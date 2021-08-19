По словам генерального прокурора Ferguson, срок действия моратория на обращение взыскания истек 31 июля, бесплатные консультации доступны по всему штату для домовладельцев из групп риск…

Консультанты по жилищным вопросам объяснят новые федеральные меры защиты для домовладельцев, которые применяются с 31 августа.

OLYMPIA: после того как 31 июля закончился срок действия федерального моратория на обращение взыскания, генеральный прокурор Bob Ferguson предлагает домовладельцам Вашингтона рекомендации и ресурсы относительно доступности консультационных услуг по жилищным вопросам. Ferguson призывает домовладельцев действовать сейчас и узнать, какие варианты по завершении периода отказа от принятия мер для них могут быть доступны в зависимости от того, какой у них вид кредита. Консультанты по жилищным вопросам могут помочь домовладельцам ориентироваться в новых федеральных правилах и программах помощи, которые вступают в силу в конце августа, чтобы помочь людям сохранить свои дома.

Домовладельцам может потребоваться помощь в понимании их ипотечных документов или имеющихся вариантов перед разговором с ипотечным агентом. Washington Homeownership Resource Center (Ресурсный центр по домовладению в штате Вашингтон) предлагает бесплатные или недорогие ресурсы, в том числе консультации по вопросам жилья, на сайте https://www.homeownership-wa.org/ или по телефону 1-877-894-HOME (4663).

Новые правила Consumer Financial Protection Bureau (CFPB, Бюро по финансовой защите потребителей), вступающие в силу 31 августа, потребуют от обслуживающих компаний предлагать домовладельцам больше вариантов по завершении периода отказа от принятия мер. Для некоторых домовладельцев эти варианты могут включать:

подачу заявки на снижение процентной ставки по кредиту;

продление срока кредита;

уменьшение ежемесячных платежей.

Обслуживающие компании, которые не соблюдают правила, могут нарушить Washington Consumer Protection Act (Закон штата Вашингтон о защите прав потребителей), исполнение которого обеспечивает Attorney General’s Office (Генеральная прокуратура).

«Сейчас домовладельцам, нуждающимся в помощи, доступно множество вариантов, чтобы они не потеряли свои дома, — сказал Ferguson. —Домовладельцам, испытывающим финансовые трудности, следует прямо сейчас бесплатно обратиться к консультанту по жилищным вопросам. Есть множество вариантов получения необходимой помощи».

Исследование Harvard University показало, что 2,3 млн домовладельцев пользовались отказом от принятия мер в начале 2021 года, а также что 1,9 млн из них задерживали выплаты на 90 дней или более. Примерно 7 миллионов домовладельцев (14 процентов всех держателей ипотечных кредитов по всей стране) во время пандемии стали участниками программ отказа от принятия мер. К марту эти программы перестали использовать 4,8 миллиона человек.

Знайте свои права и избегайте возможного мошенничества

Новые правила CFPB применяются к ипотеке по основному месту проживания домовладельца. Срок действия определенных мер защиты домовладельцев, предлагаемых CFPB, истекает 31 декабря. Доступные варианты и программы выплат будут отличаться в зависимости от видов ипотечных кредитов. Консультант по жилищным вопросам может помочь домовладельцу определить, какой у него вид кредита, и объяснить, какие варианты для него доступны.

Закон штата требует, чтобы кредиторы уведомляли заемщиков до обращения взыскания о возможности получения консультаций по обращению взыскания и возможном посредничестве. Консультант по жилищным вопросам или уполномоченный представитель должен обратиться ко всем домовладельцам, желающим участвовать в программе посредничества.

В связи с новыми правилами и путаницей мошенники могут попытаться воспользоваться ситуацией. Компании могут заявить, что способны помочь домовладельцам смягчить условия выплаты ипотеки, прекратить обращение взыскания или получить разницу между суммой долга и стоимостью дома. Остерегайтесь тех, кто требует авансовые платежи, гарантирует результаты, просит вас передать право собственности на дом или платить за ипотеку непосредственно им.

Если вы считаете, что уже стали жертвой мошенничества, связанного с помощью при обращении взыскания, позвоните в Washington State Attorney General’s Office (Генеральную прокуратуру штата Вашингтон) по телефону 1-800-551-4636 либо подайте туда жалобу онлайн или в письменной форме, перейдя по ссылке http://www.atg.wa.gov/FileAComplaint.aspx.

Department of Financial Institutions (DFI, Департамент финансовых учреждений) предоставил дополнительную информацию о его программах и общие рекомендации для домовладельцев на этой странице: https://dfi.wa.gov/homeownership/

Домовладельцы также могут посетить страницу фонда Homeowner Assistance Fund при Department of Commerce (Департаменте торговли), чтобы узнать, имеют ли они право на получение помощи: https://www.commerce.wa.gov/homeowner-assistance-fund/

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Генеральный прокурор штата Вашингтон служит народу и штату Вашингтон. Как крупнейшая юридическая фирма штата Attorney General’s Office обеспечивает юридическое представительство каждого агентства, комитета и комиссии штата Вашингтон. Кроме того, Attorney General’s Office напрямую обслуживает людей, обеспечивая соблюдение законов о защите прав потребителей, гражданских правах и охране окружающей среды. Attorney General’s Office также привлекает к ответственности в связи с жестоким обращением с пожилыми людьми, мошенничеством по программе Medicaid и занимается делами, связанными с сексуальным насилием, в 38 округах из 39 округов штата Вашингтон. Посетите сайт www.atg.wa.gov для получения более подробной информации.

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