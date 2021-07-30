FVP Trade首席执行官乔纳森•格林（Jonathan Greene）获授“2021年度首席执行官”奖项。
这于我而言是莫大的荣誉，我想把这份荣誉献给我的团队及FVP Trade公司每一位的成员。”LONDON, UNITED KINGDOM, July 30, 2021 /EINPresswire.com/ -- 国际知名管理杂志《CEO月刊》（CEO Monthly）颁发“2021年度首席执行官”奖项给予FVP Trade首席执行官乔纳森•格林（Jonathan Greene）。
— Mr Jonathan Greene CEO
乔纳森•格林也许会为获得上述奖项而感到受宠若惊，但对与他共事数年的同事们而言，这项喜讯一点并不让人感到意外。
FVP 人力资源部主管斯泰西•赖特（Stacey Wright）表示，她为格林先生获得这项肯定感到十分高兴。
“格林先生在FVP 公司为大家带来充满活力的工作氛围，他总是早晨第一个到办公室工作、晚上又最后一个离开，我们见证到他的努力获得认可，这真是太棒了！”
《CEO月刊》全版刊载关于格林先生的人物专访，关于他早年曾担任初级银行家的经历、他在Kleinwort Benson财富管理公司所扮演决策性角色，其工作能力促成业务增长包括Kleinwort Benson与SG Hambros的业务合并、以及他如何在疫情逆境中领导FVP公司取得成功。
格林先生表示当得知自己获奖的消息时，他坦言感到受宠若惊。
“说实话，这令我感到受宠若惊。当我知悉《CEO月刊》报导关于我的职业生涯时，我并无意识到自己在参与竞选活动，这于我而言是莫大的荣誉，我想把这份荣誉献给我的团队及FVP Trade公司每一位的成员。虽然这番话听起来像陈词滥调，但我还是想强调身边有一支这般出色的团队，这对我而言非常重要，他们每天辛勤工作，大大减轻了我工作上的重担。”
请点击链接查看全文: ceo-review.com issue-7-2021
关于FVP Trade公司
FVP Trade公司成立于2017年，是一家线上差价合约（CFD）经纪商，它的控股母公司是FVP控股公司（FVP Holdings）。FVP Trade公司在Kleinwort Benson财富管理公司前高管格林先生卓越的领导能力之下，迅速发展成为全球领先的差价合约交易提供商之一。
FVP Trade公司核心业务的优势，这有赖于快速执行速度、广泛的交易产品及全球监管机构，以确保客户资金安全。交易者可以在其屡获殊荣的交易平台，交易广泛的金融产品，如外汇、金属、商品、指数和加密货币差价合约等。
FVP TRADE LTD 注册与英属维尔京群岛，并在全球逾30个城市设有办事处。FVP Trade所受监管机构包括：ASIC 监管（AFS 代表编号：001289584）、NFA 监管（编号：0536360）和FINTRAC 监管（MSB 许可证编号：M21364520）。
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