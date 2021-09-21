العلمية Pierre Rayer والوفود العربية.

إن معرفة عالمية الثقافة تعزز الحوار والسلام

PARIS, FRANCE, September 21, 2021 /EINPresswire.com/ --

مقابلة مع Thierry Rayer الرئيس المؤسس لدائرة الدراسات العلمية Pierre Rayer

أثبتت دائرة الدراسات العلمية Pierre Rayer عالمية الإبداع في تطبيقاته الفنية والمعمارية ويعيد هذا الاكتشاف إنسانيتنا إلى مركز العلاقات التي تدفعنا وتعمل كمرشد روحي يفضي الى ازدهار السلام والسعادة الفردية والعالمية.

السيد Thierry Rayer، سفير الرابطة العالمية للحق في السعادة ، والمتخصص في العلوم في أوربا من العصور القديمة الى عصر النهضة ومن نسل الإمبراطور نابليون الأول، سأقدم في معهد فرنسا اكتشاف " معرفة ودراية العملية العالمية" بالإضافة إلى الأعمال الفنية العالمية ل Constantin Brancusi بما في ذلك النحت "قبلة 1905" في أصل الاكتشاف

سيوفر هذا العرض أمام شخصيات من سوق الفن والدبلوماسية فهما لكيفية كون الأعمال الفنية العالمية ل Brancusiذات قيمة لا تقدر بثمن ثقافيا وعلميا وماليا.

سؤال: أولا، ماهية "معرفة ومهارات العملية الكونية للخلق؟ "

منذ سن مبكرة، كنت مهتما باكتساب معرفة متعددة مثل علم الأحياء والعلوم بشكل عام ولكن أيضا في التاريخ وتاريخ العلوم وتاريخ الفن على طريقة فلاسفة العالم. من المهم أن نعرف أنه خلال هذه الفترة كان على الفنانين ان يكون لديهم كليات متعددة ومختلفة لتنفيد أعمالهم . للطلاء، يجب أن تكون قادرا على صنع كل المواد التي تحتاجها ، قماشك وفرشاتك ، والأصباغ. لتصنيع الأصباغ الخاصة تتطلب معرفة الكيمياء . كان على الفنان أيضا أن يكون لديه حس علمي للملاحظة من أجل فهم الطبيعة وإعادة إنتاجها، على سبيل المثال، كان عليه أن يفهم عملية الخلق. ثم نتحدث عن " معرفة ودراية العملية الشاملة للخلق".

اليوم تبتكر الغالبية العظمى من الفنانين أعمالهم عن طريق التقليد دون فهم معرفة ومهارات عملية الإبداع العالمية. ينطبق هذا أيضا على العلماء القادرين على تطوير معرفة متعمقة في مجالهم المحدد دون فهم أن هذه المعرفة ، وهي جزء لا يتجزأ من المعرفة والدراية لعملية الخلق يمكن العثور عليها في مجالات أخرى مثل الفن والهندسة المعمارية.

العنصر الأساسي الذي يربط كل هذه المعرفة معا هو العالمية.

لذلك فإن الاكتشاف الذي قمت به يسلط الضوء على أن هناك أصلا مشتركا لجميع ثقافات الجنس البشري.

يتعلق هذا العنصر بجميع المجتمعات بغض النضر على أصولها الثقافية أو الدينية المزعومة. يعتبر العنصر بطبيعته كونيا ومتكافئا لجميع إعلانات حقوق الإنسان.

سؤال: هل يمكن تطوير الرابط بين اكتشافك والعلم؟

تستخدم العلوم الدقيقة مثل العلوم ، التي تعرف بأنها مجموعة المعارف والدراسات ذات القيمة العالمية ، والتي تتميز بأسلوب قائم على الملاحظات الموضوعية التي يمكن التحقق منها والتفكير الدقيق ، وعلم الأحياء، والهندسة (نظريات Thalès et Pythagore) والرياضيات ( تسلسل Fibonacci)والنسبة الذهبية ، وكذلك المعارف المختلفة مثل المصريات والأديان وأصولها والماسونية....

إن تاريخ الأديان والعلوم والفنون والحضارات القديمة يجعل من الممكن تحديد الصلة المشتركة بدقة بالغة بالانجازات العظيمة لجميع العصور وجميع الثقافات.

يمثل كل تراث إنساني رمزا للإنسانية ويكشف عن الأساطير القديمة (خاصة الأساطير المصرية مثل أسطورة Isis) ويقدم العديد من الرموز العالمية ( الأسماك، البيض، الجنين، البنتاغون، وما إلى ذلك).

تخلق " المعرفة والدراية العالمية لعملية الخلق " العديد من الجسور بين الثقافات المختلفة للكوكب وتجمع الانجازات العظيمة للإنسانية ، مما يسمح بتقارب الثقافات.

تم ٱاستخدام " المعرفة والمهارة الشاملة لعملية الخلق" من العصور القديمة إلى العصور الحديثة في جميع إنحاء العالم . في فرنسا ، تم استخدامه على وجه الخصوص خلال القرن التاسع عشر مع مواقع تحويل باريس للبارون Haussmann .في القرن العشرين ، كان النحات Constantin Brancusi هو من ابتكر أعماله باستخدام العنصر

بدون نقل " المعرفة والدراية الكونية لعملية الخلق " من خلال الفن والعمارة، لم يعد هناك أي فضاء رمزي مشترك، وليس هناك سوى الخراب.

إنه العنصر الذي يجعل من الممكن تثقيف الشباب بروح الانفتاح على الآخرين وتقوية الروابط بين جميع الشعوب.

فهمه هو الضامن لتماسك انسانيتنا ويجعل من الممكن بدء العالم نحو العالمية ونقل مفاهيم الشباب في العالم عن الإنسانية التي تعزز الوحدة حول القيم.

كل هذا ينتقل بأرقام رمزية

سؤال: كيف عرفت عن هذه المنهجية؟

من خلال الاهتمام بعمل النحات Constantin Brancusi وبالتحديد في العمل الفني " قبلة 1905" اكتشفت " معرفة ودراية العملية الكونية للخلق" هذا ما يفسر قيمة التراث، لأنه مفتاح معرفة تاريخ البشرية، والأحلام، والمقدس إنه يمثل جميع الرموز التي تربط البشر يبعضهم البعض.

في الواقع ، فإن تحت " قبلة 1905" سلط الضوء على عنصر " المعرفة والدراية العالمية لعملية الخلق" والتي هي بالتعريف كونية ومتكافئة وغير متوافقة مع أنظمة وأنظمة قائمة على التفوق في الكرامة لطائفة أو عرق أو شعب أو طبقة أو أي مجموعة اجتماعية أو فرد على ٱخر

العنصر الذي استخدمه Constantin Brancusi، والذي ينتقل عن طريق المبتدئين وأحيانا عن طريق التقليد، يجمع بين المجتمعات والمجموعات وكل فرد بشكل عام حول الجدر الثقافي المشترك بين البشرية جمعاء.

إن نحث " قبلة 1905" والعنصر الذي تكشف عنه هو جزء من الحمض النووي للأمم المتحدة واليونسكو لأنه يمثل مفتاحا لفهم كل من ثقافة وهوية جميع المجتمعات.

سؤال: بالضبط، تم تقديم ٱاكتشافك في مؤسسات مختلفة، هل يمكنك إخبارنا ؟

في الواقع، قدمت دائرة الدراسات العلمية " معرفة ودراية العملية الكونية للخلق' لشخصيات بارزة.

في عام 2016، تم عرض اكتشافنا من خلال العمل الفني الاستثنائي " قبلة 1905" بمناسبة المؤتمر التاريخي والعلمي malraux الذي أقيم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية الفرنسية وبالشراكة مع الصداقات الدولية André Malraux، كما استضفت هذا المؤتمر أمام لجنة من العلماء والمحامين المتخصصين في سوق الفن وخبراء أمام القضاء .

بمناسبة المؤتمر الصحفي الذي تم تنظيمه في نادي الصحافة الفرنسي في عام 2017 قدمنا أيضا اكتشافنا "المعرفة والمعرفة العالمية لعملية الخلق " من خلال تفسير أعمال Brancusi تحت رعاية Anne Malraux حفيدة André Malraux و Amitiés Internationales André Malraux علاوة على ذلك ، بلغ البت المباشر على صفحة الفايسبوك الخاصة ب Press Club De France حوالي 65000 مشاهدة.

في عام 2018 تم تنظيم عرض تقديمي رسمي لاكتشافنا بالإضافة إلى العمل الفني "قبلة 1905" في المقر الرئيسي لدار Lanvin من قبل Shaw Lan Wangمالك La Maison De La Haute Couture Lanvin et Nicolas Druz صاحب منزلة المدير العام. بعد هذا العرض تم نشر كتاب من قبل دار النشر Lanvin عنوانه "من الجهل إلى المعرفة " ويعرض بعض الدراسات العلمية التي تم إنجازها.

في نفس العام قدمنا نتائج " قبلة 1905في الأكاديمية الملكية المغربية بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس . لقد قدمنا هذه العروض التقديمية نفسها في مقر اليونسكو بباريس بمناسبة الأسبوع الإفريقي بحضور البروفسور الراحل Béseat kiflé Sélassié الذي نصح به ثلاثة مديرين سابقين لليونسكو.

ونتيجة ذلك، فقد ساهمنا وقمنا بالعديد من الفعاليات في اليونسكو. في الواقع، فإن نحت "قبلة 1905" والعنصر الذي يكشف عنه هو جزء من الحمض النووي للأمم المتحدة واليونسكو لأنه يمثل مفتاحا لفهم الثقافة وهوية جميع المجتمعات.

كما نظمنا في عام 2019 في اليونسكو تحت رعاية المملكة السعودية بحضور سعادة السيد Ibrahim Albalawi سفسدير المملكة العربية السعودية المندوب الدائم لدى اليونسكو ومالي مع سعادة السيد Oumar Keita ، رئيس مجموعة أفريقيا في اليونسكو، عظة مؤتمرات تركز على عنصر " المعرفة العالمية والدراية لعملية الخلق "

أخيرا قمنا بإنشاء Revue Transmission الذي تعرض انشطة الدائرة ، تم توزيع هذه المراجعة مجانا على وفود أعضاء اليونسكو.

سؤال: لمذا تقدم اكتشافك "معرفة ودراية عملية الخلق العالمية" في معهد فرنسا هذه المرة؟

قبل كل شئ ، يجب أن نعرف ان معهد فرنسا هو مكان للمعرفة والمعرفة ، في الواقع ، يضم معهد فرنسا خمس أكاديميات هي الأكاديمية الفرنسية، وأكاديمية النقوش والرسائل ، وأكاديمية العلوم، وأكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية، وأكاديمية الفنون الجميلة.

إنها تجمع النخب العلمية والأدبية والفنية للأمة بحيث يعملون معا لإتقان العلوم والفنون، لتطوير انعكاس مستقل "برلمان العالم المتعلم"

يبدو أن تقديم عملي في معهد فرنسا أمر طبيعي بالنسبة لي ، في الواقع، انا من نسل Pierre Rayer مؤسس Société de Biologie، الذي كان أيضا نائبا للرئيس ورئيسا لأكاديمية العلوم في عام 1851، لم يتوقف عن العمل ومشاركة اكتشافاته من أجل التقدم . كتبت أطروحة حول عالمية علم الكائنات المنظمة، لذا لا يمكنني ان لا أديم هذا التراث بدوري بنشر المعرفة ، وهذه المرة بإضافة الجانب الثقافي الى معهد فرنسا

سؤال: في أي شكل سيتم تقديم اكتشافك؟

سيكون عرض الاكتشاف " المعرفة والدراية العالمية لعملية الخلق " في شكل مؤتمر. سأقوم بتوضيح ملاحظاتي لدعم الأعمال الفنية من مختلف أصول الكوكب وخاصة تلك التي قام بها النحات Constantin Brancusi.

في الواقع، تقع أعمال فن Constantin Brancusi في قلب عالمية الخلق هذه إنها تتعلق بتاريخ البشرية بأسره والمساهمة في نشرها تجمع الناس معا حول قيم مشتركة : السعادة والسلام والمصالحة بين الشعوب ، إنها فريدة وهذا ما يجعل هذه الأعمال الفنية لا تقدر بثمن.

سؤال: إذا الحدث سيقام بباريس بمشاركة دول عربية، لماذا قمت بهذا الاختيار؟

على مدى السنوات العشرين الماضية، اختارت المملكة السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة الثقافة ونقلها، لا يكفي مجرد نشر الفن أو استحضار الثقافة لكن جيد لفهمها. لقد وفرت هذه الدول لنفسها الوسائل اللازمة لتنفيد مشاريع ثقافية كبرى لصالح سكانها، وكذلك سكان العالم ، لماذا لا نعطيهم المفاتيح حتى يتمكنوا من اكتشاف مفاتيح تراث عالمنا الثقافي؟

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