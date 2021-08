Two Special Elections Scheduled in Central Falls

PROVIDENCE, RI – Secretary of State Nellie M. Gorbea is providing the following schedule for two upcoming special elections in Central Falls. The first is a special election to fill a seat on the City Council in Ward 3. The second is a special bond referendum election that would authorize up to $5,760,000 in borrowing for construction, renovation, and improvement of schools and facilities in the city.

"Few decisions in our communities are more important than those made in special elections," said Secretary Gorbea. "City councilors set policies that affect our daily lives, and improvements to schools and municipal buildings are felt by the entire community. I encourage all eligible voters in Central Falls to cast their ballots in these two special elections."

Central Falls City Council Ward 3 Special Election Calendar • August 26-27, 2021: Deadline for candidates to file declarations of candidacy with the Central Falls Board of Canvassers

• September 5, 2021: Last day to register to vote in the primary

• September 14, 2021: Last day to submit a mail ballot application for the primary

• September 15 – October 4, 2021: Emergency in-person/early in-person voting period for the primary

• October 5, 2021: PRIMARY (if necessary) – Polls open 7 a.m. to 8 p.m.

• October 3, 2021: Last day to register to vote in the special election

• October 12, 2021: Last day to submit a mail ballot application for the election

• October 13 – November 1, 2021: Early in-person voting period for the election

• November 2, 2021: ELECTION DAY – Polls open 7 a.m. to 8 p.m.

Central Falls Special Bond Referendum Election Calendar • October 3, 2021: Last day to register to vote in the special election

• October 12, 2021: Last day to submit a mail ballot application for the election

• October 13 – November 1, 2021: Early in-person voting period for the election

• November 2, 2021: ELECTION DAY – Polls open 7 a.m. to 8 p.m.

IMPORTANT MAIL BALLOT NOTE: The executive order that waived the requirement for voters to obtain a notarization or two witness signatures on their mail ballot envelope has expired. This means that a notarization or two witness signatures are again required to vote by mail.

Secure drop boxes will be available for voters to drop off completed mail ballots at the Central Falls Police Department (160 Illinois Street), the Board of Elections' headquarters (2000 Plainfield Pike, Cranston), and the Department of State's Elections Division (148 West River Street, Providence) through 8:00 p.m. on November 2.

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 19 de agosto de 2021 Contacto de los medios de comunicación: Nick Domings - 401.330.3189

Fechas programadas para las dos Elecciones Especiales en la ciudad de Central Falls

Providence, RI - La Secretaria de Estado Nellie M. Gorbea presenta el siguiente calendario para las dos próximas elecciones especiales en la ciudad de Central Falls. La primera es una elección especial para ocupar el puesto en el Concejo Municipal en el Distrito 3. La segunda es una elección especial de referéndum de bonos que autorizaría hasta $5.760.000 en préstamos para la construcción, renovación y mejora de escuelas e instalaciones en la ciudad.

"Pocas decisiones en nuestras comunidades son más importantes que las que se toman en las elecciones especiales", dijo la Secretaria Gorbea. "Los concejales establecen normas que afectan en nuestra vida cotidiana, y las mejoras de las escuelas y los edificios municipales se perciben por toda la comunidad. Animo a todos los votantes elegibles en Central Falls a emitir su voto en estas dos elecciones especiales."

Calendario de la Elección Especial del Concejo Municipal de Central Falls – Distrito 3 • 26 - 27 de agosto de 2021: Fecha límite para que los candidatos presenten sus declaraciones de candidatura ante la junta local de elecciones de Central Falls.

• 5 de septiembre de 2021: Último día para inscribirse para votar en la Elección Primaria.

• 14 de septiembre de 2021: Último día para presentar una solicitud para votar por correo en la Elección Primaria.

• 15 de septiembre - 4 de octubre de 2021: Período de votación de emergencia/por adelantado en persona para la Elección Primaria.

• 5 de octubre de 2021: ELECCIÓN PRIMARIA (si es necesario) - Las urnas abren desde las 7 a.m. hasta las 8 p.m.

• 3 de octubre de 2021: Último día para inscribirse para votar en la Elección Especial

• 12 de octubre de 2021: Último día para presentar una solicitud para votar por correo en la Elección Especial

• 13 de octubre - 1 de noviembre de 2021: Período de votación por adelantado en persona para la Elección Especial

• 2 de noviembre de 2021: DÍA DE LA ELECCIÓN - Las urnas abren desde las 7 a.m. hasta las 8 p.m.

Calendario de la Elección Especial de Referéndum – Central Falls • 3 de octubre de 2021: Último día para inscribirse para votar en la Elección Especial

• 12 de octubre de 2021: Último día para presentar una solicitud para votar por correo en la Elección Especial

• 13 de octubre - 1 de noviembre de 2021: Período de votación por adelantado en persona para la Elección Especial

• 2 de noviembre de 2021: DÍA DE LA ELECCIÓN - Las urnas abren desde las 7 a.m. hasta las 8 p.m.

NOTIFICACIÓN IMPORTANTE SOBRE LOS REQUISITOS PARA VOTAR POR CORREO La orden ejecutiva que prescindió del requisito de obtener una notarización o las firmas de dos testigos en el sobre de las papeletas de votación por correo se ha expirado. Esto significa que ahora sí será necesario una notarización o las firmas de dos testigos para votar por correo.

Habrá buzones electorales seguros para que los votantes depositen sus papeletas por correo en el Departamento de Policía de Central Falls (160 Illinois Street), en la oficina central de la Junta Estatal de Elecciones (2000 Plainfield Pike, Cranston) y en la División de Elecciones de la Secretaria Gorbea (148 West River Street, Providence) hasta las 8:00 p.m. del 2 de noviembre de 2021. ###