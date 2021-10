“Puede un libro cambiar tu vida, problemas? Yo afronte mis miedos inspirada por libros, entre ellos de Paul OGarra!”

Una pequeña niña y su familia son arrojadas al desierto del Sahara, un extenso territorio que engloba a la gran mayoría de países del Norte. Su testimonio sirve para dar a conocer la historia de cientos de miles de tribus, habitantes de las inmensidades arenosas. His first collection of short stories, some whimsical, some amusing, and others dire. The author writes to communicate, with whom it has not yet become clear. This book has been written for you. Una acusación contra el mundo occidental de hoy, visto a través de los ojos de un chico de quince años que viaja solo por la España de 2015, en una misión de vida o muerte. Sus valores forjados en un entorno cristiano coloreado por la cuna islámica de su nacimiento.

Soy Influencer, Joven, Chica y Española. Recomiendo sin Reparo “Malak Hija Del Desierto,” Si os gustan Aventuras, Valentía, Superación y Amor es para Ti.

Don't bother just to be better than your contemporaries or predecessors. Try to be better than yourself.” — William Faulkner

FUENGIROLA, ANDALUCíA, REINO UNIDO, October 6, 2021 / EINPresswire.com / -- Malak es una niña callejera que vive el terror de un padre alcohólico. Escapa con su hermana y su madre al Sahara con la ayuda de su maestro de escuela y un misterioso extraño. Por la falta de tránsito posible entre Marruecos y el desierto, debido a la construcción de un muro ilegal por el Gobierno Marroquí y sus amiguetes internacionales, Malak y su pandilla se ven obligados a caminar a través de Algeria. En Algeria son detenidos por la policía y librados por una milagrosa coincidencia, cuando el extraño que les acompaña es reconocido como un antiguo amigo por un poderoso militar de la zona. El General Algeriano resulta ser un personaje muy complejo. Terminan viajando solos a camello a través del desierto. Será allí, en el misterioso desierto, que el destino de la niña se irá desarrollando haciendo temblar los mismísimos pilares del Sahara su gente y sus pueblos de ahora y de la antigüedad. Malak es un libro sobre la fuerza de la fe de una pequeña niña, y sus consecuencias.Algunos trocitos:“–– Si no sabes, niña, no hables con ellos. Deja que adivinen tus pensamientos ellos mismos si pueden. No digas nada. A veces me ponía la mano sobre la cabeza y decía: ––Es inútil, Malak, tu rostro lo dice todo. Eres demasiado magnífica, demasiado orgullosa. ¿De dónde has salido, niña? ¿Quiénes son tu gente? Está en su sangre, en la de tu madre, y en la tuya, pero tú eres más especial. Nunca te rendirás.” “No puedo pelearme con todos los chicos del zoco. La última vez fueron tres . Cobardes. Tuvieron suerte de que estuviéramos fuera del Hamman. La señora del Hamman dice que soy una gata rabiosa. Trajo cubos de agua para limpiar la sangre; era toda la sangre de los cobardes. “-----------------------------“Van caminando colina abajo entre pinos, sobre un suelo tapizado de agujas. El aire nocturno está aromatizado por los pinos, el romero, y el tomillo de la multitud de arbustos salvajes que cubren la ladera de la colina. Ocasionalmente, un rayo de reticente luz de luna penetra el bosque, iluminando una rama colgante o un elevado abeto; un haz fantasmal que penetra la oscuridad que cuelga pesadamente a su alrededor como si fuera un objeto físico tangible. Los oídos del soldado registran un sonido. El más leve de los susurros, y no muy lejos detrás de ellos. Sabe que no encaja porque es un sonido humano. Otra minucia para su siempre vigilante instinto primitivo. ¡Traición! Solo uno de tantos antes, pero él no escogió a este bereber; era la voluntad de Alá y no tenía más opción que confiar en él. Pero la bestia en él no hace caso a lo que debe creer y confiar, sino que teme; sabe que el otro es malvado, o quizás solo sea un hombre débil guiado por el temor por sí mismo y su familia. Cuando comprende la verdad aumenta su paso silencioso moviéndose hacia delante, hasta que una desconocida clarividencia entre asesino y víctima alerta al bereber, quien empieza a girarse.”-------------------------------------------“La mujer solo puede describirse como majestuosa: su porte, su belleza, sus enormes ojos; sostiene a una niña pequeña por los hombros, quien también camina con actitud segura y es asombrosa al mirarla, ya que sus rasgos son los de un ángel: suave, angelical, encantadora. En ese preciso instante, un rayo de luz, ya sea del sol o de una bombilla, que se ha colado aprovecha la oportunidad para posarse en su rostro. El General mira en redondo para localizar la fuente de la luz, pero no la encuentra. Un escalofrío supersticioso le recorre el cuerpo y se lo sacude. El Capitán da un paso hacia delante. ––General, permítame que le presente… ––pero no tiene ocasión de terminar porque la pequeña se escapa de las garras de su madre. ––No te tenemos miedo ––chilla con su vocecilla, apuntándole acusadoramente al General, su madre corriendo hacia ella. Durante unos segundos reina el más absoluto silencio; todos los ojos están posados en Chenouali, no sabiendo qué esperar. Se ha quedado helado. El intenta pensar, qué está pasando y entonces, en lo más profundo de su mente, empiezan los gritos, pero los acalla. “Están esperando, Khizr,” piensa, armándose de valor. Entonces la sospecha de una sonrisa aparece en su rostro.––¡Malak! ¡Malak! Lo siento mucho. ––No, por favor, déjela acercarse, señora––. Toda la tienda está observando en fascinado silencio la escena entre la pequeña y el poderoso General. ––Dime, Malak, ¿por qué deberías tenerme miedo? Yo pensaba que erais mis invitadas y también mis amigas. ––Nunca hemos tenido amigos, y yo siempre he tenido que pelear para proteger a mi hermana. Ahora tenemos ropa y comida, pero Jeedah me dice que no confíe en ti hasta que tus ojos sean honestos. Él llama con un gesto a Masuhun, quien se acerca rápidamente. ––¿Quién es esa Jeedah? ––Está muerta.”#librosesmoda #casadellibro #novelasvip #libroseroticoromanticos #editorialcirculorojo

By the author about his first book, "The boy who sailed to Spain." The gripping story of a young man´s unswerving belief in himself and what he stands for.