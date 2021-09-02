По словам генерального прокурора Ferguson, коммунальные предприятия предложат планы платежей и финансовую помощь клиентам с просроченными…
Коммунальные предприятия могут отключить электричество и воду жителям штата Вашингтон с 30 сентября.
OLYMPIA: генеральный прокурор Bob Ferguson предлагает рекомендации для потребителей коммунальных услуг, у которых есть просроченные счета и которые могут подвергнуться риску отключения коммунальных услуг. Действие моратория штата на отключение коммунальных услуг заканчивается 30 сентября.
Согласно заявкам на коммунальные услуги, в июне у более 280 000 человек были просроченные счета в пяти коммунальных предприятиях штата, принадлежащих инвесторам. Это общее количество было таким же, как и в марте 2020 года. Однако в марте 2020 года просроченная сумма составляла чуть более 39 миллионов долл. США. По состоянию на июнь эта сумма увеличилась более чем вдвое и превысила 80 миллионов долл. США. Около 54 миллионов долл. США из этой суммы приходятся на счета, просроченные на 90 или более дней.
По состоянию на июнь у пяти энергетических компаний было следующее число потребителей с просроченными счетами:
- Avista — 36 973;
- Cascade Natural Gas — 16 051;
- Northwest Natural Gas — 12 300;
- Pacific Power — 24 110;
- Puget Sound Energy — 191 925.
«Выходя из пандемии, мы должны помнить, что многие люди и семьи испытывают финансовые трудности, — сказал Ferguson. — Жителям штата Вашингтон нужно знать, что им оказывается помощь, если они просрочили оплату коммунальных услуг. Никто не должен сталкиваться с отключением коммунальных услуг. Мой офис будет продолжать защищать плательщиков Вашингтона».
Что делать
Если вы просрочили оплату счетов за электроэнергию или воду (или вам грозит отключение после 30 сентября):
- Позвоните своему поставщику электроэнергии и воды, чтобы узнать, какая программа лучше всего подойдет в вашей ситуации.
- Семьи и отдельные лица, находящиеся на уровне 200 % от федерального уровня бедности, могут получать 2500 долл. США в год на оплату счетов.
- Коммунальные предприятия должны отказаться от штрафов за просрочку платежа до 29 марта 2022 г.
- Поставщики не могут отключать услуги для тех, кто обращается за помощью по счетам за газ или электроэнергию. Комиссия штата по коммунальным услугам может налагать штрафы на компании, нарушающие этот закон.
В этом году Washington Utilities & Transportation Commission (WUTC, Комиссия штата Вашингтон по коммунальным услугам и транспорту) поручила энергетическим компаниям штата — Avista, Cascade Natural Gas, Northwest Natural Gas, PacifiCorp и Puget Sound Energy — создать временные программы содействия при оплате счетов вследствие COVID-19. Это привело к выделению суммы, превышающей 40 миллионов долл. США, для помощи потребителям электроэнергии.
Контакты агентства штата
Жители штата Вашингтон могут узнать больше о доступной помощи и о том, что делать, если у них есть просроченная задолженность и им грозит отключение, связавшись с WUTC по электронной почте consumer@utc.wa.gov или позвонив на горячую линию WUTC по телефону 1-888-333-WUTC (9882). Посетите сайт www.utc.wa.gov/CovidHelp для получения более подробной информации.
Клиенты также могут связаться с Public Counsel Unit (Подразделением адвокатуры) Attorney General’s Office (Генеральной прокуратуры), чтобы узнать больше о программах помощи, позвонив по телефону (206) 464-7744 или написав по электронной почте utility@atg.wa.gov.
Public Counsel Unit представляет интересы жителей и малого бизнеса, которые являются потребителями услуг, регулируемых государством, в сфере электроэнергии, газо- и водоснабжения, телекоммуникаций, а также клиентов транспортных компаний, регулируемых комиссией UTC. Public Counsel выступает от имени клиентов на разбирательствах комиссии UTC и в судах по вопросам тарифных ставок, слияний, методов ведения деятельности, качества услуг, энергоэффективности, безопасности и политики компаний.
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Генеральный прокурор штата Вашингтон служит народу и штату Вашингтон. Как крупнейшая юридическая фирма штата Attorney General’s Office обеспечивает юридическое представительство каждого агентства, комитета и комиссии штата Вашингтон. Кроме того, Attorney General’s Office напрямую обслуживает людей, обеспечивая соблюдение законов о защите прав потребителей, гражданских правах и охране окружающей среды. Attorney General’s Office также привлекает к ответственности в связи с жестоким обращением с пожилыми людьми, мошенничеством по программе Medicaid и занимается делами, связанными с сексуальным насилием, в 38 округах из 39 округов штата Вашингтон. Посетите сайт www.atg.wa.gov для получения более подробной информации.
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