AG Ferguson：公用事業單位將為有欠費帳戶的客戶提供付款計劃、經濟援助

公用事業單位可能在 9 月 30 日停供華盛頓州民眾的能源、用水

OLYMPIA — 總檢察長 Bob Ferguson 將要向有欠費帳戶並且可能面臨公用事業停供的公用事業客戶提供指導意見。全州範圍的公用事業停供暫停令於 9 月 30 日結束。

根據公用事業檔案，在 6 月份，本州的五家投資者所有的公用事業單位有超過 280,000 戶欠費。該總數相當於 2020 年 3 月份時的數字。但是在 2020 年 3 月，民眾拖欠的金額總計才剛過 3,900 萬美元。截至 6 月份，該數字已翻兩倍多，超過了 8,000 萬美元。在該總數中，將近 5,400 萬美元來自欠費 90 天或更久的帳單。

截至 6 月份，該五家能源公司的欠費客戶數量如下：

Avista 有 36,973 戶

Cascade Natural Gas 有 16,051 戶

Northwest Natural Gas 有 12,300 戶

Pacific Power 有 24,110 戶

Puget Sound Energy 有 191,925 戶

Ferguson 說：「在我們從疫情中恢復時，我們需要記住，有許多人和家庭正在經歷財務困難。華盛頓州民眾要瞭解，如果他們拖欠了公用事業帳單，他們能獲得援助。任何人都不應該面臨公用事業停供的情況。我的辦公室將繼續為華盛頓州的繳費人提供支援。」

應怎樣做

如果您拖欠了能源或水費，或者 9 月 30 日之後將被停供：

致電您的能源和供水公司，諮詢哪種計劃最適合您的情況

處於 200% 聯邦貧困線的家庭和個人可以每年領到 2,500 美元的帳單援助

公用事業單位必須免除截至 2022 年 3 月 29 日的滯納金

提供商不能對尋求燃氣或電力帳單援助的任何人停供服務。州公用事業委員會可以處罰違反該法律的公司。

Washington Utilities & Transportation Commission（WUTC，華盛頓公用事業和交通委員會）於今年年初命令了州能源公用事業單位，即 Avista、Cascade Natural Gas、Northwest Natural Gas、PacifiCorp 和 Puget Sound Energy 制定臨時的 COVID-19 帳單救濟計劃。能源客戶因此獲得了逾 4,000 萬美元的新援助資金。

州機構聯絡人

華盛頓州民眾如果已欠費，並面臨停供的風險，可以聯絡 WUTC，電子郵件地址 consumer@utc.wa.gov，或撥打 WUTC 熱線電話 1-888-333-WUTC (9882)，瞭解關於可用援助的更多資訊以及應該怎樣做。若要瞭解更多資訊，請造訪 www.utc.wa.gov/CovidHelp。

消費者也可以聯絡 Attorney General’s Office（總檢察長辦公室）的 Public Counsel Unit（公共法律顧問小組），瞭解關於援助計劃的更多資訊，電話 (206) 464-7744 或電子郵件地址 utility@atg.wa.gov。

Public Counsel Unit 代表州監管的電氣、天然氣、水和電信公司的住宅和小企業客戶，以及 UTC 監管的運輸公司的客戶。公共法律顧問在 UTC 和法庭代表客戶的權益，處理費率、合併、商業慣例、服務品質、能源效率、安全和政策問題。

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華盛頓州的總檢察長服務於華盛頓州的民眾和全州。作為本州最大的法律事務所，Attorney General’s Office 為華盛頓州的每一個州機構、董事會和委員會提供法律代表服務。另外，該辦公室直接為民眾服務，執行消費者保護、民權以及環境保護法律。該辦公室也在華盛頓州 39 個縣中的 38 個縣對年長者虐待、Medicaid 詐欺進行起訴，並且處理性暴力犯罪者案件。請造訪 www.atg.wa.gov 瞭解更多資訊。

媒體聯絡人：

Brionna Aho，宣傳主任，(360) 753-2727，Brionna.aho@atg.wa.gov

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