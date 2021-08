công ty làm khẩu trang vải 3 lớp kháng khuẩn chuẩn EU ở TPHCM

Dịch vụ in logo thương hiệu lên khẩu trang vải kháng khuẩn, kháng giọt bắn

Bạn đang tìm dịch vụ công ty, xưởng chuyên may, sản xuất khẩu trang vải kháng khuẩn 3 lớp theo tiêu chuẩn EU và Mỹ tại TPHCM? Liên hệ ngay DONY để được tư vấn

Hồ CHí MINH, VIệT NAM, August 5, 2021 / EINPresswire.com / -- Bạn đang tìm một công ty chuyên làm về khẩu trang 3 lớp kháng khuẩn với tiêu chuẩn xuất khẩu EU, Mỹ để đặt hàng? Bạn muốn mua khẩu trang vải có in logo thương hiệu của công ty mình để là đồng phục , nhận diện thương hiệu một cách hiệu quả nhất, làm quà tặng cho đối tác, doanh nghiệp độc đáo nhất.Dony Công Ty May Khẩu Trang Vải Kháng Khuẩn Xuất Khẩu DONY may khẩu trang vải chuẩn EU in logo cho doanh nghiệp nội địa: dùng hơn 60 lần, kháng khuẩn / nước / bụi, chống nắng cao cấpTháng 6/2021, nhà máy may mặc Dony chính thức nhận đơn hàng khẩu trang vải chất lượng cao dùng làm đồng phục, quà tặng, in logo và đóng gói đặc biệt theo yêu cầu với số lượng nhỏ chỉ từ 200 chiếc.Tiêu chuẩn khẩu trang Dony đạt đượcDù là nhu cầu nội địa hay Quốc tế, 100% sản phẩm khẩu trang Dony đều đạt tiêu chuẩn và được kiểm định từ các tổ chức uy tín trong và ngoài nước như: QĐ870/QĐ-BYT (Bộ Y tế, Việt Nam), Intertek Quốc tế, DGA (Bộ quốc phòng, Pháp), FDA (Hoa Kỳ), CE (châu Âu), TGA (Sở y tế Úc), Reach (TUV Reheinland, Đức), SASO (Ả Rập Saudi), ISO,…Khẩu trang Dony kháng gì?Với cấu tạo 3 lớp kháng khuẩn, khả năng kháng nước, kháng giọt bắn cấp độ 99,9%, kháng tia UV 99,95%, trở lực thở chỉ 4.2mmH2O, tốt và vượt xa tiêu chuẩn châu Âu, quai đeo độ co giãn rất tốt, tiệt trùng và mang hàng giờ liền không bị đau tai, khẩu trang Dony được lòng các thương hiệu danh tiếng như: tập đoàn đa quốc gia Lenovo, thương hiệu trang sức đá quý PNJ, công ty kiểm toán hàng đầu PWC (thuộc Big Four), công ty Dược Hovid (Malaysia).Về xuất xứ hàng hoá, vải nguyên liệu cao cấp có nguồn gốc Việt Nam, bền màu, giữ được màu sắc như mới ngay cả màu trắng.Từng sản phẩm được đóng gói riêng biệt trong bao bì tiệt trùng chuẩn y tế châu Âu, khắc phục hoàn toàn việc lây nhiễm chéo từ nhà máy, quá trình vận chuyển và vật trung gian như túi xách.Chia sẻ từ giám đốc Phạm Quang AnhÔng Phạm Quang Anh, Giám đốc nhà máy may mặc Dony chia sẻ: “Ngoài việc đặt tiêu chuẩn cao và cam kết về chất lượng sản phẩm, từ an toàn vật lý, hoá học và sinh học, Dony còn giàu kinh nghiệm trong kỹ thuật in logo thương hiệu, tạo ra hình ảnh logo, thông điệp rõ nét, sắc sảo và bền theo thời gian.”“Đơn hàng số lượng từ vài trăm chiếc khẩu trang, Dony vẫn cung cấp với giá ưu đãi” – Ông Quanh Anh cho biết thêm. Mục đích chính khi đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ, đẩy mạnh sản xuất khẩu trang cho nội địa lần này là ông mong muốn các doanh nghiệp có thêm lựa chọn tốt để đặt hàng, nhiều người được sử dụng sản phẩm chất lượng châu Âu, nhất là trong bối cảnh dịch covid lây lan trong cộng đồng.Sau 10 năm tạo uy tín tại thị trường xuất khẩu, nơi có yêu cầu về chứng chỉ Quốc tế, tiêu chuẩn cao như Nhật Bản, Mỹ, Pháp, Đức, Canada, UAE,…, nhà máy may mặc Dony kết hợp với chuyên gia y tế để phát triển thêm sản phẩm khẩu trang vải chống Covid-19 và gặt hái nhiều thành công. Từ 4/2020 đến nay, đã có hơn 15 triệu chiếc khẩu trang Dony phân phối trên khắp 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.“Khi chúng tôi hợp tác và tạo dựng được niềm tin với Dony, Dony đề nghị Toop Sports phân phối và bán khẩu trang của Dony tại thị trường Hoa Kỳ. Chúng tôi cũng có mối quan hệ với bạn bè ở các quốc gia khác, hỗ trợ quảng bá khẩu trang. Đây là cơ hội lớn để Toop Sports đa dạng hoá sản phẩm, ngoài mặt hàng thể thao. Với sự giúp đỡ và hợp tác tuyệt vời từ Dony, chúng tôi tiếp tục có sản phẩm, xuất khẩu và bán hàng.” – Razz Yayapour, đồng sở hữu công ty sản xuất đồ thể thao của Mỹ Toop Sports cho biết.Hoạt động nổi bật của DonyNhững cam kết của Dony còn được thể hiện qua trách nhiệm cộng đồng, xây dựng doanh nghiệp theo BSCI, Bộ tiêu chuẩn đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh.Về đối nội, tạo điều kiện cho người lao động được làm việc và phát huy năng lực bản thân bằng các chương trình đào tạo và phúc lợi.Về đối ngoại, Dony trích 5-10% toàn doanh thu để đóng góp cho cộng đồng, thông qua hoạt động đồng hành cùng chính phủ Việt Nam tặng 1,4 triệu vật tư y tế cho Hoa Kỳ, đóng góp cho quỹ “Ánh sáng học đường” cho trẻ em vùng cao, hoạt động “Xe buýt khẩu trang” phát khẩu trang miễn phí dịp tết Nguyên Đán 2021 tại TP.HCM,…Thông qua chiếc khẩu trang vải chất lượng thể hiện logo và thông điệp in ấn sắc nét, nổi bật, ngoài ý nghĩa và mục đích tốt đẹp về việc bảo vệ sức khoẻ, tinh thần đoàn kết được truyền đạt trọn vẹn hơn, doanh nghiệp còn tạo ấn tượng hình ảnh chỉn chu, chuyên nghiệp. Ngoài may khẩu trang Dony còn là xưởng sản xuất áo thun Local Brand