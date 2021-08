Carlex Glass America Ernennt Eine Managerin Für Nachhaltigkeit & Soziale Verantwortung

Carrie Barnette, Managerin Für Nachhaltigkeit & Soziale Verantwortung

NASHVILLE, TENNESSEE, UNITED STATES, August 26, 2021 /EINPresswire.com/ -- Carlex Glass America, LLC freut sich, die Ernennung von Carrie Barnette als Manager, Global Sustainability & Reporting mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.

Barnette leitet die laufende Entwicklung und Umsetzung der SSR-Strategie im gesamten Unternehmen, einschließlich aller US-amerikanischen und europäischen Standorte. Sie wird auch als Repräsentantin für Carlex fungieren, um in Zusammenarbeit mit den Kunden und OEMs die Nachhaltigkeit im Automobilsegment zu stärken.

Carrie kam 2014 zu Carlex und war als Qualitätsingenieurin/Laborleiterin und Programmmanagerin für Ford, BMW und Subaru tätig. Frau Barnette hat einen Bachelor of Science in Umweltwissenschaften der University of Florida und war zwei Jahre lang als Bundesangestellte für das Umweltkommando der US-Armee tätig, führte Umweltaudits durch und leitete Umwelt- und Nachhaltigkeitsinitiativen, und arbeitete weitere zwei Jahre als Beraterin für Umweltangelegenheiten.

Im Management der Datenerfassungs- und Berichtspflichten verfügt Carrie über ein fundiertes operatives Wissen über Carlex-Produkte und -Prozesse, kombiniert mit einem breiten Wissen bezüglich Umweltvorschriften und -gesetze. Sie wird dieses Wissen auf alle Geschäftsaktivitäten anwenden können und entsprechende Ziele und Umsetzungsstrategien festlegen.

"Wir freuen uns sehr, Carrie in diese neue Rolle zu berufen. Unser Programm für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung ist ein wichtiger Pfeiler unserer gesamten Wachstumsstrategie", fügte Chris Herrmann, Carlex Director of Corporate Environmental Health & Safety, hinzu. "Diese Ernennung ist ein wichtiger Schritt in der Weiterentwicklung unseres Engagements zu mehr Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung, mit dem Ziel nachhaltige Prinzipien in allen Bereiche zu integrieren."

Carrie wird diesbezüglich auch die Verbindungsperson zu Carlexs Muttergesellschaft Central Glass sein und deren Nachhaltigkeits- und Umweltinitiativen unterstützt.

ÜBER CARLEX GLASS AMERICA

Carlex Glass America, LLC mit Sitz in Nashville, Tennessee, ist ein führender globaler Tier-1-Lieferant von Erstausrüstung und Ersatzglas für die Automobilhersteller und die Aftermarket-Industrie der Erstausrüster. Carlex ist eine Tochtergesellschaft von Central Glass Co., Ltd., Japan.