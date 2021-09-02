По словам генерального прокурора Ferguson, коммунальные предприятия предложат планы платежей и финансовую помощь клиентам с просроченными…

Коммунальные предприятия могут отключить электричество и воду жителям штата Вашингтон с 30 сентября.

OLYMPIA: генеральный прокурор Bob Ferguson предлагает рекомендации для потребителей коммунальных услуг, у которых есть просроченные счета и которые могут подвергнуться риску отключения коммунальных услуг. Действие моратория штата на отключение коммунальных услуг заканчивается 30 сентября.

Согласно заявкам на коммунальные услуги, в июне у более 280 000 человек были просроченные счета в пяти коммунальных предприятиях штата, принадлежащих инвесторам. Это общее количество было таким же, как и в марте 2020 года. Однако в марте 2020 года просроченная сумма составляла чуть более 39 миллионов долл. США. По состоянию на июнь эта сумма увеличилась более чем вдвое и превысила 80 миллионов долл. США. Около 54 миллионов долл. США из этой суммы приходятся на счета, просроченные на 90 или более дней.

По состоянию на июнь у пяти энергетических компаний было следующее число потребителей с просроченными счетами:

Avista — 36 973;

Cascade Natural Gas — 16 051;

Northwest Natural Gas — 12 300;

Pacific Power — 24 110;

Puget Sound Energy — 191 925.

«Выходя из пандемии, мы должны помнить, что многие люди и семьи испытывают финансовые трудности, — сказал Ferguson. — Жителям штата Вашингтон нужно знать, что им оказывается помощь, если они просрочили оплату коммунальных услуг. Никто не должен сталкиваться с отключением коммунальных услуг. Мой офис будет продолжать защищать плательщиков Вашингтона».

Что делать

Если вы просрочили оплату счетов за электроэнергию или воду (или вам грозит отключение после 30 сентября):

Позвоните своему поставщику электроэнергии и воды, чтобы узнать, какая программа лучше всего подойдет в вашей ситуации.

Семьи и отдельные лица, находящиеся на уровне 200 % от федерального уровня бедности, могут получать 2500 долл. США в год на оплату счетов.

Коммунальные предприятия должны отказаться от штрафов за просрочку платежа до 29 марта 2022 г.

Поставщики не могут отключать услуги для тех, кто обращается за помощью по счетам за газ или электроэнергию. Комиссия штата по коммунальным услугам может налагать штрафы на компании, нарушающие этот закон.

В этом году Washington Utilities & Transportation Commission (WUTC, Комиссия штата Вашингтон по коммунальным услугам и транспорту) поручила энергетическим компаниям штата — Avista, Cascade Natural Gas, Northwest Natural Gas, PacifiCorp и Puget Sound Energy — создать временные программы содействия при оплате счетов вследствие COVID-19. Это привело к выделению суммы, превышающей 40 миллионов долл. США, для помощи потребителям электроэнергии.

Контакты агентства штата

Жители штата Вашингтон могут узнать больше о доступной помощи и о том, что делать, если у них есть просроченная задолженность и им грозит отключение, связавшись с WUTC по электронной почте consumer@utc.wa.gov или позвонив на горячую линию WUTC по телефону 1-888-333-WUTC (9882). Посетите сайт www.utc.wa.gov/CovidHelp для получения более подробной информации.

Клиенты также могут связаться с Public Counsel Unit (Подразделением адвокатуры) Attorney General’s Office (Генеральной прокуратуры), чтобы узнать больше о программах помощи, позвонив по телефону (206) 464-7744 или написав по электронной почте utility@atg.wa.gov.

Public Counsel Unit представляет интересы жителей и малого бизнеса, которые являются потребителями услуг, регулируемых государством, в сфере электроэнергии, газо- и водоснабжения, телекоммуникаций, а также клиентов транспортных компаний, регулируемых комиссией UTC. Public Counsel выступает от имени клиентов на разбирательствах комиссии UTC и в судах по вопросам тарифных ставок, слияний, методов ведения деятельности, качества услуг, энергоэффективности, безопасности и политики компаний.

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Генеральный прокурор штата Вашингтон служит народу и штату Вашингтон. Как крупнейшая юридическая фирма штата Attorney General’s Office обеспечивает юридическое представительство каждого агентства, комитета и комиссии штата Вашингтон. Кроме того, Attorney General’s Office напрямую обслуживает людей, обеспечивая соблюдение законов о защите прав потребителей, гражданских правах и охране окружающей среды. Attorney General’s Office также привлекает к ответственности в связи с жестоким обращением с пожилыми людьми, мошенничеством по программе Medicaid и занимается делами, связанными с сексуальным насилием, в 38 округах из 39 округов штата Вашингтон. Посетите сайт www.atg.wa.gov для получения более подробной информации.

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Brionna Aho, директор по связям с общественностью, (360) 753-2727; Brionna.aho@atg.wa.gov

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