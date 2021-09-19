ZEUUS Inc تعيّن عضوين جديدين في مجلس الإدارة
EINPresswire.com/ -- (OTC: ZUUS)، (""ZEUUS أو "الشركة")، شركة تركز على البيانات المتنوعة،
تعلن عن انضمام مديرين تنفيذيين إلى مجلس إدارتها.
قام السيد بسام المطوع، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة ZEUUS، بالتعليق قائلاً:
"يسعدني أن ينضم إلينا في مجلس إدارة شركة ZEUUS Inc اثنان من السادة ذوي الخبرة الواسعة جدًا. يتمتع كلاهما عن جدارة واستحقاق بحياة مهنية وسير ذاتية لا تشوبها شائبة في ميادين تخصصاتهم في الأعمال المصرفية والإدارة".
وتابع السيد بسام: "إن تعيين هذين السيدين في مجلس إدارتنا يشدد من عزمنا على تنمية وتوسيع الشركة في المستقبل".
معلومات أكثر عن مديرينا الجدد
السيد تومي دونيو، البالغ من العمر 60 عامًا، شغل منصب رئيس شركة IT50 Global Defense Consulting، وهو الخبير الاستشاري والمستشار المطلوب لبيئات الصناعات العسكرية والتجارية المعقدة، وأيضًا المؤسسات العالمية منذ عام 2021. قاد السيد دونيو الابتكار والتخطيط الاستراتيجي في صناعة الدفاع والطائرات لأكثر من 30 عامًا. قبل انضمامه إلى IT50 Global Defense Consulting، شغل السيد تومي دونيو منصب نائب رئيس التطوير الاستراتيجي الدولي والشراكات الصناعية لشركةGeneral Atomics Aeronautical Systems في سان ديجو - كاليفورنيا منذ عام 2019.
تشمل خبرة السيد دونيو الواسعة والمتنوعة أيضًا ما يقرب من 30 عامًا في شركة Boeing، حيث شغل العديد من المناصب من مدير العمليات إلى نائب الرئيس للمبيعات الدولية، وقد شغل خلال هذا الوقت العديد من الأدوار عالية التأثير بما في ذلك الاتصال مع وزارة الدفاع الأمريكية، وتصميم وتنفيذ عقود بمليارات الدولارات، وقيادة عمليات Boeing الدولية من البداية إلى النهاية والتي تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار. قام السيد دونيو في هذا الدور بتقديم الاستشارة لكل من القيادة والجهات المعنية الرئيسية لتحديد الأهداف وتشكيل الحملات العالمية وأيضًا الشراكات التعاونية، وقد قاد الطريق نحو الابتكار المستمر من خلال الحصول على شراكات عالية القيمة، فضلاً عن السعي إلى إقامة شراكات مع كبار القادة الصناعيين وتيسيرها. عمل السيد دونيو مع القوات الجوية والبحرية والجيش ومشاة البحرية الأمريكية وعشرات الدول في جميع أنحاء العالم.
أدت جوانب القوة والخبرة للسيد دونيو إلى جعله قائدًا مطلوبًا عندما يتعلق الأمر بالتخطيط الاستراتيجي والتطوير والشراكات عالية القيمة. حصل تومي على درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة بيبرداين، ودرجة البكالوريوس في علوم الطيران من جامعة إمبري ريدل، كما خدم في القوات الجوية الأمريكية لمدة 14 عامًا.
السيد خميس بوهارون الشامسي، البالغ من العمر 57 عامًا، يتولى إدارة خدمة خبرة استشارية مصرفية. قضى السيد بوهارون الشامسي 14 عامًا في مصرف أبوظبي الإسلامي، من 2007 إلى مارس 2021، وخلال هذه الفترة شغل العديد من المناصب بما في ذلك العضو المنتدب، وعضو مجلس الإدارة، ونائب رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لمدة عامين، وقد شغل مؤخرًا منصب نائب رئيس مصرف أبوظبي الإسلامي. يتمتع السيد بوهارون الشامسي بخبرة تزيد عن 36 عامًا في المجال المصرفي، حيث عمل كرئيس تنفيذي، ومدير، ورئيس للعديد من مجالس الإدارة، وقاد بنجاح فرقًا كرئيس للجنة التسويات، وعضواً في اللجنة التنفيذية، ونائب رئيس مجلس إدارة الترشيحات والمكافآت من بين العديد من الدوائر الأخرى.
قبل عمله في مصرف أبوظبي الإسلامي، عمل السيد بوهارون الشامسي كرئيس تنفيذي للبنك التجاري الدولي لمدة عامين، ساهم خلالها في إعادة هيكلة البنك. تضمن عمله في البنك التجاري الدولي العمل كعضو منتدب في البنك التجاري للوساطة، بالإضافة إلى العمل كعضو منتدب لشركة تكامل العقارية.
السيد بوهارون الشامسي هو محاسب قانوني معتمد ومراجع حسابات، وفد شغل منصب مراجع حسابات لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لمدة 11 عامًا، وترأس فريق الرقابة والتفتيش على المصارف.
السيد بوهارون الشامسي هو مستشار مطلوب حيث شغل منصب رئيس للعديد من اللجان بما في ذلك لجنة مراجعة الحسابات في مجموعة أغذية ش م ع منذ عام 2020، وعضو مجلس إدارة منذ 2014، ومنصب رئيس مجلس الإدارة في شركة أبوظبي الوطنية للتكافل، وشركة يوني فاند كابيتال للاستثمار المالي (الإمارات العربية المتحدة) من 2009 إلى 2017، والبنك الوطني للتنمية (مصر) من 2007 إلى 2010 كرئيس مجلس إدارة، وذلك من بين العديد من المناصب الأخرى. كما عمل كعضو في العديد من مجالس الإدارة واللجان التنفيذية في الإمارات العربية المتحدة ودبي ومصر ولندن وغيرها.
فيما يتعلق بتعيين السيد بوهارون الشامسي كمدير في 8 سبتمبر 2021، أبرمت الشركة عقد اتفاق مع السيد بوهارون الشامسي بتاريخ 6 سبتمبر 2021.
مزيد من التفاصيل: /https://zeuus.com/leadership
حول شركة .ZEUUS Inc
تم تصميم أقسام ZEUUS الرئيسية الأربعة للتعامل بشكل متضافر مع فرص السوق الهامة، وهم كالآتي:
• ZEUUS Data Centers: تركز على تقديم مراكز بيانات حديثة ومقسمة إلى وحدات بأحدث التقنيات - آمنة وذات كفاءة عالية وفعالة من حيث التكلفة.
• ZEUUS Cyber Security: تركز على حماية البيانات داخل وخارج مراكز البيانات في ZEUUS من خلال توفير الأمن الإلكتروني المستمر من البداية إلى النهاية.
• Solution-As-A-Service) ZEUUS SOLAAS): تركز على تقديم حل عصري يمكن تكييفه مع نهج جاهز يركز على أعمال السوق، وهناك مثالان بارزان على ذلك وهما Secure Cloud Meetings وBlockchain كحل أعمال يقوم بتوفير شفافية البيانات وحمايتها.
• ZEUUS Energy: تركز على توليد طاقة كهربائية فعالة محايدة للكربون تعتمد على طاقة الماء والرياح والشمس. تبريد غامر مبتكر منخفض الفعالية في استخدام الطاقة.
من خلال الجمع بين قوى أقسامها الأربعة، يمكن لـ ZEUUS تقديم حلول دائمة واقتصادية مع نمو مستمر.
تؤمن الشركة أن لديها آفاقًا اقتصادية قوية من خلال الديناميكيات تخزين البيانات والخدمات السحابية والصناعات المرتبطة مثل أمن البيانات/الأمن الإلكتروني والبلوكتشين وتعدين العملات المشفرة.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الشركة على www.zeuus.com
لا تشكل المعلومات الموجودة على موقعنا الإلكتروني جزءًا من هذا البيان الصحفي.
بيان تحذيري بخصوص البيانات التطلعية
المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي تحتوي على بيانات ومعلومات تطلعية. الكلمات "تتصور" و"تؤمن" و"تبلغ التقديرات" و"تتوقع" و"تنوي" و"قد" و"تخطط" و"مشاريع" و"سوف" و"ينبغي" و"يمكن" و"تتنبأ" و"إمكانية" و"تستمر" و"قد يكون" وغيرها من التعبيرات المماثلة هي المقصود بها تحديد البيانات التطلعية، على الرغم من عدم احتواء جميع البيانات التطلعية على كلمات التعريف هذه. قد لا نحقق بالفعل الخطط أو النوايا أو التوقعات التي تم الكشف عنها في بياناتنا التطلعية هذه ويجب ألا تعتمد بشكل لا داعي له على تلك البيانات التطلعية. قد تختلف النتائج أو الأحداث الفعلية بشكل فعلي عن الخطط والنوايا والتوقعات المفصح عنها في البيانات التطلعية التي نقدمها.
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Mr Bassam Al Mutawa
تعلن عن انضمام مديرين تنفيذيين إلى مجلس إدارتها.
قام السيد بسام المطوع، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة ZEUUS، بالتعليق قائلاً:
"يسعدني أن ينضم إلينا في مجلس إدارة شركة ZEUUS Inc اثنان من السادة ذوي الخبرة الواسعة جدًا. يتمتع كلاهما عن جدارة واستحقاق بحياة مهنية وسير ذاتية لا تشوبها شائبة في ميادين تخصصاتهم في الأعمال المصرفية والإدارة".
وتابع السيد بسام: "إن تعيين هذين السيدين في مجلس إدارتنا يشدد من عزمنا على تنمية وتوسيع الشركة في المستقبل".
معلومات أكثر عن مديرينا الجدد
السيد تومي دونيو، البالغ من العمر 60 عامًا، شغل منصب رئيس شركة IT50 Global Defense Consulting، وهو الخبير الاستشاري والمستشار المطلوب لبيئات الصناعات العسكرية والتجارية المعقدة، وأيضًا المؤسسات العالمية منذ عام 2021. قاد السيد دونيو الابتكار والتخطيط الاستراتيجي في صناعة الدفاع والطائرات لأكثر من 30 عامًا. قبل انضمامه إلى IT50 Global Defense Consulting، شغل السيد تومي دونيو منصب نائب رئيس التطوير الاستراتيجي الدولي والشراكات الصناعية لشركةGeneral Atomics Aeronautical Systems في سان ديجو - كاليفورنيا منذ عام 2019.
تشمل خبرة السيد دونيو الواسعة والمتنوعة أيضًا ما يقرب من 30 عامًا في شركة Boeing، حيث شغل العديد من المناصب من مدير العمليات إلى نائب الرئيس للمبيعات الدولية، وقد شغل خلال هذا الوقت العديد من الأدوار عالية التأثير بما في ذلك الاتصال مع وزارة الدفاع الأمريكية، وتصميم وتنفيذ عقود بمليارات الدولارات، وقيادة عمليات Boeing الدولية من البداية إلى النهاية والتي تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار. قام السيد دونيو في هذا الدور بتقديم الاستشارة لكل من القيادة والجهات المعنية الرئيسية لتحديد الأهداف وتشكيل الحملات العالمية وأيضًا الشراكات التعاونية، وقد قاد الطريق نحو الابتكار المستمر من خلال الحصول على شراكات عالية القيمة، فضلاً عن السعي إلى إقامة شراكات مع كبار القادة الصناعيين وتيسيرها. عمل السيد دونيو مع القوات الجوية والبحرية والجيش ومشاة البحرية الأمريكية وعشرات الدول في جميع أنحاء العالم.
أدت جوانب القوة والخبرة للسيد دونيو إلى جعله قائدًا مطلوبًا عندما يتعلق الأمر بالتخطيط الاستراتيجي والتطوير والشراكات عالية القيمة. حصل تومي على درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة بيبرداين، ودرجة البكالوريوس في علوم الطيران من جامعة إمبري ريدل، كما خدم في القوات الجوية الأمريكية لمدة 14 عامًا.
السيد خميس بوهارون الشامسي، البالغ من العمر 57 عامًا، يتولى إدارة خدمة خبرة استشارية مصرفية. قضى السيد بوهارون الشامسي 14 عامًا في مصرف أبوظبي الإسلامي، من 2007 إلى مارس 2021، وخلال هذه الفترة شغل العديد من المناصب بما في ذلك العضو المنتدب، وعضو مجلس الإدارة، ونائب رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لمدة عامين، وقد شغل مؤخرًا منصب نائب رئيس مصرف أبوظبي الإسلامي. يتمتع السيد بوهارون الشامسي بخبرة تزيد عن 36 عامًا في المجال المصرفي، حيث عمل كرئيس تنفيذي، ومدير، ورئيس للعديد من مجالس الإدارة، وقاد بنجاح فرقًا كرئيس للجنة التسويات، وعضواً في اللجنة التنفيذية، ونائب رئيس مجلس إدارة الترشيحات والمكافآت من بين العديد من الدوائر الأخرى.
قبل عمله في مصرف أبوظبي الإسلامي، عمل السيد بوهارون الشامسي كرئيس تنفيذي للبنك التجاري الدولي لمدة عامين، ساهم خلالها في إعادة هيكلة البنك. تضمن عمله في البنك التجاري الدولي العمل كعضو منتدب في البنك التجاري للوساطة، بالإضافة إلى العمل كعضو منتدب لشركة تكامل العقارية.
السيد بوهارون الشامسي هو محاسب قانوني معتمد ومراجع حسابات، وفد شغل منصب مراجع حسابات لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لمدة 11 عامًا، وترأس فريق الرقابة والتفتيش على المصارف.
السيد بوهارون الشامسي هو مستشار مطلوب حيث شغل منصب رئيس للعديد من اللجان بما في ذلك لجنة مراجعة الحسابات في مجموعة أغذية ش م ع منذ عام 2020، وعضو مجلس إدارة منذ 2014، ومنصب رئيس مجلس الإدارة في شركة أبوظبي الوطنية للتكافل، وشركة يوني فاند كابيتال للاستثمار المالي (الإمارات العربية المتحدة) من 2009 إلى 2017، والبنك الوطني للتنمية (مصر) من 2007 إلى 2010 كرئيس مجلس إدارة، وذلك من بين العديد من المناصب الأخرى. كما عمل كعضو في العديد من مجالس الإدارة واللجان التنفيذية في الإمارات العربية المتحدة ودبي ومصر ولندن وغيرها.
فيما يتعلق بتعيين السيد بوهارون الشامسي كمدير في 8 سبتمبر 2021، أبرمت الشركة عقد اتفاق مع السيد بوهارون الشامسي بتاريخ 6 سبتمبر 2021.
مزيد من التفاصيل: /https://zeuus.com/leadership
حول شركة .ZEUUS Inc
تم تصميم أقسام ZEUUS الرئيسية الأربعة للتعامل بشكل متضافر مع فرص السوق الهامة، وهم كالآتي:
• ZEUUS Data Centers: تركز على تقديم مراكز بيانات حديثة ومقسمة إلى وحدات بأحدث التقنيات - آمنة وذات كفاءة عالية وفعالة من حيث التكلفة.
• ZEUUS Cyber Security: تركز على حماية البيانات داخل وخارج مراكز البيانات في ZEUUS من خلال توفير الأمن الإلكتروني المستمر من البداية إلى النهاية.
• Solution-As-A-Service) ZEUUS SOLAAS): تركز على تقديم حل عصري يمكن تكييفه مع نهج جاهز يركز على أعمال السوق، وهناك مثالان بارزان على ذلك وهما Secure Cloud Meetings وBlockchain كحل أعمال يقوم بتوفير شفافية البيانات وحمايتها.
• ZEUUS Energy: تركز على توليد طاقة كهربائية فعالة محايدة للكربون تعتمد على طاقة الماء والرياح والشمس. تبريد غامر مبتكر منخفض الفعالية في استخدام الطاقة.
من خلال الجمع بين قوى أقسامها الأربعة، يمكن لـ ZEUUS تقديم حلول دائمة واقتصادية مع نمو مستمر.
تؤمن الشركة أن لديها آفاقًا اقتصادية قوية من خلال الديناميكيات تخزين البيانات والخدمات السحابية والصناعات المرتبطة مثل أمن البيانات/الأمن الإلكتروني والبلوكتشين وتعدين العملات المشفرة.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الشركة على www.zeuus.com
لا تشكل المعلومات الموجودة على موقعنا الإلكتروني جزءًا من هذا البيان الصحفي.
بيان تحذيري بخصوص البيانات التطلعية
المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي تحتوي على بيانات ومعلومات تطلعية. الكلمات "تتصور" و"تؤمن" و"تبلغ التقديرات" و"تتوقع" و"تنوي" و"قد" و"تخطط" و"مشاريع" و"سوف" و"ينبغي" و"يمكن" و"تتنبأ" و"إمكانية" و"تستمر" و"قد يكون" وغيرها من التعبيرات المماثلة هي المقصود بها تحديد البيانات التطلعية، على الرغم من عدم احتواء جميع البيانات التطلعية على كلمات التعريف هذه. قد لا نحقق بالفعل الخطط أو النوايا أو التوقعات التي تم الكشف عنها في بياناتنا التطلعية هذه ويجب ألا تعتمد بشكل لا داعي له على تلك البيانات التطلعية. قد تختلف النتائج أو الأحداث الفعلية بشكل فعلي عن الخطط والنوايا والتوقعات المفصح عنها في البيانات التطلعية التي نقدمها.
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Mr Bassam Al Mutawa
ZEUUS Inc.
+1 888-469-3887
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