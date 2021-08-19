AG Ferguson：止贖暫停令已於 7 月 31 日結束，全州範圍內為有風險的房主提供免費諮詢

住房顧問將解釋從 8 月 31 日起適用於房主的新聯邦保護

OLYMPIA — 在聯邦止贖暫停令於 7 月 31 日結束之後，總檢察長 Bob Ferguson 將向華盛頓州的房主提供關於住房諮詢服務可用性的指導意見和資源。Ferguson 鼓勵房主需要現在採取動作，根據他們的貸款類型，瞭解他們可以使用哪些寬限期後的選項。住房顧問可以協助房主瀏覽在 8 月底生效的新聯邦規則和援助計劃，以幫助房主保住他們的家。

在與抵押貸款服務機構溝通之前，房主可能需要幫助來理解他們的抵押貸款憑據或他們有哪些選項。Washington Homeownership Resource Center（華盛頓州房主資源中心）提供免費或低價的資源，包括住房諮詢，網址 https://www.homeownership-wa.org/，也可以撥打電話 1-877-894-HOME (4663)。

於 8 月 31 日生效的新 Consumer Financial Protection Bureau（CFPB，消費者財務保護局）規則將要求抵押貸款服務機構為房主提供更多寬限期後選項。對於一些房主來說，這些選項可能包括：

申請降低他們的貸款利率

延長貸款期限

減少月度還款額

未能合規的抵押貸款服務機構可能違反 Attorney General’s Office（總檢察長辦公室）執行的 Washington’s Consumer Protection Act（華盛頓州消費者保護法案）。

Ferguson 說：「現在，需要援助的房主有許多可用的選項，以防止他們失去住宅。正經歷財務困難的房主應該今天就免費聯絡房屋顧問。房主有更多的選擇，能獲得他們需要的援助。」

Harvard University 的一項研究顯示，在 2021 年年初，有 230 萬房主仍在有效的寬限期內，而其中 190 萬人已欠款 90 天或更久。大約 700 萬房主（全國所有抵押貸款者的 14%）在疫情期間進入了寬限期，但 480 萬人在 3 月前都離開了這些計劃。

瞭解您的權利並避免潛在騙局

新的 CFPB 規則適用於房主主要住所的抵押貸款。CFPB 為房主提供的某些保護將於 12 月 31 日失效。修改和付款計劃將根據房主的抵押貸款類型而有所不同。住房顧問可以幫助房主確定他們的貸款類型是什麼，並且解釋選項。

州法律要求貸款機構在止贖前通知借款人止贖諮詢和潛在調解的可用性。住房顧問或律師必須轉介願意參加調解計劃的任何房主。

由於有新的規則和混亂的局面，所以騙子們可能試圖利用這種情況。可能有一些公司聲稱，他們可以幫助房主獲得抵押貸款救濟，停止止贖，或者獲得房屋淨值。警惕有任何人收取預付費，保證結果，要求您轉讓房屋的產權，或者要求您直接向他們支付抵押貸款還款。

如果您認為您是「止贖營救騙局」的受害者，請撥打 Washington State Attorney General’s office（華盛頓州總檢察長辦公室）的電話 1-800-551-4636，或者前往 http://www.atg.wa.gov/FileAComplaint.aspx 以線上或書面形式向該辦公室提起投訴。

Department of Financial Institutions（DFI，金融機構局）在其網站提供了有關面向房主的計劃的更多資訊以及一般建議：https://dfi.wa.gov/homeownership/

房主也可以造訪 Department of Commerce（商務局）房主援助資金，判斷他們是否符合援助的資格：https://www.commerce.wa.gov/homeowner-assistance-fund/

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華盛頓州的總檢察長服務於華盛頓州的民眾和全州。作為本州最大的法律事務所，Attorney General’s Office 為華盛頓州的每一個州機構、董事會和委員會提供法律代表服務。另外，該辦公室直接為民眾服務，執行消費者保護、民權以及環境保護法律。該辦公室也在華盛頓州 39 個縣中的 38 個縣對年長者虐待、Medicaid 詐欺進行起訴，並且處理性暴力犯罪者案件。請造訪 www.atg.wa.gov 瞭解更多資訊。

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Brionna Aho，宣傳主任，(360) 753-2727，Brionna.aho@atg.wa.gov

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