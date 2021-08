Secretary Gorbea Launches RI Census Data Explorer

PROVIDENCE, RI – With the recent release of redistricting data from the 2020 U.S. Census, Secretary of State Nellie M. Gorbea has launched the Rhode Island Census Data Explorer. This interactive online resource allows users to explore more than two centuries of Rhode Island census data down to the community level.

"Census data is incredibly powerful. It shows the history and future of our state, and we can use it to better serve Rhode Islanders," said Secretary Gorbea. "My team has developed resources like the Census Data Explorer and our Business Data Hub to make mountains of information easily accessible. This is how we empower entrepreneurs, educators, and everyday people."

The Census Data Explorer illustrates how Rhode Island's population and demographics have evolved from 1708 to today. Users can view statewide data or drill down to specific communities for details on changes in each city and town.

Additional tabs allow users to access even more census data, including race and ethnicity counts in 2010 and 2020, populations age 18 and over, and historical Rhode Island state census data. Until 1965, Rhode Island conducted its own state census five years after each decennial national census.

Secretary Gorbea has also made additional census data available through the Rhode Island State Archives. The Count Me In! story map, developed ahead of the 2020 U.S. Census, outlines the genesis and importance of the decennial count. Count Me In! also provides historical census forms, count books, petitions, correspondence, and interactive aerial maps showing how Rhode Island neighborhoods have evolved over the past century.

###

La Secretaria Gorbea lanza el Buscador de Datos del Censo de RI, "RI Census Data Explorer"

PROVIDENCE, RI - Con la publicación reciente de los datos de la redistribución de los distritos del Censo de EE.UU. de 2020, la Secretaria de Estado Nellie Gorbea ha lanzado el Buscador de Datos del Censo de RI, RI Census Data Explorer. Este recurso interactivo en línea permite a los usuarios explorar más de dos siglos de datos del censo de Rhode Island hasta los niveles más focalizados dentro de la comunidad.

"Los datos del censo son increíblemente poderosos. Muestran la historia y el futuro de nuestro estado, y podemos utilizarlos para servir mejor a los habitantes de Rhode Island", dijo la Secretaria Gorbea. "Mi equipo ha desarrollado recursos como el Buscador de Datos del Censo de RI, RI Census Data Explorer y nuestro Centro de Datos Comerciales Business Data Hub para facilitar el acceso a una gran cantidad de información. Así es como empoderamos a los empresarios, educadores y el público en general.

El Buscador de Datos del Censo de RI, RI Census Data Explorer ilustra la evolución de la población y la demografía de Rhode Island desde 1708 hasta el día de hoy. Los usuarios pueden ver los datos de todo el estado o profundizar en comunidades específicas para obtener detalles sobre los cambios en cada ciudad y pueblo.

Las pestañas adicionales del buscador le permiten a los usuarios acceder a aun más datos del censo, incluidos los recuentos de raza y etnia en 2010 y 2020, la población mayor de 18 años y los datos históricos del censo estatal de Rhode Island. Hasta el año 1965, Rhode Island realizaba su propio censo estatal, cinco años después de cada censo decenal nacional.

La Secretaria Gorbea también ha puesto a disposición datos adicionales del censo a través de los Archivos Estatales de Rhode Island. Este recurso infográfico de ¡Cuenta conmigo! "The Count Me In!", desarrollado en anticipación al Censo Estadounidense de 2020, describe el origen y la importancia del recuento decenal. ¡Cuenta conmigo! "Count Me In!", también ofrece formularios históricos del censo, libros de recuento, peticiones, correspondencia y mapas aéreos interactivos que muestran cómo han evolucionado las ciudades y pueblos de Rhode Island durante el último siglo.

###