعادة تدوير" هيكل يخت قادر على الإبحار وسط طبقات الجليد عن طريق إطالته وإضافة أجزاء جديدة بالكامل من الألومنيوم الموجودة فوق سطح اليخت ودفع كهربائي هجين يعمل بالديزل لتقديم مفهوم جديد بالكامل. تم الانتهاء تقريبًا من الهيكل الخارجي وأجزاء السفينة فوق السطح وما تبقى هو المرافق الداخلية الفاخرة والسطح بما في ذلك إمكانية توفير نحو 18 غرفة جلوس وجميع المناطق المشتركة مع أماكن إقامة تتسع لنحو 36 ضيف و50 فرد من أفراد الطاقم.

قال ألتهاوس: "يتوفر فريق متخصص من المهندسين والمعماريين والمصممين لتحقيق حلم المالك الجديد على أرض الواقع". "يكون التسليم المتوقع من تاريخ توقيع العقد 18 شهر فقط حيث تمت مرحلة كبيرة حتى الآن – وهو يُعتبر وقت أقل بكثير من 4 إلى 5 سنوات عند البدء من الصفر."

كما يوفر المشروع Y910 أكثر من 25000 قدم مربع / 2370 متر مربع من أماكن الإقامة والترفيه حيث تتوفر أكثر من 14000 قدم مربع / 1360 متر مربع من المساحات المفتوحة. تشتمل الرسومات / المخططات على مسبحين على مساحة (75 قدم مربع /7 متر مربع و86 قدم مربع/8 متر مربع) حيث يوفران أماكن تجمع فسيحة لامتصاص أشعة الشمس والاستمتاع بالمناظر الطبيعية ومهبطان للطائرات العمودية ورافعة / مخبأ طائرات هليكوبتر وأربعة مرائب للزوارق لنقل الضيوف من وإلى الشاطئ بطريقة مبهرة وشقة مالك كبيرة على سطح اليخت 6 وشقتان لكبار الشخصيات على سطح اليخت 5 و 15 قمرة مزدوجة إضافية على سطح اليخت 4.

ستستوعب المرائب الموجودة على متن اليخت أي نوع من المركبات بما في ذلك دراجات جميع التضاريس والسيارات الصغيرة وسيارات الدفع الرباعي الكبيرة وسفينة لنقل الضيوف من وإلى الشاطئ .

قالت كايتلين كيز نائبة رئيس تطوير الأعمال في شركة كونسيرج أوكشنز: "يشرفنا التعاون مع عالم اليخوت لتقديم هذا اليخت للمزاد ونتطلع إلى معرفة المالك الجديد له".

يتوفر مشروع Y910 للعروض الافتراضية الشخصية والخاصة عن طريق التعيين. يرجى زيارة موقع: ConciergeAuctions.com للاطلاع على تفاصيل اليخت وفيلم الرسوم المتحركة والوثائق التي تثبت كفاءته والمزيد.

يرجى زيارة موقع: ConciergeAuctions.com أو اتصل برقم +1.212.202.2940 لمعرفة شروط وأحكام المزاد من أجل الاطلاع على التفاصيل الكاملة.

نبذة عن شركة بوتهاوس أوكشنز

شركة بوتهاوس أوكشنز هي عبارة عن منصة لمزادات اليخوت عبر الإنترنت بنظام تسليم اليخوت على المفتاح وفي وقت محدد حيث توصل المشترين المؤهلين مسبقًا مع البائعين المتحمسين، مما يوفر لمشتري السفن قيمة أكبر وتوفر لمالكي اليخوت سيولة وحل يراعي تسليم اليخت في الوقت المحدد ويضمن حصول الوسطاء على عمولة. انظر القوائم وأعرض السفن وأعرف المزيد على موقع: boathouseauctions.com.

نبذة عن شركة كونسيرج أوكشنز

تعتبر شركة كونسيرج أوكشنز أكبر شركة لمزادات العقارات الفاخرة في العالم حيث تقدم أحدث تقنيات التسويق الرقمي ومعاينة العقارات ومنصة المزايدات. تقوم الشركة بتوصيل بائعي العقارات الفريدة من نوعها مع خبراء العقارات الأكثر ثراء في العالم. يحصل البائعين على مدى وصول وسرعة ويقين لا مثيل لهما. ويحصل المشترين على صفقات مذهلة. ويحصل الوكلاء على عمولتهم في 30 يوم. حققت شركة كونسيرج أوكشنز منذ إنشائها في عام 2008 مبيعات بمليارات الدولارات حيث حطمت أربعة أرقام قياسية عالمية للمنازل الأعلى سعراً التي تم تحقيقها على الإطلاق في أي مزاد وطورت من نشاطها في 44 ولاية أمريكية و30 دولة / إقليم. تمتلك الشركة أكبر قاعدة بيانات من حيث الشمول والذكاء لمشتري وبائعي العقارات ذوي الأرصدة المالية الضخمة في هذا المجال وقد ساهمت بأكثر من 300 منزل حتى الآن كجزء من برنامج المنح Key For Key® بالشراكة مع Giveback Homes TM حيث يضمن تمويل منزل جديد لعائلة محتاجة مقابل كل عقار تبيعه الشركة. للاطلاع على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع: ConciergeAuctions.com.