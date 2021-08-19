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OLYMPIA: после того как 31 июля закончился срок действия федерального моратория на обращение взыскания, генеральный прокурор Bob Ferguson предлагает домовладельцам Вашингтона рекомендации и ресурсы относительно доступности консультационных услуг по жилищным вопросам. Ferguson призывает домовладельцев действовать сейчас и узнать, какие варианты по завершении периода отказа от принятия мер для них могут быть доступны в зависимости от того, какой у них вид кредита. Консультанты по жилищным вопросам могут помочь домовладельцам ориентироваться в новых федеральных правилах и программах помощи, которые вступают в силу в конце августа, чтобы помочь людям сохранить свои дома.

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