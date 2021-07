O Ministério dos Negócios Estrangeiros italiano publica o seu primeiro videojogo – ITALY. Land of Wonders

Italy Land of wonders

Um novo jogo de vídeo que traz a arte, a música e a cultura italianas ao mundo

ROME, ROME, ITALY, July 21, 2021 / EINPresswire.com / -- O Ministério dos Negócios Estrangeiros italiano (MNE italiano) anuncia o lançamento da ITALY. Land of Wonders, um jogo de vídeo que visa levar o património cultural e as maravilhas da Itália a uma audiência mundial em geral, e aos jovens em particular. Gráfica e orientada tanto para crianças como para adultos, ITALY. Land of Wonders retrata a beleza e tradição deste país através de uma experiência interativa e divertida. Disponível gratuitamente em 11 línguas, está disponivel agora para iOS smartphone e tablet, versão para dispositivos Android irá ser lançada brevemente, via italiana.esteri.it o novo portal do MFA italiano dedicado à cultura italiana no mundo.Elio é o velho faroleiro que, todas as manhãs, com a ajuda das 20 faíscas que recuperou na noite anterior das 20 regiões de Itália, ilumina o sol que vai brilhar sobre o país. O jogo começa ao pôr-do-sol, Elio – uma referência a Helios, o deus sol da mitologia grega antiga – procura um assistente que o possa ajudar a completar a sua árdua tarefa. Ele convocou uma personagem misteriosa fora do farol: o jogador, que é arrastado para uma aventura noturna em Itália para recuperar 20 faíscas, iluminar o farol e garantir que o sol brilha novamente.Durante a sua viagem, os jogadores encontrarão cinco Guardiães, que os guiarão na descoberta da Natureza, da Cozinha, da Arte, da Performance e do Design, os cinco principais sectores do património cultural italiano. No final da viagem, uma enorme surpresa aguarda os jogadores: eles tomarão o lugar de Elio, tornando-se simbolicamente os novos Guardiões do Farol, com a missão de proteger os tesouros do país. Primeiro, porém, terão de passar nada menos do que 100 níveis de jogo de puzzle, cada um com uma reconstrução em 3D de um marco italiano icónico, numa viagem verdadeiramente envolvente para descobrir, passo a passo, a costa e as montanhas, cidades e castelos, tradições e mitos do país. Criado para aqueles que já conhecem a Itália, bem como para aqueles que não conhecem e querem aprender mais – melhorando ao mesmo tempo o seu domínio da língua -, ITALY. Land of Wonders pode também servir de guia de viagem, graças a uma coleção de 600 artigos cheios de histórias, notícias e factos divertidos.Por último, mas não menos importante, a música! Partituras originais inspiradas nos grandes clássicos italianos, da ópera ao barroco, passando pelas famosas bandas sonoras de filmes, dão asas a um jogo que é também uma ferramenta de aprendizagem envolvente e informativa para escolas que ensinam italiano como língua estrangeira.“Hoje em dia, o mercado dos jogos móveis é um dos principais canais para a difusão de todo o tipo de conteúdos, incluindo temas culturais e informativos. O nosso objectivo é aproveitar qualquer oportunidade que vemos para promover o nosso país e a sua cultura para o mundo. É por isso que abraçámos a plataforma móvel e estamos a comunicar de uma forma inovadora não só para o nosso Ministério, mas também para a administração pública italiana em geral. Estamos a interagir com uma audiência mais jovem com ‘ITALY. Land of Wonders’ e o nosso objectivo é envolver pessoas de todo o mundo e fazê-las interessar-se pelo nosso país e pelas suas belezas, criando um sentimento de familiaridade que as possa orientar, um dia, para a descoberta efectiva dos nossos territórios e dos nossos produtos”, disse o Embaixador Lorenzo Angeloni, Director-Geral para a Promoção e Inovação Cultural e Económica, Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional. “’ITALY. Land of Wonders’ não é apenas um jogo móvel agradável – é um verdadeiro produto Made in Italy, que mistura habilmente cultura e tecnologia. Mergulhe na atmosfera do nosso país: é uma aventura acessível a todos para ajudar a descobrir a beleza, a criatividade e o gosto de Itália”.Como com todas as iniciativas culturais da italiana.esteri.it, ITALY. Land of Wonders faz parte da estratégia geral de programação pós-Covid da AMF italiana, que visa apoiar os sectores culturais e criativos italianos.