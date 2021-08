Journée internationale des victimes de disparition forcée : TGTE

L’ONU a déclaré le 30 août comme étant la Journée internationale des victimes de disparition forcée.

PARIS, FRANCE, August 27, 2021 / EINPresswire.com / --Le Gouvernement Transnational de l'Eelam Tamoul organise à cette occasion des manifestations simultanées dans 6 pays: FRANCE, ALLEMAGNE, ANGLETERRE, CANADA, ETATS-UNIS, et AUSTRALIE.Au Sri Lanka, on dénombre plus de 146 000 cas de victimes de disparition forcée. Le groupe de travail de l'ONU chargé d'enquêter sur les cas de personne disparue a notifié dans son rapport suite à sa visite au Sri Lanka en novembre 2015: "Au niveau mondial, le deuxième plus grand nombre de cas de disparition forcée rencontré par le Groupe de travail concerne le Sri Lanka".Des témoignages de membres de familles de victimes seront publiés en ce jour ainsi qu'une exposition photographique de la lutte entreprise par de courageuses femmes et mères de personnes disparues malgré les nombreuses intimidations dont elles sont victimes.A Paris, une manifestation est organisée sur la Place de Trocadéro le 30 août 2021 de 15h à 18h en collaboration avec l'association « La Maison du Tamil Eelam ».Gouvernement Transnational de l'Eelam TamoulMinistère des Droits de l'Homme, Atrocités de Masse et de la Prévention du GénocideTel: +33622131883Email: s.mahinthan@tgte.org