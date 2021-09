EasyDMARC offre une solution aux responsables de PME pour évaluer les risques liés à la sécurité de leur messagerie

Les PME sont les cibles de 56 % des incidents aux États-Unis.

Les PME sont les cibles de 56 % des cyber-attaques aux USA. Le scanner de domaine d’EasyDMARC démontre aux responsables de PME la sécurité de leur messagerie.

YEREVAN, ARMENIA, September 21, 2021 /EINPresswire.com/ -- Alors que les cyber-attaques sont en plein essor en 2021, une étude récente souligne que les responsables de PME américaines restent trop sûrs d’eux face aux cybermenaces. Ils sont pourtant, de nos jours, la cible principale des hackers. Pour les responsables de PME et les équipes informatiques, EasyDMARC offre une solution rapide pour comprendre les risques liés à la sécurité de leur messagerie.

Dans son rapport du premier semestre de 2021, Accenture Security a constaté une augmentation de 125 % du nombre d’incidents d'une année à l'autre. Alors que la plupart des pays et des industries ont été peu touchés, les États-Unis ont été les plus durement atteints, ciblés par 36% des attaques. Il s’agit d’une menace que les responsables de PME américaines doivent connaître.

Pourtant, dans son enquête Momentive Q3 Small Business 2021, la CNBC a indiqué que 56% des propriétaires de PME américaines ne craignent pas d'être ciblés par des pirates informatiques. 42% d'entre eux n'ont pas de programme mis en place pour répondre à une attaque. Cette confiance excessive pourrait expliquer pourquoi des hackers du monde entier ciblent les PME américaines.

En outre, dans son Rapport d'enquête sur les violations de données 2021, Verizon a précisé que la majorité des incidents ont affecté les entreprises américaines comptant moins de 1 000 employés. Les PME sont les cibles de 56 % des incidents aux États-Unis, avec une augmentation des cas qui ont plus que doublé, passant de 407 en 2020 à 1037 en 2021.

En outre, les pertes financières qui résultent des cyberattaques proviennent principalement d'un canal vital pour les PME : leur marketing par email. Ce phénomène se produit via un type d'attaque, connu sous le nom de Business email compromission (fraude BEC ou compromission d’email en entreprise), où les emails d'une entreprise sont falsifiés. Le rapport Internet Crime report 2020 du FBI montre que la fraude BEC a de lourdes conséquences financières, comptant 1,8 milliards de dollars sur les 4 milliards de dollars de pertes provenant de toutes les formes de piratage.

Les raisons pour lesquelles les PME ignorent leurs risques en matière de compromission de messagerie professionnelle incluent l’importance accordée à l’aspect opérationnel de l'entreprise, mais également le manque de temps, ou de ressources, et de personnel pour traiter ce problème. EasyDMARC comprend les spécificités de la gestion d'une PME et fournit un outil en ligne permettant de faire face aux risques de compromission d’emails en quelques secondes, sans aucune connaissance technique nécessaire. Les outils et solutions sont disponibles pour toutes les PME ou pour les services d’infogérance qui les soutiennent.

Le scanner de domaine d’EasyDMARC démontre aux responsables d'entreprise la sécurité de leur écosystème de messagerie, avec un outil simple à utiliser et accessible à tous. L'analyse fournit un rapport immédiat sur l'état et les performances des 4 principaux protocoles de sécurité de la messagerie électronique (DMARC, SPF, DKIM et BIMI) et fournit des conseils sur la façon de les améliorer.

Ensuite, les responsables de PME, leur personnel ou leur infogérance peuvent rapidement comprendre comment est régie la sécurité de leur écosystème de messagerie et prendre des mesures rapides et simples pour améliorer la sécurité de leur messagerie électronique. Les solutions d'EasyDMARC ne nécessitent pas d'expertise informatique pour être mises en œuvre.

