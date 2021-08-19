AG Ferguson：止赎暂停令已于 7 月 31 日结束，全州范围内为有风险的房主提供免费咨询

住房顾问将解释从 8 月 31 日起适用于房主的新联邦保护

OLYMPIA — 在联邦止赎暂停令于 7 月 31 日结束之后，总检察长 Bob Ferguson 将向华盛顿州的房主提供关于住房咨询服务可用性的指导意见和资源。Ferguson 鼓励房主需要现在采取行动，根据他们的贷款类型，了解他们可以使用哪些宽限期后的选项。住房顾问可以协助房主浏览在 8 月底生效的新联邦规则和援助计划，以帮助房主保住他们的家。

在与抵押贷款服务机构沟通之前，房主可能需要帮助来理解他们的抵押贷款凭据或他们有哪些选项。Washington Homeownership Resource Center（华盛顿州房主资源中心）提供免费或低价的资源，包括住房咨询，网址 https://www.homeownership-wa.org/，也可以拨打电话 1-877-894-HOME (4663)。

于 8 月 31 日生效的新 Consumer Financial Protection Bureau（CFPB，消费者财务保护局）规则将要求抵押贷款服务机构为房主提供更多宽限期后选项。对于一些房主来说，这些选项可能包括：

申请降低他们的贷款利率

延长贷款期限

减少月度还款额

未能合规的抵押贷款服务机构可能违反 Attorney General’s Office（总检察长办公室）执行的 Washington’s Consumer Protection Act（华盛顿州消费者保护法案）。

Ferguson 说：“现在，需要援助的房主有许多可用的选项，以防止他们失去住宅。正经历财务困难的房主应该今天就免费联系房屋顾问。房主有更多的选择，能获得他们需要的援助。”

Harvard University 的一项研究显示，在 2021 年年初，有 230 万房主仍在有效的宽限期内，而其中 190 万人已欠款 90 天或更久。大约 700 万房主（全国所有抵押贷款者的 14%）在疫情期间进入了宽限期，但 480 万人在 3 月前都离开了这些计划。

了解您的权利并避免潜在骗局

新的 CFPB 规则适用于房主主要住所的抵押贷款。CFPB 为房主提供的某些保护将于 12 月 31 日失效。修改和付款计划将根据房主的抵押贷款类型而有所不同。住房顾问可以帮助房主确定他们的贷款类型是什么，并且解释选项。

州法律要求贷款机构在止赎前通知借款人止赎咨询和潜在调解的可用性。住房顾问或律师必须转介愿意参加调解计划的任何房主。

由于有新的规则和混乱的局面，所以骗子们可能试图利用这种情况。可能有一些公司声称，他们可以帮助房主获得抵押贷款救济，停止止赎，或者获得房屋净值。警惕有任何人收取预付费，保证结果，要求您转让房屋的产权，或者要求您直接向他们支付抵押贷款还款。

如果您认为您是“止赎营救骗局”的受害者，请拨打 Washington State Attorney General’s office（华盛顿州总检察长办公室）的电话 1-800-551-4636，或者前往 http://www.atg.wa.gov/FileAComplaint.aspx 以线上或书面形式向该办公室提起投诉。

Department of Financial Institutions（DFI，金融机构局）在其网站提供了有关面向房主的计划的更多信息以及一般建议：https://dfi.wa.gov/homeownership/

房主也可以访问 Department of Commerce（商务局）房主援助资金，判断他们是否符合援助的资格：https://www.commerce.wa.gov/homeowner-assistance-fund/

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华盛顿州的总检察长服务于华盛顿州的民众和全州。作为本州最大的法律事务所，Attorney General’s Office 为华盛顿州的每一个州机构、董事会和委员会提供法律代表服务。另外，该办公室直接为民众服务，执行消费者保护、民权以及环境保护法律。该办公室也在华盛顿州 39 个县中的 38 个县对老年人虐待、Medicaid 欺诈进行起诉，并且处理性暴力犯罪者案件。请访问 www.atg.wa.gov 了解更多信息。

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