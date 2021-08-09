FVP Trade宣布正式与布莱克本流浪者足球俱乐部（Blackburn Rovers）成为官方合作伙伴。
我们十分高兴加入布莱克本流浪者足球俱乐部的大家庭，并期待迎来收获满满的赛季。这家俱乐部拥有悠久的历史和许多伟大而受人尊敬的球员，我们期待在未来数年与俱乐部，两方持续保持强大的合作伙伴关系”LONDON, UNITED KINGDOM, August 9, 2021 /EINPresswire.com/ -- FVP Trade很荣幸地宣布，他们已正式与全球知名的英国球队，布莱克本流浪者足球俱乐部（Blackburn Rovers F.C.）达成合作协议，成为新赛季的官方合作伙伴。FVP Trade将成为该足球俱乐部全新的官方网站和社交媒体赞助商，并将斥资投放广告环绕于球场。
— Mr Jonathan Greene CEO
FVP Trade首席执行官乔纳森•格林（Jonathan Greene）说，他对上述的合作关系充满热切期待。
“我们十分高兴加入布莱克本流浪者足球俱乐部的大家庭，并期待迎来收获满满的赛季。这家俱乐部拥有悠久的历史和许多伟大而受人尊敬的球员，我们期待在未来数年与俱乐部，两方持续保持强大的合作伙伴关系。”
俱乐部的商业销售与合作伙伴经理马克 • 米切尔（Marc Mitchell）说，FVP Trade在金融科技领域优秀的表现，使其深受投资者的信任与支持。
“FVP Trade是全球领先和受到监管的差价合约经纪商，近年来荣获多个重大的奖项，包括：2020年最佳交易执行提供商、最佳ECN STP外汇经纪商等。FVP Trade不间断地努力、拓展业务和追求卓越的使命，让我们对接下来在2021-22赛季的合作充满期待。”
尽管FVP Trade于2021年看似更专注于拓展亚太区市场的业务，惟根据亚洲市场拓展部的首席业务发展总监沃克先生（Mr. Keith Walker）补充，FVP Trade最终的愿景是主导全球金融市场。
“我们为有幸成为是该俱乐部的官方合作伙伴感到高兴不已。这项合作关系将帮助提高FVP Trade在全球的品牌知名度，让更多投资者和交易员进一步认识我们专业的平台、产品和服务。”
“FVP Trade作为一家受全球监管的经纪商，我们致力于为客户提供最好的技术、客户服务和资金安全，务求让客户无论身处何处，也能够安心地在金融市场进行交易。”
欲知更多详情，请点击此链接
或浏览：www.fvptrade.com / www.rovers.co.uk
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