AG Ferguson：公用事业单位将为有欠费账户的客户提供付款计划、经济援助

公用事业单位可能在 9 月 30 日停供华盛顿州民众的能源、用水

OLYMPIA — 总检察长 Bob Ferguson 将要向有欠费账户并且可能面临公用事业停供的公用事业客户提供指导意见。全州范围的公用事业停供暂停令于 9 月 30 日结束。

根据公用事业档案，在 6 月份，本州的五家投资者所有的公用事业单位有超过 280,000 户欠费。该总数相当于 2020 年 3 月份时的数字。但是在 2020 年 3 月，民众拖欠的金额总计才刚过 3,900 万美元。截至 6 月份，该数字已翻两倍多，超过了 8,000 万美元。在该总数中，将近 5,400 万美元来自欠费 90 天或更久的账单。

截至 6 月份，该五家能源公司的欠费客户数量如下：

Avista 有 36,973 户

Cascade Natural Gas 有 16,051 户

Northwest Natural Gas 有 12,300 户

Pacific Power 有 24,110 户

Puget Sound Energy 有 191,925 户

Ferguson 说：“在我们从疫情中恢复时，我们需要记住，有许多人和家庭正在经历财务困难。华盛顿州民众要了解，如果他们拖欠了公用事业账单，他们能获得援助。任何人都不应该面临公用事业停供的情况。我的办公室将继续为华盛顿州的缴费人提供支持。”

应怎样做

如果您拖欠了能源或水费，或者 9 月 30 日之后将被停供：

致电您的能源和供水公司，咨询哪种计划最适合您的情况

处于 200% 联邦贫困线的家庭和个人可以每年领到 2,500 美元的账单援助

公用事业单位必须免除截至 2022 年 3 月 29 日的滞纳金

提供商不能对寻求燃气或电力账单援助的任何人停供服务。州公用事业委员会可以处罚违反该法律的公司。

Washington Utilities & Transportation Commission（WUTC，华盛顿公用事业和交通委员会）于今年年初命令了州能源公用事业单位，即 Avista、Cascade Natural Gas、Northwest Natural Gas、PacifiCorp 和 Puget Sound Energy 制定临时的 COVID-19 账单救济计划。能源客户因此获得了逾 4,000 万美元的新援助资金。

州机构联系人

华盛顿州民众如果已欠费，并面临停供的风险，可以联系 WUTC，电子邮件地址 consumer@utc.wa.gov，或拨打 WUTC 热线电话 1-888-333-WUTC (9882)，了解关于可用援助的更多信息以及应该怎样做。若要了解更多信息，请访问 www.utc.wa.gov/CovidHelp。

消费者也可以联系 Attorney General’s Office（总检察长办公室）的 Public Counsel Unit（公共法律顾问小组），了解关于援助计划的更多信息，电话 (206) 464-7744 或电子邮件地址 utility@atg.wa.gov。

Public Counsel Unit 代表州监管的电气、天然气、水和电信公司的住宅和小企业客户，以及 UTC 监管的运输公司的客户。公共法律顾问在 UTC 和法庭代表客户的权益，处理费率、合并、商业惯例、服务质量、能源效率、安全和政策问题。

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华盛顿州的总检察长服务于华盛顿州的民众和全州。作为本州最大的法律事务所，Attorney General’s Office 为华盛顿州的每一个州机构、董事会和委员会提供法律代表服务。另外，该办公室直接为民众服务，执行消费者保护、民权以及环境保护法律。该办公室也在华盛顿州 39 个县中的 38 个县对老年人虐待、Medicaid 欺诈进行起诉，并且处理性暴力犯罪者案件。请访问 www.atg.wa.gov 了解更多信息。

媒体联系人：

Brionna Aho，宣传主任，(360) 753-2727，Brionna.aho@atg.wa.gov

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